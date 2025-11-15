Daniel Muñoz reveló los gigantes del fútbol europeo en los que le gustaría jugar: “Para mí es un sueño”

Daniel Muñoz es uno de los defensores con mejor proyección a nivel europeo-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La selección Colombia cierra el 2025 a nivel deportivo con dos amistosos de alta exigencia: Nueva Zelanda, en la Florida, el 15 de noviembre, y ante Australia, el 18 de noviembre, en Nueva York.

Por este motivo, el equipo de Néstor Lorenzo cuenta con uno de sus pilares deportivos desde la defensa, y que se caracterizó por ser uno de los más regulares tanto con su equipo, como con la “Tricolor”: el defensor del Crystal Palace, Daniel Muñoz.

En la rueda de prensa, en la que estuvo presente el técnico argentino, también estuvo el exdefensor de Atlético Nacional y Genk de Bélgica, y respondió a varios temas que consultó la prensa presente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El entrenador argentino respondió a la pregunta sobre la ausencia de Jhon Durán, y el posible regreso del delantero del Fenerbahçe a la "Tricolor"-crédito Federación Colombiana de Fútbol/YouTube

Uno de ellos fue los rumores que vincularon a Daniel Muñoz con equipos importantes del fútbol europeo como Barcelona, Chelsea, Real Madrid y París Saint Germain, gracias a su buen rendimiento con el Crystal Palace, y que se volvió costumbre en el equipo que dirige el austriaco Oliver Glasner.

“La verdad, se habla mucho de un club o el otro. Si me preguntan, para mí sería todo un sueño jugar en un club como estos: sea el Barcelona, PSG, Real Madrid o Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo en lo que más puedo para poder, quizás, llamar la atención de alguno de estos clubes, porque para mí es un sueño llegar allí”.

Aunque dentro de la misma intervención que entregó, aclaró que su presente está con las “Águilas de Londres”, y que se enfoca en terminar de la mejor forma la temporada 2025-2026:

“La verdad que ahora me centro en mi club, en hacer las cosas bien en el Crystal Palace. No estoy muy enterado de lo que se habla en redes o lo que llega al club, no tengo ninguna información neta de que alguno de estos clubes me quiera o me pretenda. Ahorita el foco es estar en Crystal Palace, y desde luego, estos días con la selección Colombia. Ya veremos”.

El portal especializado en fichajes informó que el colombiano estaría en la mira de dos colosos del fútbol español como lo son Barcelona y Atlético de Madrid -crédito @transfermarkt/Instagram

El jugador concluyó su intervención dejando abierta la posibilidad de un cambio de equipo en el próximo periodo de transferencias, aunque insistió en que su prioridad inmediata es la concentración con la selección nacional.

“Ya veremos cuando se acerque el mercado de invierno y hablará por sí solo el tiempo. Pero ahorita concentración con la selección”.

Es importante recordar que, el portal especializado en la bolsa de jugadores Fichajes.net informó que el cuadro dirigido por el español Luis Enrique (y el cual es campeón de Europa y subcampeón del mundo) estaría detrás del fichaje del colombiano:

“El PSG, con la baja de su lateral titular, intensifica su búsqueda y ve en Daniel Muñoz una solución urgente”, lo que podría acelerar las negociaciones con el Crystal Palace de cara al mercado invernal de enero de 2026.

El medio español también señaló que el Chelsea ha decidido entrar en la puja por el colombiano: “El Chelsea ha decidido entrar en la carrera por Daniel Muñoz con la intención de reforzar su banda derecha, zona que necesita alternativas para afrontar lo que resta de curso”.

Estadísticas de Daniel Muñoz en la temporada 2025-2026

Muñoz se consolidó en el Crystal Palace-crédito Tony O Brien/REUTERS

Durante la temporada, el defensor colombiano jugó 19 partidos en 1.688 minutos en todas las competencias (Premier League, UEFA Conference League, Copa de la Liga de Inglaterra y Community Shield), y anotó dos goles.

Además, ganó el título de la Community Shield ante Liverpool, el 10 de agosto de 2025.

2 de octubre de 2025 - UEFA Conference League: 88 minutos y gol en el Dinamo de Kiev 0-2 Crystal Palace

5 de octubre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Everton 2-1 Crystal Palace

Es importante detallar que, el defensor de Amalfi, Antioquia, en la pasada doble fecha FIFA, estuvo presente ante México, en la goleada por 4-0.

11 de octubre de 2025 - Amistosos FIFA: 90 minutos y en el México 0-4 Colombia