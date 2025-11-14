Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

El colombiano deberá pasar por un proceso de recuperación de al menos cinco meses - crédito Cruz Azul

En el último partido de la fase regular de la Liga MX, el guardameta colombiano Kevin Mier tuvo un choque con el panameño Adalberto Carrasquilla, en el que terminó sufriendo una fractura en la tibia de su pierna derecha.

Esta jugada ha sido el foco de una polémica que se mantiene en México, en donde cuestionan que el árbitro no expulsara al jugador panameño, mientras que el colombiano se mantendrá fuera de las canchas mínimo cinco meses y está en riesgo de perderse la Copa del Mundo.

Al respecto, Víctor Velásquez, presidente de Cruz Azul, indicó que “Kevin está muy triste” y asistió a una reunión con la junta de árbitros de la Liga MX para exponer los argumentos por los que Carrasquilla debería ser sancionado de oficio.

Se espera que el puesto de Mier en el equipo titular sea ocupado por Andrés Gudiño o Emmanuel Ochoa, que hasta el momento habían quedado relegados al banquillo por la regularidad del colombiano.

Mier envió un mensaje antes de ser intervenido

El colombiano estará al menos cinco meses afuera de las canchas - crédito Reuters

A través de la cuenta de X de Cruz Azul, Kevin Mier envió un saludo a los hinchas del equipo. En el video, el guardameta expuso que tiene fe de que podrá volver al terreno de juego con el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores en su posición en la Liga MX.

“Estoy a pocos minutos de mi intervención quirúrgica, quiero enviarles un fuerte abrazo, un saludo muy especial. Espero que les vaya superbién. Con mucha confianza y mucha fe de que todo va a salir bien”.

La publicación logró sumar miles de reproducciones y en los comentarios los fanáticos de Cruz Azul expusieron su apoyo al formado en Atlético Nacional.

“Tu humildad y honestidad serán parte fundamental de tu recuperación”, “Queremos que Carrasquilla sea castigado, fue una acción imprudente en la que buscó lastimar a su rival” o “Volverás para seguir siendo el mejor arquero de México, esto solo te hará más fuerte”, son algunos de los comentarios registrados.

Directivos de Cruz Azul piden que Carrasquilla sea sancionado - crédito Reuters

Debate por la jugada que provocó la lesión de Mier

Tras el partido ante Pumas, Cruz Azul emitió un comunicado en el que confirmó la gravedad de la lesión del colombiano, además, señaló la responsabilidad del árbitro y pidió que la liga priorice cuidar a los deportistas.

“El interés de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: Los futbolistas”, se lee en el comunicado de Cruz Azul.

Como representante de Pumas, en diálogo con ESPN, el futbolista Rodrigo López respaldo a su compañero de club, al que absolvió de cualquier responsabilidad sobre la lesión de Kevin Mier.

“Con Carras (Carrasquilla), la verdad que lo apoyamos porque sabemos cómo es él. Yo sé cómo es él y sé que obviamente no es mala leche ni nada y como compañeros tampoco somos así. Entonces nosotros lo arropamos desde el lado de conocerlo, de que obviamente sabemos cómo es él y confiamos totalmente”

Coco Carrasquilla se disculpó con Kevin Mier (REUTERS/Henry Romero)

En medio de la polémica, una de las personas más criticadas ha sido Efraín Juárez, entrenador de Pumas, que en rueda de prensa defendió a su dirigido, pero sus palabras no fueron bien recibidas por parte de los fanáticos de Cruz Azul.

Durante la rueda de prensa, Juárez fue enfático y señaló que se trata de un deporte de contacto en el que ese tipo de jugadas se pueden registrar en cualquier momento.

“No he visto la jugada, justo cuando pasa la jugada estoy hablando con mi cuerpo técnico… Mi equipo ha mostrado lucha en todas las circunstancias, pero nunca fue de mala leche. Es fútbol, que se dejen de joder“, indicó el mexicano, que estuvo durante seis meses dirigiendo a Atlético Nacional en Colombia.