Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

La Liga BetPlay dio por finalizada la fase de Todos contra Todos, con una última jornada llena de emociones, goles y suspenso hasta el último minuto, en la que se definieron los últimos dos clasificados de los ocho afortunados, además de los líderes en la tabla de posiciones.

La Dimayor realizó el sorteo de los cuadrangulares, en la que hubo sorpresas con respecto a la conformación de los dos grupos para las semifinales, pues quedaron clubes históricos enfrentándose entre sí, que desde ya son consideradas como unas “finales” por el nivel de las plantillas.

De otro lado, también se conoció la primera jornada de esta ronda, que a la espera de la confirmación del calendario, arrancaría entre el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, luego de que se modificaran todas las fechas del final de temporada en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Los grupos de los cuadrangulares

Con mucho suspenso, terminó la última fecha del Todos contra Todos y en el que se dio la sorpresa de Santa Fe, al eliminar a Alianza de los cuadrangulares, mientras que Tolima le quitó el punto invisible a Nacional, al aprovechar la caída en Barranquilla y su victoria frente a Águilas Doradas en Rionegro.

Durante el sorteo de los cuadrangulares, se dio la sorpresa de Nacional, Junior, Medellín y América en la zona A, considerada como el “grupo de la muerte” porque son rivales fuertes, candidatos al título y que, incluso, se dejó un clásico regional para aumentar la emoción entre los aficionados.

Los verdes se verán nuevamente con los Escarlatas, tras las semifinales de la Copa Colombia, al igual que con el Poderoso, que cuenta con la ventaja deportiva; los Diablos Rojos, junto a los Tiburones, aparecen con el objetivo de hacerse grandes tras una campaña irregular.

En el grupo B, Tolima quedó con Fortaleza, Bucaramanga y Santa Fe, este último con la oportunidad de disputar cuatro partidos en Bogotá, al igual que los Amix; el Pijao quiere ratificar su buen momento y tener el “punto invisible”; mientras que los Leopardos le apuntan a dar el golpe con la clasificación a la final.

Un dato a tener en cuenta es que, para definir las localías de la final, se tendrá en cuenta la tabla de reclasificación del segundo semestre, por lo que cada unidad sumada en los cuadrangulares valdrá mucho para los conjuntos que lleguen a esa definición por el título.

Grupo A

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza

Santa Fe

¿Cómo quedó la primera fecha?

Luego de conocerse los grupos, la Dimayor definió la jornada inicial de los cuadrangulares, en la que anunció primero que se tendrán dos clásicos históricos del fútbol colombiano, además de revivir una final de 2024, para abrir las semifinales con muchas emociones.

Para empezar, Nacional se volverá a ver con el América de Cali, su rival en las semifinales de Copa Colombia y, casualmente, pocos días después de saberse el finalista en ese certamen y que tiene al verde con ventaja de 4-1, por lo que los rojos tendrían su revancha en Liga, si son eliminados.

De otro lado, Medellín empezará a validar su ventaja deportiva ante el Junior en Barranquilla, pues si cualquier equipo empata en puntos con el Poderoso, este saldrá beneficiado por ser líder en el Todos contra Todos, mientras que el Tiburón le apunta a aprovechar su localía.

En el grupo B, Santa Fe y Bucaramanga se volverán a ver las caras en una fase final, como se dio en el Torneo Apertura 2024, cuando el Leopardo se coronó campeón en El Campín, donde los Cardenales ahora quieren dejar en el camino a los santandereanos y defender su título del primer semestre.

Finalmente, el otro encuentro de los cuadrangulares será entre el Tolima, segundo y con “punto invisible”, ante Fortaleza, que por primera vez accede a esta ronda y pese a no ser favorito para quedarse con la zona, pelearán por dar la sorpresa.