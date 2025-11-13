Deportes

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Los incidentes provocados por los seguidores locales durante el cuadrangular de la B llevaron a la organización a detener el encuentro, priorizando la seguridad de todos los presentes en el estadio Jaime Morón

El cuadro heroico lleva tres empates en línea en el grupo B de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, y necesita sumar en Bogotá ante Real Soacha para pelear un cupo a la gran final - crédito @RealCartagena / X

El 12 de noviembre de 2025, Real Cartagena y Real Cundinamarca empataron sin goles por la fecha 3 de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay.

Con este resultado, el cuadro heroico terminó con tres puntos, y ahora tendrá que buscar la victoria en Bogotá para acercarse al rival de turno en el campeonato, y llegar a la gran final del ascenso en el segundo semestre de 2025.

Pero a pocos minutos de terminar el tiempo reglamentario, el árbitro del juego tuvo que detener el partido, porque los algunos fanáticos del cuadro cartagenero decidieron entrar al campo de juego en protesta por los malos resultados.

Pese a que aún conserva opciones matemáticas para clasificar a la final, el empate dejó bien posicionado al Real Cundinamarca - crédito @Abrahamescribe / X

El momento de la invasión y el caos se registró por parte de un usuario de X, identificado como @Abrahamescribe, en donde se ve el momento cuando los hinchas del cuadro cartagenero en la tribuna sur comienzan a pelear entre sí, e intentar invadir la cancha del estadio Jaime Morón.

También se ve el lanzamiento de algunas sillas, hinchas corriendo por todos lados, visiblemente molestos, mientras la policía crea un cordón de seguridad para evitar que los enardecidos hinchas no tomen malas decisiones.

La reacción de los seguidores locales, motivada por el desempeño del equipo en la fase decisiva del torneo, derivó en una situación caótica que impidió la continuación del juego.

El ambiente en el estadio se tornó hostil a medida que avanzaba el partido y el resultado no favorecía a Real Cartagena, equipo que partía con la primera opción para avanzar en los cuadrangulares del Torneo BetPlay.

El partido se reanudó una hora después

Diego Ruíz, árbitro del partido entre cartageneros y bogotanos, decidió terminar el juego después de que la policía le diera las garantías de seguridad para culminar el encuentro.

Pese a que el equipo dirigido por Néstor Craviotto intentó conseguir la victoria, con un ataque liderado por Wilfrido de la Rosa, Michael Ortega y Fredy Montero, el portero Kevin Cataño fue la gran figura, permitiendo al Real Cundinamarca terminar la primera vuelta del cuadrangular con invicto y como líderes.

Así formaron ambos equipos en el estadio Jaime Morón:

Real Cartagena

  • Portero: Kevin Armesto
  • Defensores: Edwin Martínez, Alejandro Moralez, Carlos Ramírez, Miguel Duque
  • Mediocampistas: Jheison Solarte, Felipe Acosta, Álvaro Meléndez
  • Delanteros: Wilfrido de la Rosa, Michael Ortega, Fredy Montero
  • Banco de suplentes: Aldo Montes, Onel Acosta, Nelson García, Duván Mosquera, Juan David Rodríguez, Christian Marrugo, Ignacio Pereira, Diego Arnedo, Santiago Gómez
  • Director técnico: Néstor Craviotto

Real Cundinamarca

  • Portero: Kevin Cataño
  • Defensores: Joan Cajares, Juan Viveros, Bayron Suaza, Sehan Barbosa
  • Mediocampistas: Iván Camacho, Matheo Castaño, Bayron Caicedo
  • Delanteros: Jhon Cortes, Arney Rocha, Jayder Asprilla
  • Banco de suplentes:  Juan Betancourth, Stiven Moreno, Fabián Torres, Juan Hoyos, Juan Rubiano, William Dávila, Christian Negrette
  • Director técnico: Juan David Niño

Próximos retos del Real Cartagena y Real Cundinamarca: se busca finalista para el Torneo BetPlay

Fredy Montero es una de las grandes figuras del cuadro heroico, con dos goles en las fases finales y 29 goles en todo el 2025 - crédito @RealCartagena / X

Ahora, Real Cartagena y Real Cundinamarca se volverán a ver el 16 de noviembre de 2025, en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 7:30 p. m.

Este será el calendario que tendrán ambos equipos de cara a la gran final:

Real Cartagena

  • Fecha 4 Torneo BetPlay - 16 de noviembre de 2025: Real Cundinamarca vs. Real Cartagena
  • Fecha 5 Torneo BetPlay: Real Cartagena vs. Patriotas
  • Fecha 6: Torneo BetPlay: Boca Juniors de Cali vs. Real Cartagena

Real Cundinamarca

  • 16 de noviembre de 2025 - Fecha 4 Torneo BetPlay: Real Cundinamarca vs. Real Cartagena
  • Fecha 5 Torneo BetPlay: Real Cundinamarca vs. Boca Juniors de Cali
  • Fecha 6 Torneo BetPlay: Patriotas vs. Real Cundinamarca

Así van los cuadrangulares del Torneo BetPlay: Jaguares volverá a la primera división después de un año de ausencia y así se define el segundo ascendido

Jaguares celebra el título del primer semestre en el Torneo BetPlay - crédito Dimayor

Con la confirmación de Jaguares de Córdoba como nuevo equipo para la Liga BetPlay en 2026, tras el empate ante Cúcuta Deportivo, empataron a dos goles en el estadio General Santander, el 10 de noviembre de 2025, se busca la definición del segundo ascenso.

Por esta razón, el periodista José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de El Tiempo, explicó los posibles escenarios para que se defina el segundo ascendido de la siguiente forma:

  • Escenario 1: que Jaguares gane el segundo torneo. No habrá final anual y el segundo ascenso lo disputarán los dos equipos que sigan en la reclasificación (hoy, Patriotas y Cúcuta).
  • Escenario 2: que el campeón del segundo semestre no sea Jaguares, pero que sea primero o segundo en la reclasificación. Ese equipo también ascenderá directamente.
  • Escenario 3: que el campeón del segundo semestre no sea primero o segundo en la reclasificación. En ese caso, el segundo ascenso lo definirá contra el mejor ubicado en la reclasificación del año distinto a Jaguares.

Es importante recordar que, el reglamento del Torneo BetPlay cambió luego del 2024 y el caso del Real Cartagena tras pelear en el TAS por la pelea por un cupo al Torneo BetPlay.

Así van los cuadrangulares

Grupo A

  1. Cúcuta Deportivo: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Jaguares de Córdoba: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Atlético Huila: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Inter Palmira: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Grupo B

  1. Real Cundinamarca: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Boca Juniors de Cali: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Real Cartagena: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Patriotas: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

