Jhon Durán habría pedido no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión con Fenerbahçe: “Fue bien recibida”

Jhon Jáder Durán habría pedido estar ausente de la convocatoria ante Nueva Zelanda y Australia para recuperarse físicamente en Turquía - crédito David W Cerny / REUTERS

La selección Colombia se prepara para lo que será la última doble fecha de amistosos internacionales ante Nueva Zelanda y Australia, con miras a lo que será el Mundial de 2026.

Entre las principales ausencias de la Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, y que lleva desde hace varios meses sin presencia en el equipo nacional, es la del delantero Jhon Jáder Durán.

Pero ahora se conoció el 12 de noviembre de 2025 desde Turquía, que el exdelantero del Aston Villa de Inglaterra y el Al-Nassr de Arabia Saudita, iba a estar dentro de la lista de jugadores con los que contaría el entrenador argentino para los dos últimos partido del año, pero él decidió no ser parte de ellos.

Durán pidió no ser llamado a la selección Colombia, informan desde Turquía

El portal deportivo informó que Durán pidió no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión en el fútbol turco - crédito @skorerrcom / X

El 12 de noviembre de 2025, el diario Skorer de Turquía, detalló que Durán pidió estar ausente con la selección Colombia, ya que pensará en el partido clave ante Galatasaray, uno de los derbis de Turquía, el 1 de diciembre, y que por ello pidió disculpas a la Selección Colombia por rechazar su llamado, ya que quiere llegar de la mejor forma física y deportiva de cara al Mundial de 2026:

“El jugador estrella, que comenzaba a recuperar su mejor forma, pidió disculpas a la selección colombiana y no se presentó a la concentración para los partidos amistosos (Nueva Zelanda y Australia). Según se informa, la postura de Durán fue bien recibida por el cuerpo técnico del Fenerbahçe“, detallaron.

Así se detalló sobre lo ocurrido con el delantero colombiano con respecto a la convocatoria para la "Tricolor", y la prioridad de jugar el clásico turco ante Galatasaray por parte de él - crédito Skorer

Respaldo a Jhon Jáder Durán por parte de su director técnico

La prensa turca también explicó que hubo respaldo por parte de Domenico Tedesco a Jhon Durán para la recuperación de su lesión, ya que espera que esté en sus condiciones físicas de forma plena - crédito David W Cerny / REUTERS

En este mismo contexto, el periodista turco Sercan Hamzaoğlu explicó que hubo una conversación clave entre el delantero colombiano, y el técnico Domenico Tedesco, sobre la importancia que tiene el jugador colombiano en los planes de los “Canarios amarillos” (apodo por el cual es conocido Fenerbahçe):

“El partido contra el Kayserispor fue uno en el que Jhon Durán no jugó. Calentó y calentó pero no entró al campo, y estaba muy bajo. Investigando un poco, supe que Tedesco se reunió con él y le dio ánimos diciéndole: ‘Estás rindiendo increíblemente bien; te has recuperado completamente de tu lesión. Te di descanso para este partido y te exigiré al máximo después del parón internacional”, detalló.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán quiere retomar su ritmo de competencia para ser tenido en cuenta con la selección Colombia - crédito David W Cerny / REUTERS

En lo que va de temporada, Jhon Durán disputó 9 partidos, en los que registró dos goles y una asistencia en 385 minutos.

Después de su regreso en otro de los clásicos de Turquía como lo fue ante el Beşiktaş, el 2 de noviembre de 2025, el atacante colombiano espera sumar minutos, consolidarse en el cuadro de Estambul que en la temporada 2025-2026 quiere pelear por ganar el campeonato local, y hacer un buen papel en la UEFA Europa League:

2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Cuando vuelve a jugar Fenerbahçe

Los "Canarios Amarillos" tendrán un calendario interesante en el fin de año - crédito David W Cerny / REUTERS

En el fin de año, los turcos tendrán 7 partidos entre Europa League y Superliga de Turquía.

El próximo reto será el 23 de noviembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia) por el campeonato local, mientras que en la Europa League, jugarán el 27 de noviembre de 2025 ante el Ferencváros de Hungría, a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia).

Este será el calendario de partidos que tendrá el equipo de Jhon Durán:

23 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: Rizespor vs. Fenerbahçe

27 de noviembre de 2025 - Europa League: Fenerbahçe vs. Ferencváros

1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Galatasaray

6 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Başakşehir FK vs. Fenerbahçe

11 de diciembre de 2025 - Europa League: Brann (Noruega) vs. Fenerbahçe

15 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Konyaspor

21 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Eyupspor vs. Fenerbahçe