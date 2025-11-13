Deportes

EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada

Cuatro equipos pelearán por los últimos dos cupos a las semifinales, mientras que cinco clubes buscarán el primer y segundo lugar para ganar el “punto invisible”

Cuatro equipos buscarán los últimos
Cuatro equipos buscarán los últimos dos cupos a los cuadrangulares, mientras que cinco clubes irán por el primer y segundo puesto de la tabla de la Liga BetPlay 2025-II - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II, que se vivirá en ocho estadios distintos y definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

23:37 hsHoy

Eduardo Pimentel arremetió contra periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El cuadro “Ajedrezado” terminó su campaña junto al “Embajador” en el estadio La Independencia de Tunja con una derrota, provocando la furia del máximo accionista del cuadro boyacense

Millonarios y Chicó cerraron su
Millonarios y Chicó cerraron su año en un partido que contó con varias emociones a lo largo de los 90 minutos - crédito Macgiver Barón / Colprensa

La campaña para Millonarios y Boyacá Chicó en la temporada 2025 cerró de forma oficial.

23:12 hsHoy

Ministro del Trabajo destacó a jugadores del Pereira por alzar su voz ante situación económica del club: “Debe ser digno”

Los futbolistas del cuadro Matecaña llegaron a ausentarse de los entrenamientos con el conjunto risaraldense alegando atrasos en el pago de los salarios correspondientes

Antonio Sanguino se refirió a
Antonio Sanguino se refirió a la situación del Deportivo Pereira- crédito Senado de la República

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, alzó la voz en defensa de los jugadores del Deportivo Pereira, quienes atraviesan una compleja situación laboral debido a los reiterados incumplimientos económicos de la institución.

22:35 hsHoy

Ojo con el descenso

De otra parte, en la última jornada también se terminarán de sumar los puntos para la tabla de promedios de la temporada 2026, que reunirá el acumulado de ese año, 2025 y 2024.

Para la próxima campaña, Jaguares y otro club ascendido comenzarán de cero en su puntaje, mientras que otros clubes comprometidos con ese tema serán Boyacá Chicó, Deportivo Cali y lo que era conocido hasta hace poco como La Equidad, que cambiará de nombre.

22:12 hsHoy

Reclasificación, otro objetivo

Terminada la fase de Todos contra Todos, también se irá visualizando la tabla acumulada de 2025, que entregará dos cupos a la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana 2026.

Previo a la fecha 20
Previo a la fecha 20 de la Liga BetPlay, así está la tabla de reclasificación, en la que solo Santa Fe está asegurado en la Copa Libertadores por ser campeón del primer semestre - crédito Dimayor
21:19 hsHoy

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

El conjunto vallecaucano deberá buscar una victoria que lo instale dentro del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

El equipo de David González
El equipo de David González podría clasificarse a la siguiente ronda- crédito David Jaramillo / Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Deportivo Independiente Medellín y América de Cali, válido por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor.

21:18 hsHoy

EN VIVO Junior vs. Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Metropolitano

En el Roberto Meléndez, el Tiburón quiere cerrar la fase de Todos contra Todos con una victoria ante los antioqueños, que necesitan los tres puntos para ser líderes

Junior de Barranquilla y Atlético
Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se medirán en el estadio Metropolitano, por la fecha 20 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la fecha 20 de la Liga BetPlay.

20:06 hsHoy

El curioso caso de Once Caldas

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera llegan a la última jornada con una mínima posibilidad de llegar a los cuadrangulares, pero que se compara a un milagro por lo que debe pasar para conseguirlo.

Debido a su diferencia de gol de -3, los manizaleños solo cuentan con una oportunidad y es goleando al Deportivo Cali, sumado a que se deben dar tres escenarios en el partido de Medellín vs. América, Santa Fe vs. Alianza y Tolima vs. Águilas Doradas.

Para empezar, Once Caldas debe golear al Cali por una diferencia de siete o más goles, que América sea derrotado por cuatro o más tantos, un empate entre Santa Fe y Alianza y que Águilas no supere al Tolima.

19:22 hsHoy

Posiciones Liga BetPlay

  1. Medellín: 37 puntos (+15)
  2. Atlético Nacional: 37 puntos (+15)
  3. Bucaramanga: 37 puntos (+14)
  4. Tolima: 35 puntos (+11)
  5. Fortaleza: 35 puntos (+8)
  6. Junior: 32 puntos (+9)
  7. América de Cali: 29 puntos (+7)
  8. Alianza: 29 puntos (+3)
  9. Santa Fe: 28 puntos (+3)
  10. Águilas Doradas (+3)
  11. Millonarios: 26 puntos (-3)
  12. Once Caldas: 26 puntos (-3)
  13. Llaneros: 25 puntos (-5)
  14. Deportivo Cali: 20 puntos (-6)
  15. Unión Magdalena: 18 puntos (-12)
  16. Pereira: 18 puntos (-17)
  17. Envigado: 17 puntos (-7)
  18. Pasto: 16 puntos (-5)
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos (-14)
  20. La Equidad: 14 puntos (-15)
19:22 hsHoy

Partidos de la fecha 20

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad 4-0 Deportivo Pereira

Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Jueves 13 de noviembre (todos los partidos a las 7:00 p. m.)

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Medellín vs. América de Cali

Santa Fe vs. Alianza

Deportes Tolima vs. Águilas Doradas

Llaneros vs. Envigado

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Deportivo Pasto vs. Bucaramanga

19:21 hsHoy

Por su parte, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Fortaleza, Bucaramanga y Deportes Tolima buscarán el llamado “punto invisible”, que es una ventaja deportiva en cuadrangulares si hay empate en puntos, beneficiando solo a quienes terminen primero y segundo en la tabla de posiciones.

Atlético Nacional e Independiente Medellín
Atlético Nacional e Independiente Medellín son los líderes parciales de la Liga BetPlay, previo a la fecha 20 - crédito Colprensa

