EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II, que se vivirá en ocho estadios distintos y definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.
La campaña para Millonarios y Boyacá Chicó en la temporada 2025 cerró de forma oficial.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, alzó la voz en defensa de los jugadores del Deportivo Pereira, quienes atraviesan una compleja situación laboral debido a los reiterados incumplimientos económicos de la institución.
De otra parte, en la última jornada también se terminarán de sumar los puntos para la tabla de promedios de la temporada 2026, que reunirá el acumulado de ese año, 2025 y 2024.
Para la próxima campaña, Jaguares y otro club ascendido comenzarán de cero en su puntaje, mientras que otros clubes comprometidos con ese tema serán Boyacá Chicó, Deportivo Cali y lo que era conocido hasta hace poco como La Equidad, que cambiará de nombre.
Terminada la fase de Todos contra Todos, también se irá visualizando la tabla acumulada de 2025, que entregará dos cupos a la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana 2026.
Los dirigidos por Hernán Darío Herrera llegan a la última jornada con una mínima posibilidad de llegar a los cuadrangulares, pero que se compara a un milagro por lo que debe pasar para conseguirlo.
Debido a su diferencia de gol de -3, los manizaleños solo cuentan con una oportunidad y es goleando al Deportivo Cali, sumado a que se deben dar tres escenarios en el partido de Medellín vs. América, Santa Fe vs. Alianza y Tolima vs. Águilas Doradas.
Para empezar, Once Caldas debe golear al Cali por una diferencia de siete o más goles, que América sea derrotado por cuatro o más tantos, un empate entre Santa Fe y Alianza y que Águilas no supere al Tolima.
Miércoles 12 de noviembre
La Equidad 4-0 Deportivo Pereira
Boyacá Chicó 1-2 Millonarios
Jueves 13 de noviembre (todos los partidos a las 7:00 p. m.)
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Medellín vs. América de Cali
Santa Fe vs. Alianza
Deportes Tolima vs. Águilas Doradas
Llaneros vs. Envigado
Deportivo Cali vs. Once Caldas
Unión Magdalena vs. Fortaleza
Deportivo Pasto vs. Bucaramanga
Por su parte, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Fortaleza, Bucaramanga y Deportes Tolima buscarán el llamado “punto invisible”, que es una ventaja deportiva en cuadrangulares si hay empate en puntos, beneficiando solo a quienes terminen primero y segundo en la tabla de posiciones.