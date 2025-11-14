Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana

Se van conociendo los equipos colombianos que jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026 - crédito Nathalia Aguilar POOL / EFE

Se terminó la fecha 20 de la Liga BetPlay, en la que se conocieron los ocho clasificados a los cuadrangulares para la pelea por el título del segundo semestre, además de finalizar la sumatoria para la tabla de promedios en la temporada 2026, que definirá los descensos de ese año.

También se movió la tabla de reclasificación del fútbol colombiano, en la que varios equipos están encaminados para jugar la Copa Libertadores, que es el premio principal, o la Copa Sudamericana, que es el otro premio para aquellos conjuntos de buena campaña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Casualmente, uno de los clubes que estaba atento a ese tema era Millonarios, que pese a quedar eliminado de los cuadrangulares, tenía mucho en juego para avanzar a la Sudamericana y dependía de lo que pasara en la última jornada, en la que por fin tuvo una alegría.

Así va la reclasificación

Además de los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, también los aficionados estaban atentos de cómo se movía la tabla anual de 2025, pues determinará los equipos para las competencias de la Conmebol en 2026, que en la fecha 20 dio un paso enorme.

Se definieron seis de los ocho representantes colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, gracias a los resultados en la fase de Todos contra Todos, por las escuadras que fueron eliminadas de las semifinales y los que aseguraron su lugar en esa ronda.

Así va la tabla de reclasificación tras la jornada 20 de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Para empezar, Santa Fe es el único asegurado en la Copa Libertadores, mientras que Nacional, Medellín, Tolima, América de Cali y Junior deben definir si entran a ese certamen, al que faltan tres tiquetes, o se irán a la Copa Sudamericana, en la que también se reparten tres boletos.

De otra parte, Millonarios, Bucaramanga y Fortaleza definirán los últimos clasificados a los torneos internacionales, pues tanto Leopardos como los Amix entraron a cuadrangulares, y los azules por sus 73 puntos en la reclasificación, que lo tienen, por ahora, por encima de sus otros dos rivales.

Millonarios no clasificó a cuadrangulares, pero tiene una gran posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana si Fortaleza no lo supera en la reclasificación o sale campeón de la Liga BetPlay - crédito Macgiver Barón / Colprensa

Cabe recordar que, por normativa de la Dimayor, la tabla anual seguirá sumando los puntos de los conjuntos que accedan tanto a semifinales como a la final del campeonato, por lo que esa pelea por entrar a certámenes de la Conmebol solo se concretará a mediados de diciembre.

¿Cómo se entregan los cupos?

Para la temporada 2025, la Dimayor mantuvo el mismo formato de clasificación que en 2024, cuando presentó la novedad de que la Copa Colombia ya no daría tiquete a la Libertadores, debido a clubes que aprovechaban los pocos partidos en el certamen para obtener el premio mayor.

Cuatro equipos van a la Copa Libertadores, que son los campeones del primer y segundo semestre, acompañados por los dos líderes de la tabla de la reclasificación, siempre y cuando no ganaran la Liga BetPlay, mientras que si un equipo gana los dos torneos del año, abrirá un tercer cupo en ese listado.

La Copa Libertadores es el principal objetivo de los clubes colombianos en la Liga BetPlay - crédito EFE

De otra parte, para la Copa Sudamericana hay cuatro tiquetes, repartidos para los tres mejores clubes de reclasificación que no fueran campeones ni tampoco vayan a la Libertadores, junto con el ganador de la Copa Colombia, pero que no haya ganado la liga ni sea líder en la tabla anual.

Como dato a tener en cuenta, si un mismo club es el ganador de la Liga y Copa, abrirá en reclasificación un tiquete de Libertadores y Sudamericana en la tabla anual, algo que ocurrió en 2024 y 2013, con Atlético Nacional, al quedarse con los dos certámenes en el segundo semestre de esas temporadas.