Deportes

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

El conjunto vallecaucano deberá buscar una victoria que lo instale dentro del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Guardar
El equipo de David González
El equipo de David González podría clasificarse a la siguiente ronda- crédito David Jaramillo / Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Deportivo Independiente Medellín y América de Cali, válido por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor.

Los escarlatas necesitan cosechar una victoria en la capital antioqueña para clasificarse a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano.

22:00 hsHoy

Los últimos cinco partidos del DIM

El "Poderoso de la montaña"
El "Poderoso de la montaña" aprovechó la crisis del "Grande Matecaña" para luchar por el punto invisible en el grupo de los 8-crédito Juan Sebastián Henao/Colprensa
  • 10 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Medellín 1-1 Envigado
  • 7 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira 1-4 Medellín
  • 3 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Envigado 0-1 Medellín
  • 29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 Bucaramanga
  • 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 5-2 Medellín
21:17 hsHoy

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

  1. Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15).
  2. Atlético Nacional: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15).
  3. Atlético Bucaramanga: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +14).
  4. Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11).
  5. Fortaleza CEIF: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  6. Junior: 32 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9).
  7. América de Cali: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  8. Alianza FC: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  9. Independiente Santa Fe: 28 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  10. Águilas Doradas: 27 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  11. Once Caldas: 26 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
Nacional es segundo de la
Nacional es segundo de la tabla de posiciones- crédito Atlético Nacional
20:03 hsHoy

Ficha del partido

Independiente Medellín vs. América de Cali

  • Fecha: 13 de noviembre de 2025
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: José Ortiz
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y aplicación de Win Play
América quiere asegurar su cupo
América quiere asegurar su cupo dentro de los 8, mientras que Medellín quiere ser cabeza de grupo en los cuadrangulares - crédito David Jaramillo / Colprensa
19:29 hsHoy

En dónde se transmitirá el duelo entre Medellín y América

La transmisión del encuentro Medellín vs. América será exclusivo por Win + Fútbol, además de estar disponible como parte de Win Play. Quienes utilicen Claro podrán ver el partido en 1522 HD y 522 SD; en DirecTV, será el 1634 HD y 634 SD. Para los usuarios de Movistar, Win + Fútbol ofrecerá la señal en 210 HD, mientras que la opción en SD será la 497. Los clientes de Tigo podrán sintonizar a través del 239.

América de Cali es uno
América de Cali es uno de los equipos que no ha definido su clasificación a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

