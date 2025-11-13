EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Deportivo Independiente Medellín y América de Cali, válido por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor.
Los escarlatas necesitan cosechar una victoria en la capital antioqueña para clasificarse a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano.
Independiente Medellín vs. América de Cali
La transmisión del encuentro Medellín vs. América será exclusivo por Win + Fútbol, además de estar disponible como parte de Win Play. Quienes utilicen Claro podrán ver el partido en 1522 HD y 522 SD; en DirecTV, será el 1634 HD y 634 SD. Para los usuarios de Movistar, Win + Fútbol ofrecerá la señal en 210 HD, mientras que la opción en SD será la 497. Los clientes de Tigo podrán sintonizar a través del 239.