EN VIVO Junior vs. Atlético Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: los verdes buscan el punto invisible

En el estadio Metropolitano, el Tiburón quiere cerrar la fase de Todos contra Todos con una victoria ante los antioqueños, que necesitan los tres puntos para ser líderes

Junior de Barranquilla y Atlético
Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se medirán en el estadio Metropolitano, por la fecha 20 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la fecha 20 de la Liga BetPlay.

20:13 hsHoy

Convocados de Nacional

Lista de convocados en Atlético
Lista de convocados en Atlético Nacional para visitar al Junior de Barranquilla, por la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional
20:13 hsHoy

Los 20 convocados del Junior

Estos son los 20 convocados
Estos son los 20 convocados del Junior de Barranquilla, que recibirá a Atlético Nacional - crédito Junior FC
19:21 hsHoy

Posiciones Liga BetPlay

  1. Medellín: 37 puntos (+15)
  2. Atlético Nacional: 37 puntos (+15)
  3. Bucaramanga: 37 puntos (+14)
  4. Tolima: 35 puntos (+11)
  5. Fortaleza: 35 puntos (+8)
  6. Junior: 32 puntos (+9)
  7. América de Cali: 29 puntos (+7)
  8. Alianza: 29 puntos (+3)
  9. Santa Fe: 28 puntos (+3)
  10. Águilas Doradas (+3)
  11. Millonarios: 26 puntos (-3)
  12. Once Caldas: 26 puntos (-3)
  13. Llaneros: 25 puntos (-5)
  14. Deportivo Cali: 20 puntos (-6)
  15. Unión Magdalena: 18 puntos (-12)
  16. Pereira: 18 puntos (-17)
  17. Envigado: 17 puntos (-7)
  18. Pasto: 16 puntos (-5)
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos (-14)
  20. La Equidad: 14 puntos (-15)
19:21 hsHoy

Partidos de la fecha 20

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad 4-0 Deportivo Pereira

Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Jueves 13 de noviembre (todos los partidos a las 7:00 p. m.)

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Medellín vs. América de Cali

Santa Fe vs. Alianza

Deportes Tolima vs. Águilas Doradas

Llaneros vs. Envigado

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Deportivo Pasto vs. Bucaramanga

19:21 hsHoy

Por su parte, Atlético Nacional necesita el triunfo para asegurar el primer y segundo puesto, pues dependiendo de su marcador en Barranquilla y lo que hagan Medellín, Bucaramanga, Fortaleza y Tolima, conseguirá el objetivo de la ventaja deportiva en cuadrangulares.

Atlético Nacional comparte el liderato
Atlético Nacional comparte el liderato con Medellín y Bucaramanga, perdiendo el puesto por diferencia de gol - crédito Colprensa
19:20 hsHoy

Junior de Barranquilla llega a este partido sin jugarse nada, pues aseguró por fin su cupo a los cuadrangulares, el que le costó mucho por su bajón de rendimiento, y sin oportunidad de pelear por el primer o segundo puesto de la tabla, así que buscará un triunfo y llegar en buenas condiciones a las semifinales.

Junior de Barranquilla sufrió un
Junior de Barranquilla sufrió un bajón en la Liga BetPlay y aseguró su clasificación a cuadrangulares hasta la fecha 19 - crédito Colprensa
19:20 hsHoy

Llegó la esperada última jornada del fútbol colombiano, en la que se conocerán de manera oficial los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares, además de los dos clubes que obtendrán la ventaja deportiva en esa fase y el duelo en Barranquilla será clave para determinar los conjuntos que se quedarán con el “punto invisible”.

