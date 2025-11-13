EN VIVO Junior vs. Atlético Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: los verdes buscan el punto invisible

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la fecha 20 de la Liga BetPlay.
Miércoles 12 de noviembre
La Equidad 4-0 Deportivo Pereira
Boyacá Chicó 1-2 Millonarios
Jueves 13 de noviembre (todos los partidos a las 7:00 p. m.)
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Medellín vs. América de Cali
Santa Fe vs. Alianza
Deportes Tolima vs. Águilas Doradas
Llaneros vs. Envigado
Deportivo Cali vs. Once Caldas
Unión Magdalena vs. Fortaleza
Deportivo Pasto vs. Bucaramanga
Por su parte, Atlético Nacional necesita el triunfo para asegurar el primer y segundo puesto, pues dependiendo de su marcador en Barranquilla y lo que hagan Medellín, Bucaramanga, Fortaleza y Tolima, conseguirá el objetivo de la ventaja deportiva en cuadrangulares.
Junior de Barranquilla llega a este partido sin jugarse nada, pues aseguró por fin su cupo a los cuadrangulares, el que le costó mucho por su bajón de rendimiento, y sin oportunidad de pelear por el primer o segundo puesto de la tabla, así que buscará un triunfo y llegar en buenas condiciones a las semifinales.
Llegó la esperada última jornada del fútbol colombiano, en la que se conocerán de manera oficial los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares, además de los dos clubes que obtendrán la ventaja deportiva en esa fase y el duelo en Barranquilla será clave para determinar los conjuntos que se quedarán con el “punto invisible”.