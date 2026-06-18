Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz le dieron una sufrida victoria a Colombia en su estreno en el Mundial 2026

Colombia hizo los deberes ante Uzbekistán y es líder parcial del grupo K. Daniel Muñoz y Luis Diaz marcaron el camino para el combinado sudamericano - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La séptima participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo inició en el Estadio Ciudad de México, colmado con más de 80.000 espectadores ante Uzbekistán, incluyendo a figuras tan dispares como Maluma, el presidente de la FCF Ramón Jesurún, y el exfutbolista francés Youri Djorkaeff —campeón del mundo en 1998— en las tribunas.

Los primeros minutos del encuentro estuvieron marcados por la imprecisión y el nerviosismo de los dirigidos por Néstor Lorenzo, a tal punto que Uzbekistán llegó a dominar el balón por momentos. Los dirigidos por Fabio Cannavaro presentaron un esquema de tres centrales y dos extremos que fungieron como laterales, pero lejos de encerrarse en su área intentaron aprovecharse de esos momentos de confusión.

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En particular, la banda izquierda del combinado Tricolor controlada por Johan Mojica fue la zona preferida por los uzbekos para crear peligro. Behruzjon Karimov, en particular, tuvo varios duelos individuales con el jugador del Mallorca que generaron incertidumbre en la zaga colombiana.

James Rodríguez tampoco tuvo apariciones destacadas en la primera mitad, lució lento y estático, mientras que el llamado a ser la estrella de Colombia, Luis Díaz, no recibía balones en el costado izquierdo. Los únicos que parecían estar en sintonía eran los dos volantes de primera línea, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, además de Jhon Arias que comenzó a tener más peso ofensivo y generó las primeras conexiones del encuentro.

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Uzbekistán complicó a Colombia en el arranque con un esquema de tres centrales y ataques por la banda izquierda defendida por Johan Mojica - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Al minuto 31, Arias encontró a Díaz con un pase filtrado. El del Bayern Múnich remató con un tiro cruzado y superó a Utkir Yusupov, pero el balón se estrelló en el vertical izquierdo, ahogando el grito de gol entre los miles de colombianos que se reunieron en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Finalmente, se abrió la ventaja al minuto 40. Luis Díaz filtró un balón largo para Daniel Muñoz, que ganó la espalda de Abdulla Abdullaev y estiró su pierna derecha para batir a Yusupov, desatando el delirio en las tribunas. Uzbekistán acusó el golpe y no tuvo reacción, con lo que terminó la primera mitad del compromiso.

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Daniel Muñoz abrió el marcador para Colombia al minuto 40 tras un pase largo de Luis Díaz y una definición acrobática - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El arranque del segundo tiempo parecía seguir la misma tónica, con Colombia tratando de controlar la posesión y el ritmo de juego, mientras que Uzbekistán parecía incapaz de hacer daño. Sin embargo, los asiáticos aprovecharon una distracción en defensa de la zaga cafetera para empatar el marcador.

Un disparo de Eldor Shomurodov de volea exigió a Camilo Vargas, que no pudo retener el balón. El rebote quedó para Abbosbek Fayzullaev que, sin marca, remató de cabeza con el cuidapalos vencido y puso el 1-1 para sorpresa de los asistentes al estadio Ciudad de México. Además, fue el primer gol de los asiáticos en su historia en la Copa del Mundo.

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Abbosbek Fayzullaev empató para Uzbekistán al aprovechar un rebote que dejó Camilo Vargas después de una volea de Eldor Shomurodov - crédito Henry Romero/REUTERS

Nuevamente las dudas se hicieron presentes, pero en el minuto 67 la Tricolor volvió a ponerse en ventaja. Gustavo Puerta recuperó el esférico cuando Uzbekistán trataba de salir, e inició una jugada en transición. El jugador de Racing de Santander pasó para Luis Díaz a la izquierda, que remató colocado al palo izquierdo de Yusupov y convirtió el 2-1, desatando el delirio en las tribunas.

Luis Díaz marcó el 2-1 para Colombia en el minuto 67 tras una recuperación de Gustavo Puerta - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Tras el cooling break, Lorenzo dio salida a James Rodríguez —con poca participación en el partido— y dio entrada a Jaminton Campaz, que aportó más dinamismo en zona de ataque. En los minutos finales Uzbekistán apeló al juego físico para encerrar a Colombia en su área y buscar sacar ventaja en el balón parado, incluso se las arregló para generar situaciones de peligro con opciones de Akmal Mozgovoy y Eldor Shomurodov que se fueron desviadas de la portería de Camilo Vargas.

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Cuando más lo sufría Colombia, Juan Camilo “Cucho” Hernández se las arregló para enviar un centro que cabeceó Jaminton Campaz, con el que batió a Yusupov y sentenció la victoria final por 3-1.

Jaminton Campaz selló la victoria 3-1 de Colombia con un cabezazo tras un centro de Juan Camilo "Cucho" Hernández, y el equipo quedó como líder transitorio del grupo K - crédito Henry Romero/REUTERS

El resultado dejó a Colombia como líder transitorio del grupo K con 3 puntos, luego del empate a primera hora entre Portugal y su próximo rival, República Democrática del Congo, al que se medirá en Guadalajara el próximo 23 de junio.

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