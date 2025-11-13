Deportes

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

El equipo dirigido por Fredy Hurtado afronta la fase del “mata-mata” en el campeonato juvenil que se lleva a cabo en Medio Oriente: el que pierda sale eliminado

Santiago Londoño es una de
Santiago Londoño es una de las grandes figuras de la "Tricolor" - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La fase eliminatoria del Mundial Sub-17 de Qatar comienzan el 14 de noviembre de 2025, y la selección colombiana de fútbol se enfrenta a otra ilusión.

En una coincidencia con el pasado torneo Sub 20, donde Colombia se enfrentó por el tercer puesto a Francia, el equipo galo será su rival en esta categoría.

Ahora se esperan que los dirigidos por Fredy Hurtado, con figuras como Cristian Orozco, Santiago Londoño y Juan José Cataño, avanzar entre los 16 mejores del mundo.

Los Cafeteros sueñan con el paso a los octavos de final

Cristian Orozco es uno de
Cristian Orozco es uno de los pilares en el mediocampo de la selección - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido por los dieciseisavos de final se jugará el 14 de noviembre de 2025, en el centro deportivo de Aspire Zone, de Doha, en el campo 1, a partir de las 8:30 a. m., y se podrá ver en el territorio nacional a través de las pantallas de Dsports, como también en la aplicación digital de Dgo, del Gol Caracol y de Deportes RCN.

El árbitro del partido será el canadiense Filip Dujic.

Ficha del partido

Colombia vs. Francia

  • Fecha: 14 de noviembre de 2025
  • Estadio: Cancha 1 del Centro deportivo de Aspire Zone
  • Árbitro: Filipe Dujic (Canadá)
  • Hora: 8:30 a. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Dsports, como también en la aplicación digital de Dgo, del Gol Caracol y de Deportes RCN.

Como vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

Juan José Cataño es otra
Juan José Cataño es otra de las figuras del equipo de Fredy Hurtado - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Por los lados de la selección Colombia, viene de derrotar por 2-0 a Corea del Norte, el 10 de noviembre de 2025.

Con los goles de Miguel Solarte al minuto 25 y de Santiago Londoño al 33, la “Tricolor” aseguró su cupo en los dieciseisavos en el grupo G, con 5 puntos, por detrás de Alemania.

A continuación, este fue el camino de la “Tricolor”

  • 10 de noviembre de 2025 - Fecha 3 Mundial Sub-17: Colombia 2-0 Corea del Norte
  • 7 de noviembre de 2025 - Fecha 2 Mundial Sub-17: El Salvador 0-0 Colombia
  • 4 de noviembre de 2025 - Fecha 1 Mundial Sub-17: Alemania 1-1 Colombia

Así quedó el grupo G del Mundial Sub-17:

  1. Alemania: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  2. Colombia: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  3. Corea del Norte: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  4. El Salvador: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

Francia

Francia viene de ser líder
Francia viene de ser líder del grupo K con cuatro puntos, ganando el lugar por diferencia de gol - crédito FIFA

Por los lados de Francia, cayó de forma sorpresiva ante Uganda en la tercera fecha del grupo K del Mundial Sub-17, y aunque igualaron en puntos con Canadá, Uganda y Chile en su grupo, la diferencia de gol fue clave para que quedaran como líderes de la zona.

El gol de James Bogere al minuto 18 de partido, fue suficiente para que los ugandeses lograran dar el golpe ante los galos y se metieran dentro de los 8 mejores clasificados del Mundial.

A continuación, así le fue a Francia en la fase de grupos:

  • 11 de noviembre de 2025 - Fecha 3 Mundial Sub-17: Uganda 1-0 Francia
  • 8 de noviembre de 2025 - Fecha 2 Mundial Sub-17: Francia 0-0 Canadá
  • 5 de noviembre de 2025 - Fecha 1 Mundial Sub-17: Francia 2-0 Chile

Así quedó el grupo K del Mundial Sub-17 de Qatar:

  1. Francia: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Canadá: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Uganda: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Chile: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1)

Por los lados de los duelos directos, será el primer partido que se llevará a cabo en la categoría Sub-17 entre colombianos y franceses.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

14 de noviembre de 2025

Zambia vs. Malí

  • Estadio: Cancha 8 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 7:30 a. m.
  • Árbitro: Yoscan Herrera
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Portugal vs. Bélgica

  • Estadio: Cancha 3 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 7:30 a. m.
  • Árbitro: Marian Barbu
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Suiza vs. Egipto

  • Estadio: Cancha 5 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 8:00 a. m.
  • Árbitro: Fabián López
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Argentina vs. México

  • Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 9:45 a. m.
  • Árbitro: Andrea Colombo
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Irlanda vs. Canadá

  • Estadio: Cancha 4 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:15 a. m.
  • Árbitro: Jelly Chavani
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Estados Unidos vs. Marruecos

  • Estadio: Cancha 7 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Árbitro: Roberto Pérez
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Brasil vs. Paraguay

  • Estadio: Cancha 9 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Árbitro: Jasper Vergoote
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

15 de noviembre de 2025

Senegal vs. Uganda

  • Estadio: Cancha 7 del Aspire Zone de Doha
  • Hora:  7:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Corea del Sur vs. Inglaterra

  • Estadio: Cancha 8 del Aspire Zone de Doha
  • Hora:  7:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Italia vs. República Checa

  • Estadio: Cancha 1 del Aspire Zone de Doha
  • Hora:  8:00 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Japón vs. Sudáfrica

  • Estadio: Cancha 3 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Alemania vs. Burkina Faso

  • Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 9:45 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Venezuela vs. Corea del Norte

  • Estadio: Cancha 4 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:15 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Austria vs. Túnez

  • Estadio: Cancha 5 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Croacia vs. Uzbekistán

  • Estadio: Cancha 9 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

