Deportes

Selección Colombia vs. Francia EN VIVO Mundial Sub-17 de Qatar, siga el minuto a minuto de la “Tricolor”

Los dirigidos por Fredy Hurtado buscan la clasificación entre los 16 mejores equipos de la cita orbital juvenil más importante del momento

Guardar
La "Tricolor" dirigida por Fredy
La "Tricolor" dirigida por Fredy Hurtado quiere estar entre los 16 mejores del mundo - crédito FIFA y Jefatura de Prensa de la Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Francia por los dieciseisavos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

12:11 hsHoy

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

El equipo dirigido por Fredy Hurtado afronta la fase del “mata-mata” en el campeonato juvenil que se lleva a cabo en Medio Oriente: el que pierda sale eliminado

Santiago Londoño es una de
Santiago Londoño es una de las grandes figuras de la "Tricolor" - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La fase eliminatoria del Mundial Sub-17 de Qatar comienzan el 14 de noviembre de 2025, y la selección colombiana de fútbol se enfrenta a otra ilusión.

Leer la nota completa
12:02 hsHoy

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

La Amarilla está obligada a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato; un empate lo obliga a depender de otros resultados para ser mejor tercero, mientras que la derrota lo deja por fuera de la fase final

Miguel Solarte fue el autor
Miguel Solarte fue el autor del gol con el que la selección Colombia abrió el marcador ante Corea del Norte en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito FIFA

La Selección Colombia Sub 17 aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de la categoría, disputado en Catar, luego de imponerse a Corea del Norte en el estadio Aspire Zone.

Leer la nota completa
11:43 hsHoy

Afiche de la selección Colombia presentando el partido ante Francia

De la siguiente forma, la
De la siguiente forma, la "Tricolor" presentó el partido ante los galos - crédito @FCFSeleccionCol / X
11:39 hsHoy

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

14 de noviembre de 2025

Zambia vs. Malí

  • Estadio: Cancha 8 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 7:30 a. m.
  • Árbitro: Yoscan Herrera
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Portugal vs. Bélgica

  • Estadio: Cancha 3 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 7:30 a. m.
  • Árbitro: Marian Barbu
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Suiza vs. Egipto

  • Estadio: Cancha 5 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 8:00 a. m.
  • Árbitro: Fabián López
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Argentina vs. México

  • Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 9:45 a. m.
  • Árbitro: Andrea Colombo
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Irlanda vs. Canadá

  • Estadio: Cancha 4 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:15 a. m.
  • Árbitro: Jelly Chavani
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Estados Unidos vs. Marruecos

  • Estadio: Cancha 7 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Árbitro: Roberto Pérez
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Brasil vs. Paraguay

  • Estadio: Cancha 9 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Árbitro: Jasper Vergoote
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

15 de noviembre de 2025

Senegal vs. Uganda

  • Estadio: Cancha 7 del Aspire Zone de Doha
  • Hora:  7:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Corea del Sur vs. Inglaterra

  • Estadio: Cancha 8 del Aspire Zone de Doha
  • Hora:  7:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Italia vs. República Checa

  • Estadio: Cancha 1 del Aspire Zone de Doha
  • Hora:  8:00 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Japón vs. Sudáfrica

  • Estadio: Cancha 3 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Alemania vs. Burkina Faso

  • Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 9:45 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Venezuela vs. Corea del Norte

  • Estadio: Cancha 4 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:15 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Austria vs. Túnez

  • Estadio: Cancha 5 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Croacia vs. Uzbekistán

  • Estadio: Cancha 9 del Aspire Zone de Doha
  • Hora: 10:45 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo
11:38 hsHoy

La Tricolor quiere dar el golpe sobre la mesa en Doha

Juan José Cataño es una
Juan José Cataño es una de las grandes figuras de Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido por los dieciseisavos de final se jugará el 14 de noviembre de 2025, en el centro deportivo de Aspire Zone, de Doha, en el campo 1, a partir de las 8:30 a. m., y se podrá ver en el territorio nacional a través de las pantallas deDsports, como también en la aplicación digital de Dgo, del Gol Caracol y de Deportes RCN.

El árbitro del partido será el canadiense Filip Dujic.

Por los lados de la selección Colombia, viene de derrotar por 2-0 a Corea del Norte, el 10 de noviembre de 2025.

Con los goles de Miguel Solarte al minuto 25 y de Santiago Londoño al 33, la “Tricolor” aseguró su cupo en los dieciseisavos en el grupo G, con 5 puntos, por detrás de Alemania.

Francia, cayó de forma sorpresiva ante Uganda en la tercera fecha del grupo K del Mundial Sub-17, y aunque igualaron en puntos con Canadá, Uganda y Chile en su grupo, la diferencia de gol fue clave para que quedaran como líderes de la zona.

El gol de James Bogere al minuto 18 de partido, fue suficiente para que los ugandeses lograran dar el golpe ante los galos y se metieran dentro de los 8 mejores clasificados del Mundial.

Temas Relacionados

EN VIVOSelección ColombiaSelección Colombia Sub-17Colombia vs. FranciaFrancia vs. ColombiaMundial Sub-17Qatar 2025Colombia-Deportes

Últimas noticias

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Durante la última jornada del campeonato, los Albirrojos consiguieron el resultado que los metió entre los ocho primeros, mientras que los verdes cayeron en Barranquilla

Estos son los ocho clasificados

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Luego de la pelea en la última fecha de la fase de Todos contra Todos, se organizaron los equipos para integrar las dos zonas, en las que se conocerán los finalistas del segundo semestre

Así quedaron los grupos de

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Pese a que el verde inició ganando con gol de Alfredo Morelos, el local le volteó el marcador con Joel Canchimbo y Didier Moreno, para perder el segundo puesto de la tabla

Atlético Nacional perdió el punto

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

El conjunto vallecaucano mantuvo su lugar en el privilegiado grupo de los ocho y competirá con el título decembrino en el fútbol profesional colombiano

Medellín goleó 3-0 al América,

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana

De cara a los cuadrangulares, se definieron los primeros conjuntos que disputarán los torneos internacionales de la Conmebol, a falta de conocer el último tiquete

Cómo quedó la tabla de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Meta AI se suma a

Meta AI se suma a Marketplace de Facebook: compras con inteligencia artificial

Mercados en vivo: las acciones argentinas suben en el premarket de Wall Street tras el anuncio del acuerdo con EEUU

YPF anunció un nuevo récord de producción propia de petróleo en Vaca Muerta: los detalles

Dragon Ball FighterZ se anunció gratis para Nintendo Switch

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Cómo las algas ayudaron a que la vida marina sobreviviera a la mayor extinción de la Tierra

Maduro celebró haberse dado “codazos y empujones de amor” durante una marcha en la que exigió a los jóvenes dar la vida por Venezuela

Las primeras imágenes del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe: “Es la plataforma de combate más letal del mundo”

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Nueva York

Violencia en escuela de Uruguay: la madre de una alumna fue imputada por agredir a maestra y directora

DEPORTES

Argentina se enfrentará a México

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Lanús y Atlético Tucumán abrirán la última jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina