Selección Colombia vs. Francia EN VIVO Mundial Sub-17 de Qatar, siga el minuto a minuto de la “Tricolor”

La fase eliminatoria del Mundial Sub-17 de Qatar comienzan el 14 de noviembre de 2025, y la selección colombiana de fútbol se enfrenta a otra ilusión.

La Selección Colombia Sub 17 aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de la categoría, disputado en Catar, luego de imponerse a Corea del Norte en el estadio Aspire Zone.

11:38 hs

La Tricolor quiere dar el golpe sobre la mesa en Doha

Juan José Cataño es una de las grandes figuras de Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido por los dieciseisavos de final se jugará el 14 de noviembre de 2025, en el centro deportivo de Aspire Zone, de Doha, en el campo 1, a partir de las 8:30 a. m., y se podrá ver en el territorio nacional a través de las pantallas deDsports, como también en la aplicación digital de Dgo, del Gol Caracol y de Deportes RCN.

El árbitro del partido será el canadiense Filip Dujic.

Por los lados de la selección Colombia, viene de derrotar por 2-0 a Corea del Norte, el 10 de noviembre de 2025.

Con los goles de Miguel Solarte al minuto 25 y de Santiago Londoño al 33, la “Tricolor” aseguró su cupo en los dieciseisavos en el grupo G, con 5 puntos, por detrás de Alemania.

Francia, cayó de forma sorpresiva ante Uganda en la tercera fecha del grupo K del Mundial Sub-17, y aunque igualaron en puntos con Canadá, Uganda y Chile en su grupo, la diferencia de gol fue clave para que quedaran como líderes de la zona.