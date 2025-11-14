Selección Colombia vs. Francia EN VIVO Mundial Sub-17 de Qatar, siga el minuto a minuto de la “Tricolor”

La Amarilla está obligada a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato; un empate lo obliga a depender de otros resultados para ser mejor tercero, mientras que la derrota lo deja por fuera de la fase final
Afiche de la selección Colombia presentando el partido ante Francia
De la siguiente forma, la "Tricolor" presentó el partido ante los galos - crédito @FCFSeleccionCol / X
Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
14 de noviembre de 2025
Zambia vs. Malí
Estadio: Cancha 8 del Aspire Zone de Doha
Hora: 7:30 a. m.
Árbitro: Yoscan Herrera
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Portugal vs. Bélgica
Estadio: Cancha 3 del Aspire Zone de Doha
Hora: 7:30 a. m.
Árbitro: Marian Barbu
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Suiza vs. Egipto
Estadio: Cancha 5 del Aspire Zone de Doha
Hora: 8:00 a. m.
Árbitro: Fabián López
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Argentina vs. México
Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone de Doha
Hora: 9:45 a. m.
Árbitro: Andrea Colombo
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Irlanda vs. Canadá
Estadio: Cancha 4 del Aspire Zone de Doha
Hora: 10:15 a. m.
Árbitro: Jelly Chavani
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Estados Unidos vs. Marruecos
Estadio: Cancha 7 del Aspire Zone de Doha
Hora: 10:45 a. m.
Árbitro: Roberto Pérez
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Brasil vs. Paraguay
Estadio: Cancha 9 del Aspire Zone de Doha
Hora: 10:45 a. m.
Árbitro: Jasper Vergoote
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
15 de noviembre de 2025
Senegal vs. Uganda
Estadio: Cancha 7 del Aspire Zone de Doha
Hora: 7:30 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Corea del Sur vs. Inglaterra
Estadio: Cancha 8 del Aspire Zone de Doha
Hora: 7:30 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Italia vs. República Checa
Estadio: Cancha 1 del Aspire Zone de Doha
Hora: 8:00 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Japón vs. Sudáfrica
Estadio: Cancha 3 del Aspire Zone de Doha
Hora: 8:30 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Alemania vs. Burkina Faso
Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone de Doha
Hora: 9:45 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Venezuela vs. Corea del Norte
Estadio: Cancha 4 del Aspire Zone de Doha
Hora: 10:15 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Austria vs. Túnez
Estadio: Cancha 5 del Aspire Zone de Doha
Hora: 10:45 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
Croacia vs. Uzbekistán
Estadio: Cancha 9 del Aspire Zone de Doha
Hora: 10:45 a. m.
Transmisión de TV: Dsports y Dgo
La Tricolor quiere dar el golpe sobre la mesa en Doha
Juan José Cataño es una de las grandes figuras de Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
El partido por los dieciseisavos de final se jugará el 14 de noviembre de 2025, en el centro deportivo de Aspire Zone, de Doha, en el campo 1, a partir de las 8:30 a. m., y se podrá ver en el territorio nacional a través de las pantallas deDsports, como también en la aplicación digital de Dgo, del Gol Caracol y de Deportes RCN.
El árbitro del partido será el canadiense Filip Dujic.
Por los lados de la selección Colombia, viene de derrotar por 2-0 a Corea del Norte, el 10 de noviembre de 2025.
Con los goles de Miguel Solarte al minuto 25 y de Santiago Londoño al 33, la “Tricolor” aseguró su cupo en los dieciseisavos en el grupo G, con 5 puntos, por detrás de Alemania.
Francia, cayó de forma sorpresiva ante Uganda en la tercera fecha del grupo K del Mundial Sub-17, y aunque igualaron en puntos con Canadá, Uganda y Chile en su grupo, la diferencia de gol fue clave para que quedaran como líderes de la zona.
El gol de James Bogere al minuto 18 de partido, fue suficiente para que los ugandeses lograran dar el golpe ante los galos y se metieran dentro de los 8 mejores clasificados del Mundial.