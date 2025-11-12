Novedades médicas en la selección Colombia: este es el jugador que se ausentó de las prácticas previo al partido ante Nueva Zelanda

La selección Colombia encara la última doble fecha FIFA ante Nueva Zelanda y Australia - crédito Luisa González / REUTERS

La preparación de la Selección Colombia para la próxima doble jornada Fifa de noviembre ha estado marcada por la ausencia de uno de sus jugadores, Richard Ríos, durante la práctica de este martes en territorio norteamericano.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra enfocado en el partido amistoso que disputará el 15 de noviembre de 2025 frente a Nueva Zelanda, un encuentro que servirá como ensayo de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Richard Ríos estuvo ausente en la última práctica de la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Según informó Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, el mediocampista antioqueño, actualmente en el Benfica de Portugal, no participó en la sesión de campo junto al resto de los dieciséis futbolistas disponibles para el entrenador.

En cambio, Ríos realizó ejercicios diferenciados en el gimnasio, una situación que generó inquietud sobre su estado físico, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre su condición.

Granziera explicó a Noticias Caracol que “hoy (martes) hubo novedad en la práctica de la Selección Colombia. Richard Ríos no fue al campo con el resto de los 16 que estaban disponibles para el técnico Néstor Lorenzo, hizo trabajo diferenciado en el gimnasio. Richard, quien recientemente dejó el territorio brasileño para poder triunfar en suelo europeo”.

Declaraciones de los protagonistas de la selección Colombia: palabras de Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré habló sobre lo que significa la competencia interna de Colombia para ir al Mundial 2026 - crédito Sam Navarro-USA TODAY Sports

Antes de la práctica, el plantel colombiano ofreció una breve e improvisada atención a la prensa, en la que varios jugadores compartieron sus impresiones sobre el trabajo realizado y la competencia interna que se vive en el grupo, con la mira puesta en el Mundial de 2026.

Rafael Santos Borré, delantero del Internacional de Porto Alegre, destacó la importancia de enfrentar a rivales como Nueva Zelanda.

“A nosotros ese tipo de partidos nos sientan muy bien, porque son selecciones que nos van a quitar espacios, a proponer duelos físicos, y claro, una Confederación diferente y eso hace que sea difícil. Nos va servir como grupo para seguir consolidando nuestra idea de juego”, declaró Santos Borré al Gol Caracol.