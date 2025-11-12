Deportes

Novedades médicas en la selección Colombia: este es el jugador que se ausentó de las prácticas previo al partido ante Nueva Zelanda

El mediocampista no entrenó con el grupo, pero realizó ejercicios en el gimnasio, por lo que se encendieron las alarmas en la Selección Colombia para el partido dfe preparación

Guardar
La selección Colombia encara la
La selección Colombia encara la última doble fecha FIFA ante Nueva Zelanda y Australia - crédito Luisa González / REUTERS

La preparación de la Selección Colombia para la próxima doble jornada Fifa de noviembre ha estado marcada por la ausencia de uno de sus jugadores, Richard Ríos, durante la práctica de este martes en territorio norteamericano.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra enfocado en el partido amistoso que disputará el 15 de noviembre de 2025 frente a Nueva Zelanda, un encuentro que servirá como ensayo de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Richard Ríos estuvo ausente en
Richard Ríos estuvo ausente en la última práctica de la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Según informó Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, el mediocampista antioqueño, actualmente en el Benfica de Portugal, no participó en la sesión de campo junto al resto de los dieciséis futbolistas disponibles para el entrenador.

En cambio, Ríos realizó ejercicios diferenciados en el gimnasio, una situación que generó inquietud sobre su estado físico, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre su condición.

Granziera explicó a Noticias Caracol que “hoy (martes) hubo novedad en la práctica de la Selección Colombia. Richard Ríos no fue al campo con el resto de los 16 que estaban disponibles para el técnico Néstor Lorenzo, hizo trabajo diferenciado en el gimnasio. Richard, quien recientemente dejó el territorio brasileño para poder triunfar en suelo europeo”.

Declaraciones de los protagonistas de la selección Colombia: palabras de Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré habló sobre
Rafael Santos Borré habló sobre lo que significa la competencia interna de Colombia para ir al Mundial 2026 - crédito Sam Navarro-USA TODAY Sports

Antes de la práctica, el plantel colombiano ofreció una breve e improvisada atención a la prensa, en la que varios jugadores compartieron sus impresiones sobre el trabajo realizado y la competencia interna que se vive en el grupo, con la mira puesta en el Mundial de 2026.

Rafael Santos Borré, delantero del Internacional de Porto Alegre, destacó la importancia de enfrentar a rivales como Nueva Zelanda.

“A nosotros ese tipo de partidos nos sientan muy bien, porque son selecciones que nos van a quitar espacios, a proponer duelos físicos, y claro, una Confederación diferente y eso hace que sea difícil. Nos va servir como grupo para seguir consolidando nuestra idea de juego”, declaró Santos Borré al Gol Caracol.

Temas Relacionados

Selección Colombia Richard Ríos Néstor Lorenzo Darren BazeleyColombia vs. Nueva ZelandaColombia Deportes

Más Noticias

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

El volante colombiano completó 34 partidos jugados en los que marcó cinco goles, dio nueve asistencias y completó su cuarta expulsión en su carrera profesional

Asi despidieron a James Rodríguez

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

La fecha 20 de la Liga no se salvó de las polémicas, y el cuadro “ajedrezado” fue el principal protagonista en medio del cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Los jugadores de un club se habrían negado a practicar porque les deberían un mes de sueldo, lo que afectaría seriamente la pelea por el llamado “punto invisible” para los cuadrangulares

Nuevo escándalo en el fútbol

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Clubes como América de Cali, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Alianza F.C. compiten por acceder al selecto grupo de clasificados

Dirigente del FPC alertó sobre

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

De cara a sumar minutos para el mundial, el capitán de la Tricolor finalizará su vínculo con León y negociará como agente libre en un conjunto que ya cuenta con otro cafetero

Este sería el nuevo equipo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo se despidió de

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa son virales en redes sociales: “Irreconocible”

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

Deportes

Asi despidieron a James Rodríguez

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato