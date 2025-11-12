Deportes

Carlos Antonio Vélez salió en defensa de Santa Fe tras acusaciones del presidente de Alianza F.C: “Ensuciar a otros”

El periodista caldense no fue ajeno a los señalamientos de Carlos Orlando Ferreira, que pidió garantías a la Dimayor de cara al duelo frente al cuadro capitalino en el estadio El Campín

Santa Fe y Alianza F.C. se enfrentarán en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor- crédito Colprensa

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez respondió con dureza a las declaraciones del presidente de Alianza F.C., Carlos Orlando Ferreira, que expresó públicamente su “temor” ante posibles presiones mediáticas y dirigenciales en el partido entre Independiente Santa Fe y su equipo, válido por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

El encuentro, decisivo para definir la clasificación a los cuadrangulares semifinales, se jugará el jueves 13 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá.

Ferreira, visiblemente preocupado por la importancia del duelo —en el que Alianza llega octavo con 29 puntos y Santa Fe noveno con 28—, aseguró que teme que la “gran prensa bogotana” y los intereses mediáticos puedan influir en el desarrollo del juego o en el arbitraje.

Las palabras del dirigente fueron interpretadas por muchos como una insinuación de un posible amaño o favorecimiento hacia el club capitalino.

“Tengo temor de que la gran prensa de Bogotá nos presione. Invito al fair play deportivo. Para Win es importante que esté el fútbol de Bogotá, sino también la dirigencia capitalina”, afirmó el directivo, agregando que pedirá a la Dimayor las “mejores garantías” para el encuentro.

Presidente de Alianza F. C. alertó posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor- crédito Full Deportes Caribe

Ferreira insistió en que sus palabras no buscaban poner en duda la honestidad de los árbitros, pero reiteró su desconfianza hacia las presiones externas: “No dudo de la honestidad de los árbitros, pero sí tengo temor por las presiones que puedan sentir, no solo de la prensa, sino de los intereses mediáticos que rodean al fútbol bogotano”.

Las declaraciones no tardaron en generar reacción en el ambiente del fútbol colombiano. Uno de los primeros en pronunciarse fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, que utilizó sus redes sociales para rechazar tajantemente los señalamientos del presidente de Alianza F.C y calificó sus palabras como irresponsables y populistas.

Con su característico tono irónico, Vélez escribió: “Populismo, boquilla, bochinche y ensuciar a otros sin pruebas… deporte de muchos en el fútbol. ¡Juegue y gane! Si tienen las pruebas que demuestren las afirmaciones, se ponen encima de la mesa y listo. Si no hay, calladitos se ven más bonitos”.

Carlos Antonio Vélez salió en defensa de Independiente Santa Fe- crédito @velezfutbol/X

El comentario de Vélez fue interpretado como un llamado a la mesura y a la responsabilidad de los dirigentes deportivos, especialmente en momentos en que una simple declaración puede afectar la credibilidad del torneo o generar sospechas infundadas entre los aficionados.

El periodista, uno de los analistas más influyentes del país, ha sido constante en señalar que el fútbol colombiano necesita mayor seriedad institucional y menos discursos basados en el “ruido mediático”.

En esta ocasión, su mensaje fue claro: si existen pruebas de irregularidades, deben presentarse ante los organismos competentes; de lo contrario, las insinuaciones sin fundamento solo contribuyen a deteriorar la imagen del campeonato.

Santa Fe visitó al equipo de Huberth Bodhert en el juego de ida en la capital cesarense- crédito @AlianzaFc_ofi/X

Y es que el enfrentamiento entre Santa Fe y Alianza se ha convertido en uno de los más esperados de la fecha 20, pues ambos equipos llegan con opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

El ganador asegurará su cupo entre los ocho mejores del torneo, mientras que el perdedor podría quedarse sin posibilidades.

La magnitud del compromiso, sumada a las palabras de Ferreira, ha generado un ambiente de tensión que preocupa tanto a la Dimayor como a la comisión arbitral. De hecho, el directivo anunció que llamaría al presidente de la Dimayor para solicitar un árbitro de primer nivel y las máximas garantías de transparencia.

“Valledupar está jugándose por primera vez la historia del fútbol colombiano para estar en una final y le pedimos a todos los estamentos que lo hagamos con buen fair play deportivo”, agregó Ferreira, haciendo alusión al proceso de crecimiento que vive el club, recientemente trasladado a Valledupar.

