Néstor Lorenzo le hizo advertencia a James Rodríguez: el colombiano salió del Club León y no tiene equipo confirmado para el 2026

James Rodríguez ya concentra con la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia en la fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

La atención en torno al futuro de James Rodríguez aumentó luego de disputar su último encuentro con León en México, club del que se despidió antes de acordar su próximo destino profesional.

Esta etapa de incertidumbre se produce en un momento crucial para el mediocampista, dada la proximidad de los partidos amistosos de la Selección Colombia en Estados Unidos contra Nueva Zelanda y Australia, y con el objetivo a largo plazo de mantenerse competitivo de cara al Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una conversación con Gol Caracol, Néstor Lorenzo manifestó sus expectativas con respecto a James Rodríguez, y selañó la importancia de que el jugador logre continuidad en el primer equipo de su nuevo club. “El presente es bueno”, sostuvo Lorenzo, quien añadió: “El futuro sí queremos que compita, como lo viene haciendo, porque estuvo bien”.

James Rodríguez en 2025 ha jugado siete partidos con Colombia, ha marcado un gol y ha dado 5 asistencias - crédito James Rodríguez

El seleccionador argentino consideró también que la experiencia positiva de Rodríguez en el fútbol mexicano deja la puerta abierta a varias oportunidades.

“Tenga muchos clubes interesados en él, veremos a dónde va”, pronosticó el entrenador argentino, manifestando confianza en las posibilidades del volante colombiano para encontrar un equipo que le permita mantenerse en alto nivel competitivo.

Una de las preocupaciones principales para el cuerpo técnico radica en que James Rodríguez logre establecerse en una plantilla donde pueda sumar minutos con regularidad, un factor clave para llegar en óptimas condiciones al proceso de preparación hacia la cita mundialista.

La Tricolor jugará ante Nueva Zelanda y Australia en la fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

“Queremos que llegue con ritmo”, enfatizó Lorenzo en la entrevista, advirtiendo al jugador como a quienes aguardarán novedades sobre su futuro a corto plazo.

Por otra parte, el entrenador argentino se refirió al criterio detrás de las convocatorias recientes, aclarando que seleccionó a los futbolistas en mejor momento y enfatizando el valor de cada encuentro.

“No existen los partidos amistosos”, un principio que definirá la actitud del equipo afrontando los cotejos frente a Nueva Zelanda y Australia, y que orienta la búsqueda constante de la victoria independientemente del carácter del compromiso.

Consultado acerca de la posibilidad de realizar muchas variantes en la nómina que enfrentará estos duelos preparatorios, Néstor Lorenzo explicó su enfoque sobre la integración de nuevos talentos al grupo.

Afirmó que a los jugadores con pocos minutos se les debe ofrecer un entorno favorable, alineándolos con compañeros que tengan rodaje. “Si pongo uno nuevo hasta te cuesta entender si hay un problema”, explicó, poniendo de relieve la importancia de la cohesión y la continuidad en el rendimiento del equipo nacional.

Finalmente, el técnico expresó satisfacción por el progreso de las divisiones juveniles, celebrando la clasificación de la Selección Colombia Sub-17 a los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría tras imponerse 2-0 ante Corea del Norte. “Muy feliz con la participación de Colombia en todas las citas mundialistas, ha habido tiempo que no se clasificaba y se está trabajando bien en ese sentido. Ando viendo los equipos mostrando buen futuro”, concluyó Néstor Lorenzo en sus declaraciones a Gol Caracol.

Estos son los jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia

Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025 - crédito @FCFSeleccionCol / X

Álvaro Angulo — Pumas (MEX) Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG) Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX) Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA) Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA) Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG) Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR) David Ospina — Atlético Nacional (COL) Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP) James Rodríguez — Club León (MEX) Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba — F.C Krasnodar (RUS) Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero — Internacional SC (BRA) Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal — Flamengo (BRA) Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG) Kevin Castaño — River Plate (ARG) Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez — Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA) Richard Ríos — S.L. Benfica (POR) Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA) Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP) Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)