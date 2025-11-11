Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

El atacante indicó que informará públicamente cuando tome una decisión final - crédito Santa Fe

En el primer semestre de 2025, Independiente Santa Fe se consagró campeón del torneo apertura tras derrotar a Independiente Medellín en la final, en la que anotaron Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

Este último, que juega con el dorsal “23″, terminará contrato en diciembre de 2025 con el Cardenal, por lo que su futuro se ha convertido en una de las novelas actuales en el FPC.

Esto aumentó luego de que Harold Santiago Mosquera anotó el gol del triunfo de Santa Fe ante Deportivo Cali, que mantiene con vida al club bogotano antes de la última fecha de la Liga Betplay.

Mientras que Santa Fe debe ganar ante Alianza FC para clasificar, en torno al equipo se han generado varios rumores sobre la salida de Harold Santiago Mosquera, que tendría ofertas de dos clubes en el exterior y uno del rentado nacional.

El atacante aclaró que no ha decidido qué hará en el futuro - crédito HaroldSantiagoMosquera/Instagram

Es por ello que el 11 de noviembre el atacante de 30 años decidió publicar un comunicado en el que indicó que está totalmente comprometido con Santa Fe.

“A la afición, los medios y todos los que siguen mi carrera. En los últimos días, he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa fe, el club al que pertenezco y con el que estoy comprometido mientras sigamos en competencia”.

El vallecaucano se enfocó en el respeto que tiene por sus compañeros e hinchas del club, con los que afirmó tener una deuda por la forma en que fue recibido en la institución.

“Estoy enfocado al 100% en entrenar, competir y dar lo mejor de mí por mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la hinchada, que me ha mostrado siempre un cariño especial. Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día”.

El delantero de Buenaventura no continuará con el cuadro "Cardenal", equipo con el cual quedó campeón del fútbol colombiani - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En ese sentido, aclaró que no tiene definido su futuro cercano y que cuando tome una decisión lo informará públicamente para evitar que se generen polémicas al respecto.

“Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicado en su momento de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada. Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvíe mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo”.

Por último, a falta de dos meses para que termine su contrato, Harold Santiago Mosquera concluyó el comunicado exponiendo que se siente orgulloso de estar en Santa Fe.

“Mi compromiso y mi energía están completamente puestas en cerrar de la mejor manera esta etapa de competencia, representando con orgullo esta camiseta. Con trabajo, disciplina, respeto y fe, seguiré dando el máximo en cada partido”.

Harold Santiago Mosquera fue figura en el Santa Fe campeón- crédito Independiente Santa Fe

A pesar de lo expuesto por el jugador, al interior de Santa Fe se ha confirmado que el delantero de 30 años no será renovado por la cifra económica que estaría exigiendo su representante para continuar en el Cardenal.

De esa forma, ante Alianza FC, el jueves 13 de noviembre, podría ser el último partido que Mosquera dispute en el equipo bogotano.

En el rentado nacional se habla de la posibilidad de que sea nuevo refuerzo de América de Cali, que lo firmaría con un acuerdo de más de dos años; además, se han mencionado ofertas del fútbol brasileño y mexicano que podrían tentar al atacante de dejar el país nuevamente, ya que en el pasado tuvo un paso por la MLS y el fútbol de Grecia.