Deportes

Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

El delantero de 30 años terminará contrato con el León en diciembre de 2025 y no ha llegado a un acuerdo con la directiva para seguir

Guardar
El atacante indicó que informará
El atacante indicó que informará públicamente cuando tome una decisión final - crédito Santa Fe

En el primer semestre de 2025, Independiente Santa Fe se consagró campeón del torneo apertura tras derrotar a Independiente Medellín en la final, en la que anotaron Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

Este último, que juega con el dorsal “23″, terminará contrato en diciembre de 2025 con el Cardenal, por lo que su futuro se ha convertido en una de las novelas actuales en el FPC.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto aumentó luego de que Harold Santiago Mosquera anotó el gol del triunfo de Santa Fe ante Deportivo Cali, que mantiene con vida al club bogotano antes de la última fecha de la Liga Betplay.

Mientras que Santa Fe debe ganar ante Alianza FC para clasificar, en torno al equipo se han generado varios rumores sobre la salida de Harold Santiago Mosquera, que tendría ofertas de dos clubes en el exterior y uno del rentado nacional.

El atacante aclaró que no
El atacante aclaró que no ha decidido qué hará en el futuro - crédito HaroldSantiagoMosquera/Instagram

Es por ello que el 11 de noviembre el atacante de 30 años decidió publicar un comunicado en el que indicó que está totalmente comprometido con Santa Fe.

“A la afición, los medios y todos los que siguen mi carrera. En los últimos días, he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa fe, el club al que pertenezco y con el que estoy comprometido mientras sigamos en competencia”.

El vallecaucano se enfocó en el respeto que tiene por sus compañeros e hinchas del club, con los que afirmó tener una deuda por la forma en que fue recibido en la institución.

Estoy enfocado al 100% en entrenar, competir y dar lo mejor de mí por mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la hinchada, que me ha mostrado siempre un cariño especial. Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día”.

El delantero de Buenaventura no
El delantero de Buenaventura no continuará con el cuadro "Cardenal", equipo con el cual quedó campeón del fútbol colombiani - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En ese sentido, aclaró que no tiene definido su futuro cercano y que cuando tome una decisión lo informará públicamente para evitar que se generen polémicas al respecto.

Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicado en su momento de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada. Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvíe mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo”.

Por último, a falta de dos meses para que termine su contrato, Harold Santiago Mosquera concluyó el comunicado exponiendo que se siente orgulloso de estar en Santa Fe.

Mi compromiso y mi energía están completamente puestas en cerrar de la mejor manera esta etapa de competencia, representando con orgullo esta camiseta. Con trabajo, disciplina, respeto y fe, seguiré dando el máximo en cada partido”.

Harold Santiago Mosquera fue figura
Harold Santiago Mosquera fue figura en el Santa Fe campeón- crédito Independiente Santa Fe

A pesar de lo expuesto por el jugador, al interior de Santa Fe se ha confirmado que el delantero de 30 años no será renovado por la cifra económica que estaría exigiendo su representante para continuar en el Cardenal.

De esa forma, ante Alianza FC, el jueves 13 de noviembre, podría ser el último partido que Mosquera dispute en el equipo bogotano.

En el rentado nacional se habla de la posibilidad de que sea nuevo refuerzo de América de Cali, que lo firmaría con un acuerdo de más de dos años; además, se han mencionado ofertas del fútbol brasileño y mexicano que podrían tentar al atacante de dejar el país nuevamente, ya que en el pasado tuvo un paso por la MLS y el fútbol de Grecia.

Temas Relacionados

Harold Santiago MosqueraSanta FeContinuidadAmérica de CaliNegociaciónFútbol colombianoLiga BetplayColombia-Deportes

Más Noticias

Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos

Mientras la plantilla ya entrena para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, se conoció un lío para los últimos futbolistas que se unirán a la concentración

Selección Colombia sufre problemas en

La historia de La Equidad, el pequeño club de Bogotá que supo competir entre los grandes

Ante Deportivo Pereira se jugará el último partido del club capitalino que fue adquirido por un grupo inversor

La historia de La Equidad,

Así fue la única final entre Nacional y Medellín en el fútbol colombiano: se podría repetir en Copa BetPlay Dimayor

El DIM consiguió el paso a la tan ansiada instancia luego de igualar 1-1 con Envigado en el juego de vuelta de las semifinales; esto, tras haber conseguido la victoria 0-1 en la ida

Así fue la única final

América de Cali y Santa Fe le salvarían el año a Millonarios en la Liga BetPlay: esta es la razón

Pese a que los azules quedaron eliminados de cualquier opción en los cuadrangulares, tanto escarlatas como cardenales le darían una última ayuda para finalizar la temporada con una sonrisa

América de Cali y Santa

Jugador de la selección Colombia fue elegido en el once ideal de la Serie Ade Italia tras gol en la última jornada

Jhon Janer Lucumí, formado en el Deportivo Cali, viajó después de su partido de la liga de Italia a Estados Unidos para unirse a la concentración de la Tricolor que jugará ante Nueva Zelanda y Australia

Jugador de la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Katiuska aclaró detalles de su

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Selección Colombia sufre problemas en

Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos

La historia de La Equidad, el pequeño club de Bogotá que supo competir entre los grandes

Así fue la única final entre Nacional y Medellín en el fútbol colombiano: se podría repetir en Copa BetPlay Dimayor

América de Cali y Santa Fe le salvarían el año a Millonarios en la Liga BetPlay: esta es la razón

Jugador de la selección Colombia fue elegido en el once ideal de la Serie Ade Italia tras gol en la última jornada