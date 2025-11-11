El defensor colombo-español Cristhian Mosquera tendría interés en jugar el Mundial con la selección Colombia, revelaron desde Inglaterra

Cristhian Mosquera estaría en la mira de la selección Colombia - crédito Paul Childs / Reuters

El futuro internacional del colombo-español Cristhian Mosquera, defensor del Arsenal de la Premier League, de Inglaterra, tomó otro giro en su carrera internacional.

De raíces colombianas, el defensor se encuentra en el centro de la atención de la Federación Colombiana de Fútbol, que observa con interés la posibilidad de sumarlo a la Selección Colombia para la próxima Copa del Mundo, pese a nacer en España, jugar en la selección sub-21 de la “Roja”, el entrenador de la selección de Mayores, Luis de la Fuente, aún no lo llama para jugar con los ibéricos.

El periodista especializado en la cobertura del Arsenal, habló del interés de Cristhian Mosquera en representar a la "Tricolor" - crédito @ArsenalN7 / X

Por este motivo, el 10 de noviembre de 2025, se conoció a través de la cuenta especializada en la actualidad del Arsenal, Gooner Chris, explicó que el colombiano podría decidir jugar con la selección Colombia de cara al Mundial de Norteamérica de 2026.

“Cristhian Mosquera parece estar cerca de abandonar España y podría cambiar de selección antes del Mundial del próximo verano, después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo dejara fuera de la convocatoria una vez más. Capitán de la selección española sub-21, Mosquera aún no ha debutado con la absoluta y está en la mira de la Federación Colombiana de Fútbol. Mosquera tiene la nacionalidad colombiana por sus padres y la selección sudamericana espera convencerlo con un puesto garantizado en la convocatoria para el Mundial del próximo año. El propio jugador, que ha brillado con el Arsenal en sus primeros meses en Inglaterra, ha declarado: ‘Quiero jugar con España, pero si la espera se prolonga, evaluaré otras opciones’“, explicó.