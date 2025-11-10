Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Harold Santiago Mosquera fue figura en el Santa Fe campeón- crédito Independiente Santa Fe

El futuro de Harold Santiago Mosquera, una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano en 2025, genera expectativa ante la posibilidad de que abandone Independiente Santa Fe al finalizar el semestre.

América de Cali, uno de los clubes más emblemáticos de la Liga BetPlay, aparece como el principal interesado en fichar al delantero, que ha sido protagonista en los recientes logros de su equipo.

Mosquera se consolidó como uno de los mejores jugadores del conjunto Cardenal durante el año, con actuaciones sobresalientes como la de la fecha 19, en la que marcó un gol decisivo en los minutos finales para asegurar la victoria de Santa Fe.

El aporte del vallecaucano fue fundamental en la obtención del título del primer semestre, lo que ha incrementado su relevancia en el mercado de fichajes nacional.

Frente a ello, Cesar Augusto Londoño reveló que Mosquera habría decidido no continuar en Santa Fe. El interés del América de Cali se conoció el lunes 10 de noviembre, cuando el periodista caldense explicó que el club vallecaucano lidera las gestiones para incorporar al atacante.

Cesar Augusto Londoño reveló club al que iría Harold Santiago Mosquera- crédito @cesaralo/X

Las negociaciones se describen como muy avanzadas y la oferta económica presentada por el América resulta especialmente atractiva para el jugador, al tratarse de una suma importante dentro del contexto del fútbol colombiano.

El posible traspaso de Mosquera no solo responde al interés del América de Cali. Existen versiones que mencionan propuestas del fútbol internacional, lo que añade incertidumbre sobre el desenlace de la operación.

Aunque el deseo del futbolista de unirse a uno de los equipos más grandes de la Liga BetPlay parece claro, la definición de su futuro dependerá de la evolución de las negociaciones y de las alternativas que puedan surgir desde el exterior.

Por ahora, la atención se centra en la resolución de este movimiento, que podría concretarse al cierre del semestre, mientras Mosquera evalúa las distintas opciones disponibles.

Harold Santiago Mosquera es figura de Independiente Santa Fe desde el título en el primer semestre del 2025 - crédito Santa Fe

Los números de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera llegó a Independiente Santa Fe en julio de 2024 procedente del OFI Creta (Grecia) y firmó contrato que lo une al club hasta el 31 de diciembre de 2025.

Desde entonces, el vallecaucano se ha consolidado como una opción ofensiva relevante para el equipo bogotano.

En cuanto a sus números más recientes, en la temporada 2025 de la Liga BetPlay Dimayor, Mosquera jugó 18 partidos como titular, además de 11 veces como suplente, sumando 29 apariciones y anotó 5 goles, además de 3 asistencias.

Mosquera ha sido clave en momentos importantes: por ejemplo, anotó el gol del triunfo (1-0) ante el Deportivo Cali en noviembre de 2025, definiendo el partido al minuto 95.

Además, el aporte ofensivo de Mosquera ha sido destacado dentro del plantel, con expectativas de salida debido al interés que genera su rendimiento.

Harold Santiago Mosquera fue campeón con Millonarios en 2017- crédito Dimayor

Harold Santiago Mosquera, un trotamundos

Harold Santiago Mosquera hizo su formación juvenil en la escuela Escuela Carlos Sarmiento Lora de Cali y luego se unió a las divisiones inferiores del Millonarios F.C., donde empezó a destacar por su velocidad, habilidad como extremo y capacidad ofensiva.

El salto profesional de Mosquera llegó en 2016 con Millonarios, club con el que disputó 54 partidos y marcó 8 goles en el periodo 2016-2018.

En enero de 2018, el extremo firmó con el FC Dallas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde disputó más de 70 partidos entre 2018 y 2020 y sumó 13 goles antes de que el club decidió no renovar su opción de contrato.

Luego, Mosquera continuó su carrera en México al unirse al C.F. Pachuca en 2021, y luego pasó al Deportivo Cali en 2022, donde volvió al fútbol colombiano. En 2023 dio un nuevo paso al exterior al fichar por el club griego OFI Creta, antes de regresar al país para vincularse en julio de 2024 con Independiente Santa Fe.