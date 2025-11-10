Deportes

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

El extremo vallecaucano es una de las grandes figuras del cuadro Cardenal, pero no continuaría con los bogotanos de cara a la temporada del 2026 en la que disputarán la Copa Libertadores

Guardar
Harold Santiago Mosquera fue figura
Harold Santiago Mosquera fue figura en el Santa Fe campeón- crédito Independiente Santa Fe

El futuro de Harold Santiago Mosquera, una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano en 2025, genera expectativa ante la posibilidad de que abandone Independiente Santa Fe al finalizar el semestre.

América de Cali, uno de los clubes más emblemáticos de la Liga BetPlay, aparece como el principal interesado en fichar al delantero, que ha sido protagonista en los recientes logros de su equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mosquera se consolidó como uno de los mejores jugadores del conjunto Cardenal durante el año, con actuaciones sobresalientes como la de la fecha 19, en la que marcó un gol decisivo en los minutos finales para asegurar la victoria de Santa Fe.

El aporte del vallecaucano fue fundamental en la obtención del título del primer semestre, lo que ha incrementado su relevancia en el mercado de fichajes nacional.

Frente a ello, Cesar Augusto Londoño reveló que Mosquera habría decidido no continuar en Santa Fe. El interés del América de Cali se conoció el lunes 10 de noviembre, cuando el periodista caldense explicó que el club vallecaucano lidera las gestiones para incorporar al atacante.

Cesar Augusto Londoño reveló club
Cesar Augusto Londoño reveló club al que iría Harold Santiago Mosquera- crédito @cesaralo/X

Las negociaciones se describen como muy avanzadas y la oferta económica presentada por el América resulta especialmente atractiva para el jugador, al tratarse de una suma importante dentro del contexto del fútbol colombiano.

El posible traspaso de Mosquera no solo responde al interés del América de Cali. Existen versiones que mencionan propuestas del fútbol internacional, lo que añade incertidumbre sobre el desenlace de la operación.

Aunque el deseo del futbolista de unirse a uno de los equipos más grandes de la Liga BetPlay parece claro, la definición de su futuro dependerá de la evolución de las negociaciones y de las alternativas que puedan surgir desde el exterior.

Por ahora, la atención se centra en la resolución de este movimiento, que podría concretarse al cierre del semestre, mientras Mosquera evalúa las distintas opciones disponibles.

Harold Santiago Mosquera es figura
Harold Santiago Mosquera es figura de Independiente Santa Fe desde el título en el primer semestre del 2025 - crédito Santa Fe

Los números de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera llegó a Independiente Santa Fe en julio de 2024 procedente del OFI Creta (Grecia) y firmó contrato que lo une al club hasta el 31 de diciembre de 2025.

Desde entonces, el vallecaucano se ha consolidado como una opción ofensiva relevante para el equipo bogotano.

En cuanto a sus números más recientes, en la temporada 2025 de la Liga BetPlay Dimayor, Mosquera jugó 18 partidos como titular, además de 11 veces como suplente, sumando 29 apariciones y anotó 5 goles, además de 3 asistencias.

Mosquera ha sido clave en momentos importantes: por ejemplo, anotó el gol del triunfo (1-0) ante el Deportivo Cali en noviembre de 2025, definiendo el partido al minuto 95.

Además, el aporte ofensivo de Mosquera ha sido destacado dentro del plantel, con expectativas de salida debido al interés que genera su rendimiento.

Harold Santiago Mosquera fue campeón
Harold Santiago Mosquera fue campeón con Millonarios en 2017- crédito Dimayor

Harold Santiago Mosquera, un trotamundos

Harold Santiago Mosquera hizo su formación juvenil en la escuela Escuela Carlos Sarmiento Lora de Cali y luego se unió a las divisiones inferiores del Millonarios F.C., donde empezó a destacar por su velocidad, habilidad como extremo y capacidad ofensiva.

El salto profesional de Mosquera llegó en 2016 con Millonarios, club con el que disputó 54 partidos y marcó 8 goles en el periodo 2016-2018.

En enero de 2018, el extremo firmó con el FC Dallas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde disputó más de 70 partidos entre 2018 y 2020 y sumó 13 goles antes de que el club decidió no renovar su opción de contrato.

Luego, Mosquera continuó su carrera en México al unirse al C.F. Pachuca en 2021, y luego pasó al Deportivo Cali en 2022, donde volvió al fútbol colombiano. En 2023 dio un nuevo paso al exterior al fichar por el club griego OFI Creta, antes de regresar al país para vincularse en julio de 2024 con Independiente Santa Fe.

Temas Relacionados

Harold Santiago MosqueraIndependiente Santa FeAmérica de CaliLiga BetPlayFútbol colombianoMercado de fichajesColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

El equipo antioqueño se impuso a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

EN VIVO l Medellín vs.

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

El cuadro azucarero completó tres años sin clasificar a los cuadrangulares semifinales, lo cual repercute no solo en lo económico sino en lo deportivo en esta clasificación

Así arrancaría la tabla del

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

El portero de Cruz Azul, que se dispone a disputar las finales del torneo Apertura 2025 de la Liga Mexicana, se perderá el resto del 2025 y parte del 2026 por su lesión

Este es el tiempo que

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

La Amarilla está obligada a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato; un empate lo obliga a depender de otros resultados para ser mejor tercero, mientras que la derrota lo deja por fuera de la fase final

Colombia vs. Corea del Norte:

Este sería el próximo rival de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

La Tricolor selló su clasificación a la siguiente ronda, ganándole a Corea del Sur 2-0, pero por diferencia de gol terminó en la segunda casilla del grupo G, por detrás de Alemania

Este sería el próximo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se pronunció después

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Elder Dayan respondió a las críticas por interpretar temas de Shakira y reveló si cantará con la barranquillera: “Estuvimos hablando”

Reina de belleza consiguió que condenaran a profesor que abusó de ella cuando era niña: “Solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

Este sería el próximo rival de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025