Jhon Arias podría tener una segunda chance en el Fluminense de Brasil: su estadía en Inglaterra duraría poco

El futuro de Jhon Arias podría volver a cruzarse con el de Fluminense si prosperan los planes de Ademar Arrais, aspirante a la presidencia del club brasileño.

Arrais dijo que su intención de gestionar el regreso del futbolista colombiano. La posibilidad de repatriar a Arias, actualmente en el Wolverhampton de Inglaterra, se ha convertido en uno de los ejes de la campaña de Arrais, quien considera prioritaria la vuelta del jugador que dejó una huella imborrable en la afición tricolor.

La salida de Arias de Fluminense aún genera nostalgia entre los seguidores del club, que recuerdan su paso como uno de los más destacados en los últimos años.

Arrais, en declaraciones al programa Jornada 1902, expresó su descontento por la falta de esfuerzos para retener al colombiano y criticó la gestión que permitió su partida.

“Voy a decir una cosa ahora mismo. Es la primera vez que lo digo, y vamos a intentarlo. Vamos a gestionar la repatriación de Arias y Nino, como mínimo. No digo que lo vaya a conseguir, digo que no escatimaré esfuerzos para repatriarlos, porque es inaceptable que se haga lo que se hizo con el equipo del Fluminense. Y con otros jugadores, en cambio, a quienes se les dieron contratos absurdos, nos sentaremos a hablar”.

El regreso de Arias, sin embargo, enfrenta obstáculos considerables. El colombiano, de veintiocho años, firmó un contrato a largo plazo con el Wolverhampton, vigente hasta 2029, lo que complica cualquier negociación inmediata. A pesar de ello, Arrais insistió en que no escatimará recursos para intentar traer de vuelta al ídolo, subrayando la importancia de corregir decisiones pasadas que, a su juicio, perjudicaron al club.

Otros equipos estarían detrás de Jhon Arias

La situación de Arias en Inglaterra tampoco ha pasado desapercibida para otros equipos. Recientemente, surgieron rumores sobre el interés del Flamengo, que estaría atento a la evolución del jugador en la Premier League y dispuesto a intentar su fichaje si su situación no mejora. El club carioca reconoce, no obstante, la complejidad de una operación de este calibre, dadas las condiciones contractuales y el contexto actual del futbolista.

El propio Arias habló sobre su deseo de jugar en Europa, un objetivo que logró cumplir al incorporarse al Wolverhampton. Sin embargo, su adaptación al fútbol inglés no ha resultado sencilla.

En los 12 partidos disputó hasta la fecha, el colombiano no ha conseguido marcar ni asistir, lo que ha generado dudas sobre su rendimiento en 720 minutos. Además, la reciente salida del técnico Vitor Pereira y del director deportivo Domenico Teti, responsables de su fichaje, ha dejado al jugador sin dos de sus principales apoyos dentro del club.

A pesar de las dificultades, el exentrenador Vitor Pereira expresó confianza en la capacidad de Arias para adaptarse al exigente ritmo de la Premier League.

“Es una liga nueva, muy diferente en el ritmo, pero él está aumentando su nivel. Partido tras partido va ganando confianza y eso es importante para nosotros. Creo que el sistema le conviene más, lo reconoce. Ahora le resulta más fácil relacionarse con los demás”, declaró Pereira.

La incertidumbre sobre el futuro de Jhon Arias mantiene en vilo tanto a los seguidores de Fluminense como a los de otros clubes interesados, mientras la directiva del club brasileño y su posible nuevo presidente evalúan las opciones para lograr el regreso de uno de los jugadores más queridos por la afición.

Cuándo juega Wolverhampton

Los “Lobos” (apodo por el cual es reconocido Wolverhampton), jugarán el 8 de noviembre de 2025 en el estadio Stamford Bridge ante Chelsea, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver por Espn y Disney Plus.