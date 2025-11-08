Hernán Torres analizó la eliminación de Millonarios y habló de su continuidad para la temporada 2026: “Tomar decisiones”

El entrenador tolimense habló acerca de lo que fue el fracaso de Millonarios, y la planificación para lo que será el torneo colombiano en 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La eliminación de Millonarios de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, tras el empate ante Envigado, marcó un momento decisivo para el club y su entorno, el 7 de noviembre de 2025.

Por esta razón, Hernán Torres, director técnico del equipo, expresó su tristeza por el desenlace, asumió la responsabilidad del resultado y anticipó una revisión profunda de lo ocurrido durante el semestre, así como la necesidad de tomar decisiones clave para el futuro inmediato del cuadro “Embajador”.

El técnico tolimense se refirió al empate ante Envigado, y el fracaso deportivo que vivió el 16 veces campeón de Colombia - crédito Dimayor / YouTube

En su diagnóstico inicial, Torres no ocultó la desazón que le produjo la eliminación.

“Es triste que Millonarios se quede por fuera de los cuadrangulares cuando siempre ha sido protagonista”

El técnico identificó una serie de factores que, a su juicio, explican el fracaso deportivo:

“Existieron partidos donde se han perdido por desatenciones, por falta de atención, no por falta de capacidad, y el rival cobra. No sabemos recuperarnos, no sabemos reponernos”

Torres reconoció que, a pesar de la planificación y el trabajo realizado, hubo más aspectos negativos que positivos en la ejecución de la estrategia, lo que llevó a la situación actual.

“Fueron más las cosas que no hicimos que las que hicimos en la planificación”.

Añadió que corresponde ahora realizar una evaluación detallada de los doce partidos que dirigió en la liga, para luego presentar un informe final y reunirse con la directiva.

“Haré un informe final de lo que sucedió en los 12 partidos que llevo dirigidos (…) Tocará una reunión con los directivos y tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, y hay que hacerlo juntos”.

Hernán Torres asumió la responsabilidad de la eliminación de Millonarios

El entrenador tolimense habló sobre el compromiso que tiene con Millonarios, y los motivos por los cuales regresó al club bogotano- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador asumió de manera directa la responsabilidad por el desenlace del semestre.

“Vine a Millonarios porque quiero a Millonarios, por eso vine a esta situación. Vine bien porque lo quiero mucho, adoro mucho a Millonarios y vine a poner el pecho a la brisa y soy responsable de la situación”.

Torres enfatizó que tanto la junta directiva como el cuerpo técnico deben tomar decisiones para que el club recupere su lugar de prestigio en el fútbol profesional colombiano:

“La junta directiva y el cuerpo técnico tienen que tomar decisiones porque Millonarios tiene que recuperarse, tiene que levantarse, tiene que ser lo que ha mostrado en toda la historia del fútbol”.

En su reflexión sobre el impacto de la eliminación, Torres fue claro al señalar que este grupo de jugadores quedará marcado en la historia por no haber logrado la clasificación. Además, transmitió un mensaje contundente a los futbolistas, especialmente a los más jóvenes, sobre la grandeza de la institución:

“Millonarios es muy grande y a veces no nos damos cuenta donde estamos, sin qué estamos y qué es lo que nos estamos jugando”.

El técnico insistió en que quienes forman parte del club deben ser conscientes del peso de la camiseta y de la responsabilidad que implica defender sus colores, porque después de que pasen por el club azul, se arrepentirán de no brillar en el cuadro azul.

“Cuando salgan de Millonarios, el ayayay después. Porque eso viene el ayayay después. Para mí, ellos están en el mejor equipo de Colombia, que es Millonarios. O estamos, perdón, en el mejor equipo en Colombia. Cuando salgamos de aquí, vienen los ayayays”

De cara al futuro, Ty concluyendo Torres aseguró que ya se encuentra trabajando en la gestión de refuerzos junto a la directiva.

“Estamos trabajando en común acuerdo, nos hemos reunido varias veces con los dirigentes y se está haciendo esa gestión”.

El ballet azul cierra su campaña en Tunja

Envigado le hizo juego a Millonarios y empataron 1-1 en el Polideportivo Sur, por la fecha 19 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El cuadro azul cerrará la campaña del fútbol colombiano ante Boyacá Chicó, a la espera de la programación del duelo que se llevará a cabo en el estadio La Independencia de Tunja.

En el balance general, el “Embajador” quedó en el puesto 12, con 23 puntos, producto de las seis victorias que consiguió, cinco empates y ocho derrotas a lo largo del torneo.