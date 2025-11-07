Deportes

Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” llegaron a 16 victorias en línea, desde la última caída en el Mundial de Clubes, y se perfilan a conquistar su corona número 35

Imagen del gol de Leroy
Imagen del gol de Leroy Sané en el último Union Berlín vs. Bayern Múnich disputado en el Stadion An der Alten Försterei - crédito Annegr Hilse / REUTERS

La Bundesliga tendrá su continuidad en rá el remate de fin de año, y Luis Díaz quiere seguir caminando junto a los “Gigantes de Baviera” hacia otro título doméstico.

Los dirigidos por Vincent Kompany visitarán en la capital de Alemania a Union Berlin.

Los Gigantes de Baviera visitan la capital a Los de Hierro

Luis Díaz fue protagonista en
Luis Díaz fue protagonista en el último partido del Bayern Múnich, gracias a su doblete y expulsión por la dura entrada a Hakimi - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El partido se jugará el 8 de noviembre de 2025, en el Ar der Alten Försterei, de Berlín a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación digital de Disney Plus.

Ficha del partido

Union Berlín vs. Bayern Múnich

  • Fecha: 8 de noviembre de 2025
  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
  • Árbitro: Florian Exner
  • Hora: 9:30 a. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (estándar y premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Union Berlin

Leopold Querfeld, gran figura del
Leopold Querfeld, gran figura del Union Berlin, anotando en el partido ante Arminia Bielefeld, por la Copa de Alemania - crédito Annegret Hilse / REUTERS

Por los lados del cuadro local, viene de empatar sin goles por la Bundesliga ante el Friburgo, el 1 de noviembre de 2025.

De esta forma, acumuló tres partidos sin ganar (teniendo en cuenta que en la Copa de Alemania, empató a un gol ante Arminia Bielefeld en los 90 minutos y clasificó en los tiempos adicionales, el 29 de octubre de 2025), y querrá volver al triunfo.

A continuación, así viene el cuadro local en sus últimos cinco partidos:

  • 1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlín 0-0 Friburgo
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Union Berlin 2-1 Arminia Bielefeld (ganó el cuadro de la capital después de los tiempos extra)
  • 24 de octubre de 2025 - Bundesliga: Werder Bremen 1-0 Union Berlin
  • 17 de octubre de 2025 - Bundesliga: Union Berlin 3-1 Borussia Mönchengladbach
  • 8 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Luckenwalde 0-3 Union Berlin

Bayern Múnich

Bayern Múnich viene de hacer
Bayern Múnich viene de hacer un gran partido ante el Campeón de Europa: París Saint Germain - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Por los lados del Bayern Múnich, vivió una semana intensa de emociones en el partido por la fecha 4 de la Champions League, el 4 de noviembre de 2025 ante París Saint Germaín, en el Parque de los Príncipes de París.

Con el doblete de Luis Díaz al minuto 4 y 32 de partido, y el descuento de João Neves al 74, el equipo de Vincent Kompany se consolidó como el líder de la competencia de clubes más importante del mundo.

En lo que se refiere a su última salida por la Bundesliga, aplastó el 1 de noviembre por 3-0 al Bayer Leverkusen en el estadio Allianz Arena, de Múnich.

El gol de Serge Gnabry al minuto 25, de Nicolas Jackson al 31 y de Loïc Badé al 43 de partido.

A continuación, así vienen los “Gigantes de Baviera” en sus últimos juegos:

  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: PSG 1-2 Bayern Múnich
  • 1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Bayer Leverkusen
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Colonia 1-4 Bayern Múnich
  • 25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich
  • 22 de octubre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
El último duelo entre ambos
El último duelo entre ambos equipos quedó empatado a un gol - crédito Annegret Hilse / REUTERS

En lo que se refiere al último duelo entre ambos, hay que remontarse al 15 de marzo de 2025, cuando en aquella ocasión empataron a un gol en Berlín.

Los goles fueron de Leroy Sané al minuto 75 para los “Gigantes de Baviera” y de Benedict Hollerbach al 84 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 15 de marzo de 2025 - Bundesliga: Union Berlin 1-1 Bayern Múnich
  • 2 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Union Berlín
  • 20 de abril de 2024 - Bundesliga: Union Berlin 1-5 Bayern Múnich
  • 24 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-0 Union Berlin
  • 26 de febrero de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Union Berlín

Así se jugará la fecha 10 de la Bundesliga:

7 de noviembre de 2025

Werder Bremen vs. Wolfsburgo

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 2:30 p. m.
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus (Premium)

8 de noviembre de 2025

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. RB Leipzig

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Hora: 9:30 a. m
  • Árbitro: Patrick Ittrich
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Mönchengladbach vs. Colonia

  • Estadio:  Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

9 de noviembre de 2025

Friburgo vs. St. Pauli

  • Estadio: Europa-Park de Friburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Augsburgo

  • Estadio: MHPArena de Stuttgart
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

