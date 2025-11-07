Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

La Bundesliga tendrá su continuidad en rá el remate de fin de año, y Luis Díaz quiere seguir caminando junto a los “Gigantes de Baviera” hacia otro título doméstico.
Los dirigidos por Vincent Kompany visitarán en la capital de Alemania a Union Berlin.
Los Gigantes de Baviera visitan la capital a Los de Hierro
El partido se jugará el 8 de noviembre de 2025, en el Ar der Alten Försterei, de Berlín a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación digital de Disney Plus.
Ficha del partido
Union Berlín vs. Bayern Múnich
- Fecha: 8 de noviembre de 2025
- Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
- Árbitro: Florian Exner
- Hora: 9:30 a. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (estándar y premium)
Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Union Berlin
Por los lados del cuadro local, viene de empatar sin goles por la Bundesliga ante el Friburgo, el 1 de noviembre de 2025.
De esta forma, acumuló tres partidos sin ganar (teniendo en cuenta que en la Copa de Alemania, empató a un gol ante Arminia Bielefeld en los 90 minutos y clasificó en los tiempos adicionales, el 29 de octubre de 2025), y querrá volver al triunfo.
A continuación, así viene el cuadro local en sus últimos cinco partidos:
- 1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlín 0-0 Friburgo
- 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Union Berlin 2-1 Arminia Bielefeld (ganó el cuadro de la capital después de los tiempos extra)
- 24 de octubre de 2025 - Bundesliga: Werder Bremen 1-0 Union Berlin
- 17 de octubre de 2025 - Bundesliga: Union Berlin 3-1 Borussia Mönchengladbach
- 8 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Luckenwalde 0-3 Union Berlin
Bayern Múnich
Por los lados del Bayern Múnich, vivió una semana intensa de emociones en el partido por la fecha 4 de la Champions League, el 4 de noviembre de 2025 ante París Saint Germaín, en el Parque de los Príncipes de París.
Con el doblete de Luis Díaz al minuto 4 y 32 de partido, y el descuento de João Neves al 74, el equipo de Vincent Kompany se consolidó como el líder de la competencia de clubes más importante del mundo.
En lo que se refiere a su última salida por la Bundesliga, aplastó el 1 de noviembre por 3-0 al Bayer Leverkusen en el estadio Allianz Arena, de Múnich.
El gol de Serge Gnabry al minuto 25, de Nicolas Jackson al 31 y de Loïc Badé al 43 de partido.
A continuación, así vienen los “Gigantes de Baviera” en sus últimos juegos:
- 4 de noviembre de 2025 - Champions League: PSG 1-2 Bayern Múnich
- 1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Bayer Leverkusen
- 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Colonia 1-4 Bayern Múnich
- 25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich
- 22 de octubre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
En lo que se refiere al último duelo entre ambos, hay que remontarse al 15 de marzo de 2025, cuando en aquella ocasión empataron a un gol en Berlín.
Los goles fueron de Leroy Sané al minuto 75 para los “Gigantes de Baviera” y de Benedict Hollerbach al 84 de partido.
A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:
- 15 de marzo de 2025 - Bundesliga: Union Berlin 1-1 Bayern Múnich
- 2 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Union Berlín
- 20 de abril de 2024 - Bundesliga: Union Berlin 1-5 Bayern Múnich
- 24 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-0 Union Berlin
- 26 de febrero de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Union Berlín
Así se jugará la fecha 10 de la Bundesliga:
7 de noviembre de 2025
Werder Bremen vs. Wolfsburgo
- Estadio: Weserstadion de Bremen
- Hora: 2:30 p. m.
- Árbitro: Felix Zwayer
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus (Premium)
8 de noviembre de 2025
Bayer Leverkusen vs. Heidenheim
- Estadio: BayArena de Leverkusen
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Bastian Dankert
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hamburgo vs. Borussia Dortmund
- Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Tobias Reichel
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hoffenheim vs. RB Leipzig
- Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
- Hora: 9:30 a. m
- Árbitro: Patrick Ittrich
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Borussia Mönchengladbach vs. Colonia
- Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Deniz Aytekin
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
9 de noviembre de 2025
Friburgo vs. St. Pauli
- Estadio: Europa-Park de Friburgo
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Benjamin Brand
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Stuttgart vs. Augsburgo
- Estadio: MHPArena de Stuttgart
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Harm Osmers
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05
- Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
- Hora: 1:30 p. m.
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium