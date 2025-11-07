Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Imagen del gol de Leroy Sané en el último Union Berlín vs. Bayern Múnich disputado en el Stadion An der Alten Försterei - crédito Annegr Hilse / REUTERS

La Bundesliga tendrá su continuidad en rá el remate de fin de año, y Luis Díaz quiere seguir caminando junto a los “Gigantes de Baviera” hacia otro título doméstico.

Los dirigidos por Vincent Kompany visitarán en la capital de Alemania a Union Berlin.

Los Gigantes de Baviera visitan la capital a Los de Hierro

Luis Díaz fue protagonista en el último partido del Bayern Múnich, gracias a su doblete y expulsión por la dura entrada a Hakimi - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El partido se jugará el 8 de noviembre de 2025, en el Ar der Alten Försterei, de Berlín a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación digital de Disney Plus.

Ficha del partido

Union Berlín vs. Bayern Múnich

Fecha: 8 de noviembre de 2025

Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín

Árbitro: Florian Exner

Hora: 9:30 a. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (estándar y premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Union Berlin

Leopold Querfeld, gran figura del Union Berlin, anotando en el partido ante Arminia Bielefeld, por la Copa de Alemania - crédito Annegret Hilse / REUTERS

Por los lados del cuadro local, viene de empatar sin goles por la Bundesliga ante el Friburgo, el 1 de noviembre de 2025.

De esta forma, acumuló tres partidos sin ganar (teniendo en cuenta que en la Copa de Alemania, empató a un gol ante Arminia Bielefeld en los 90 minutos y clasificó en los tiempos adicionales, el 29 de octubre de 2025), y querrá volver al triunfo.

A continuación, así viene el cuadro local en sus últimos cinco partidos:

1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlín 0-0 Friburgo

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Union Berlin 2-1 Arminia Bielefeld (ganó el cuadro de la capital después de los tiempos extra)

24 de octubre de 2025 - Bundesliga: Werder Bremen 1-0 Union Berlin

17 de octubre de 2025 - Bundesliga: Union Berlin 3-1 Borussia Mönchengladbach

8 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Luckenwalde 0-3 Union Berlin

Bayern Múnich

Bayern Múnich viene de hacer un gran partido ante el Campeón de Europa: París Saint Germain - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Por los lados del Bayern Múnich, vivió una semana intensa de emociones en el partido por la fecha 4 de la Champions League, el 4 de noviembre de 2025 ante París Saint Germaín, en el Parque de los Príncipes de París.

Con el doblete de Luis Díaz al minuto 4 y 32 de partido, y el descuento de João Neves al 74, el equipo de Vincent Kompany se consolidó como el líder de la competencia de clubes más importante del mundo.

En lo que se refiere a su última salida por la Bundesliga, aplastó el 1 de noviembre por 3-0 al Bayer Leverkusen en el estadio Allianz Arena, de Múnich.

El gol de Serge Gnabry al minuto 25, de Nicolas Jackson al 31 y de Loïc Badé al 43 de partido.

A continuación, así vienen los “Gigantes de Baviera” en sus últimos juegos:

4 de noviembre de 2025 - Champions League: PSG 1-2 Bayern Múnich

1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Bayer Leverkusen

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Colonia 1-4 Bayern Múnich

25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich

22 de octubre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

El último duelo entre ambos equipos quedó empatado a un gol - crédito Annegret Hilse / REUTERS

En lo que se refiere al último duelo entre ambos, hay que remontarse al 15 de marzo de 2025, cuando en aquella ocasión empataron a un gol en Berlín.

Los goles fueron de Leroy Sané al minuto 75 para los “Gigantes de Baviera” y de Benedict Hollerbach al 84 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

15 de marzo de 2025 - Bundesliga: Union Berlin 1-1 Bayern Múnich

2 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Union Berlín

20 de abril de 2024 - Bundesliga: Union Berlin 1-5 Bayern Múnich

24 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-0 Union Berlin

26 de febrero de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Union Berlín

Así se jugará la fecha 10 de la Bundesliga:

7 de noviembre de 2025

Werder Bremen vs. Wolfsburgo

Estadio: Weserstadion de Bremen

Hora: 2:30 p. m.

Árbitro: Felix Zwayer

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus (Premium)

8 de noviembre de 2025

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim

Estadio: BayArena de Leverkusen

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Bastian Dankert

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Borussia Dortmund

Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Tobias Reichel

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. RB Leipzig

Estadio: PreZero Arena de Sinsheim

Hora: 9:30 a. m

Árbitro: Patrick Ittrich

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Mönchengladbach vs. Colonia

Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach

Hora: 11:30 a. m.

Árbitro: Deniz Aytekin

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

9 de noviembre de 2025

Friburgo vs. St. Pauli

Estadio: Europa-Park de Friburgo

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Benjamin Brand

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Augsburgo

Estadio: MHPArena de Stuttgart

Hora: 11:30 a. m.

Árbitro: Harm Osmers

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05

Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Transmisión de TV: Disney Plus Premium