Deportes

Union Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 10 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” siguen su aventura en el campeonato alemán, y tendrán su visita a la capital en busca de consolidar su liderato

Guardar
Los "Gigantes de Baviera" tienen
Los "Gigantes de Baviera" tienen quieren seguir en lo más alto de la Bundesliga- crédito Ebrahim Noroozi/AP Foto

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Union Berlín y Bayern Múnich por la fecha 10 de la Bundesliga.

13:34 hsHoy

Así saldrá el cuadro local ante los “Gigantes de Baviera”

El cuadro local tendrá el
El cuadro local tendrá el siguiente once en su casa-crédito @fcunion_en/X
  • Portero: Frederik Rønnow
  • Defensores: Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Leite
  • Mediocampistas: Janik Haberer, Aljoscha Kemlein, Rani Khedira, András Schäfer, Tom Rothe
  • Delanteros: Oliver Burke, Ilyas Ansah
  • Banco de suplentes: Carl Kaus, Stanley N’Soki, Josip Juranović, Derrick Köhn, Woo-Yeong Jeong, Alex Král, Tim Skarke, Livan Burcu, Marin Ljubičić
  • Director técnico: Steffen Baumgart
13:29 hsHoy

Luis Díaz y otra aventura en la Bundesliga

Luis Díaz jugará como titular
Luis Díaz jugará como titular en Berlín-crédito @FCBayern/X
  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensores: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
  • Mediocampistas: Leon Goretzka, Joshua Kimmich
  • Delanteros: Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane
  • Banco de suplentes: Jonas Urbig, Leon Klanac, Kim Min-Jae, Sacha Boey, Aleksandar Pavlović, David Daiber, Lennart Karl, Tom Bischof, Nicolas Jackson
  • Director técnico: Vincent Kompany
13:27 hsHoy

Llegada del Bayern Múnich a Berlín

Así se dio a conocer a través de las redes sociales, la presencia de los "Gigantes de Baviera" en el -crédito @FCBayern/X
12:52 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el duelo ante los capitalinos

Josip Stanišić, Serge Gnabry, Sacha
Josip Stanišić, Serge Gnabry, Sacha Boey son los protagonistas junto a Leopold Querfeld del gran partido de la Bundesliga-crédito @FCBayernES/X
12:26 hsHoy

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” llegaron a 16 victorias en línea, desde la última caída en el Mundial de Clubes, y se perfilan a conquistar su corona número 35

Imagen del gol de Leroy
Imagen del gol de Leroy Sané en el último Union Berlín vs. Bayern Múnich disputado en el Stadion An der Alten Försterei - crédito Annegr Hilse / REUTERS

La Bundesliga tendrá su continuidad en rá el remate de fin de año, y Luis Díaz quiere seguir caminando junto a los “Gigantes de Baviera” hacia otro título doméstico.

Leer la nota completa
11:41 hsHoy

Así va la fecha 10 de la Bundesliga

Werder Bremen ganó un partido
Werder Bremen ganó un partido clave por la lucha para entrar a las copas europeas-crédito Carmen Jaspersen/dpa vía AP

7 de noviembre de 2025

Werder Bremen 2-1 Wolfsburgo

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Goles: Mattias Svanberg al minuto 28 para Wolfsburgo, Jens Stage al minuto 83 y Samuel Mbangula al 90+4
  • Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus (Premium)

8 de noviembre de 2025

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. RB Leipzig

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Hora: 9:30 a. m
  • Árbitro: Patrick Ittrich
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Mönchengladbach vs. Colonia

  • Estadio:  Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

9 de noviembre de 2025

Friburgo vs. St. Pauli

  • Estadio: Europa-Park de Friburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Augsburgo

  • Estadio: MHPArena de Stuttgart
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:35 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino al título 35

Diogo Leite y Michael Olise
Diogo Leite y Michael Olise en la disputa de una pelota en el estadio Ar der Alten Försterei-crédito Annegret Hilse/REUTERS

El partido se jugará el 8 de noviembre de 2025, en el Ar der Alten Försterei, de Berlín a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación digital de Disney Plus.

Por los lados del cuadro local, viene de empatar sin goles por la Bundesliga ante el Friburgo, el 1 de noviembre de 2025.

De esta forma, acumuló tres partidos sin ganar (teniendo en cuenta que en la Copa de Alemania, empató a un gol ante Arminia Bielefeld en los 90 minutos y clasificó en los tiempos adicionales, el 29 de octubre de 2025), y querrá volver al triunfo.

En el Bayern Múnich, vivió una semana intensa de emociones en el partido por la fecha 4 de la Champions League, el 4 de noviembre de 2025 ante París Saint Germaín, en el Parque de los Príncipes de París, al ganar por 2-1.

Con el doblete de Luis Díaz al minuto 4 y 32 de partido, y el descuento de João Neves al 74, el equipo de Vincent Kompany se consolidó como el líder de la competencia de clubes más importante del mundo.

En lo que se refiere a su última salida por la Bundesliga, aplastó el 1 de noviembre por 3-0 al Bayer Leverkusen en el estadio Allianz Arena, de Múnich.

El gol de Serge Gnabry al minuto 25, de Nicolas Jackson al 31 y de Loïc Badé al 43 de partido fueron suficientes para la victoria.

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazEN VIVOUnion Berlín vs. Bayern MúnichBundesligaColombia-Deportes

Últimas noticias

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” llegaron a 16 victorias en línea, desde la última caída en el Mundial de Clubes, y se perfilan a conquistar su corona número 35

Union Berlín vs. Bayern Múnich:

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

El volante suma minutos con River Plate, pero el técnico Néstor Lorenzo lo dejó fuera para los encuentros de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia

Juan Fernando Quintero, la baja

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

El extremo colombiano fue clave en el título de Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Reconocida narradora se fue lanza

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”

En una reciente entrevista, el arquero colombiano recordó la gran oportunidad frustrada que tuvo luego de ser campeón de América con Boca Juniors

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio

Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

El volante colombiano se despedirá de los aficionados de la Fiera en la última fecha del campeonato, en el que su club quedó eliminado y no le renovará el contrato, que acaba en diciembre

Se viene el último partido

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué comprar, un celular tradicional

Qué comprar, un celular tradicional o un plegable y por qué

Video: el violento choque frontal entre una moto y un camión en Don Torcuato

Tras la gira por EEUU, Javier Milei ya está en Bolivia para participar de la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira

El video de la caída de la estudiante que murió en una residencia de San Telmo que analiza la Justicia

La industria fintech argentina ya abarca a 1.000 empresas y proyecta un crecimiento del 35% para 2026

INFOBAE AMÉRICA

Cómo La Niña y el

Cómo La Niña y el vórtice polar podrían acelerar la llegada de un invierno brutal en Estados Unidos

EN VIVO: Rodrigo Paz asume como presidente de Bolivia

Qué dicen las críticas de ‘Frankenstein’, la nueva película de Guillermo del Toro

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana mientras Brasil celebra la COP30

DEPORTES

La llamativa respuesta de Josep

La llamativa respuesta de Josep Guardiola cuando le mencionaron que era el mejor entrenador de la historia del fútbol

Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

El cruce de Damián Ayude con un hincha de Rosario Central en la platea tras ser expulsado en San Lorenzo: “Equipo chico”

“Messi es el mejor futbolista que ha existido”: la tajante sentencia de un ex compañero de Cristiano Ronaldo

Atento River Plate: tres gigantes de Europa, tras los pasos de una figura de Marcelo Gallardo