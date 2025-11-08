Union Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 10 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

La Bundesliga tendrá su continuidad en rá el remate de fin de año, y Luis Díaz quiere seguir caminando junto a los “Gigantes de Baviera” hacia otro título doméstico.

Goles: Mattias Svanberg al minuto 28 para Wolfsburgo, Jens Stage al minuto 83 y Samuel Mbangula al 90+4

11:35 hs

Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino al título 35

Diogo Leite y Michael Olise en la disputa de una pelota en el estadio Ar der Alten Försterei-crédito Annegret Hilse/REUTERS

El partido se jugará el 8 de noviembre de 2025, en el Ar der Alten Försterei, de Berlín a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación digital de Disney Plus.

Por los lados del cuadro local, viene de empatar sin goles por la Bundesliga ante el Friburgo, el 1 de noviembre de 2025.

De esta forma, acumuló tres partidos sin ganar (teniendo en cuenta que en la Copa de Alemania, empató a un gol ante Arminia Bielefeld en los 90 minutos y clasificó en los tiempos adicionales, el 29 de octubre de 2025), y querrá volver al triunfo.

En el Bayern Múnich, vivió una semana intensa de emociones en el partido por la fecha 4 de la Champions League, el 4 de noviembre de 2025 ante París Saint Germaín, en el Parque de los Príncipes de París, al ganar por 2-1.

Con el doblete de Luis Díaz al minuto 4 y 32 de partido, y el descuento de João Neves al 74, el equipo de Vincent Kompany se consolidó como el líder de la competencia de clubes más importante del mundo.

En lo que se refiere a su última salida por la Bundesliga, aplastó el 1 de noviembre por 3-0 al Bayer Leverkusen en el estadio Allianz Arena, de Múnich.