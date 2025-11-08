Union Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 10 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Werder Bremen ganó un partido clave por la lucha para entrar a las copas europeas-crédito Carmen Jaspersen/dpa vía AP
7 de noviembre de 2025
Werder Bremen 2-1 Wolfsburgo
Estadio: Weserstadion de Bremen
Árbitro: Felix Zwayer
Goles: Mattias Svanberg al minuto 28 para Wolfsburgo, Jens Stage al minuto 83 y Samuel Mbangula al 90+4
Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus (Premium)
8 de noviembre de 2025
Bayer Leverkusen vs. Heidenheim
Estadio: BayArena de Leverkusen
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Bastian Dankert
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hamburgo vs. Borussia Dortmund
Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Tobias Reichel
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hoffenheim vs. RB Leipzig
Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
Hora: 9:30 a. m
Árbitro: Patrick Ittrich
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Borussia Mönchengladbach vs. Colonia
Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Deniz Aytekin
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
9 de noviembre de 2025
Friburgo vs. St. Pauli
Estadio: Europa-Park de Friburgo
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Benjamin Brand
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Stuttgart vs. Augsburgo
Estadio: MHPArena de Stuttgart
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Harm Osmers
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05
Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
Hora: 1:30 p. m.
Árbitro: Matthias Jöllenbeck
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino al título 35
Diogo Leite y Michael Olise en la disputa de una pelota en el estadio Ar der Alten Försterei-crédito Annegret Hilse/REUTERS
El partido se jugará el 8 de noviembre de 2025, en el Ar der Alten Försterei, de Berlín a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación digital de Disney Plus.
Por los lados del cuadro local, viene de empatar sin goles por la Bundesliga ante el Friburgo, el 1 de noviembre de 2025.
De esta forma, acumuló tres partidos sin ganar (teniendo en cuenta que en la Copa de Alemania, empató a un gol ante Arminia Bielefeld en los 90 minutos y clasificó en los tiempos adicionales, el 29 de octubre de 2025), y querrá volver al triunfo.
En el Bayern Múnich, vivió una semana intensa de emociones en el partido por la fecha 4 de la Champions League, el 4 de noviembre de 2025 ante París Saint Germaín, en el Parque de los Príncipes de París, al ganar por 2-1.
Con el doblete de Luis Díaz al minuto 4 y 32 de partido, y el descuento de João Neves al 74, el equipo de Vincent Kompany se consolidó como el líder de la competencia de clubes más importante del mundo.
En lo que se refiere a su última salida por la Bundesliga, aplastó el 1 de noviembre por 3-0 al Bayer Leverkusen en el estadio Allianz Arena, de Múnich.
El gol de Serge Gnabry al minuto 25, de Nicolas Jackson al 31 y de Loïc Badé al 43 de partido fueron suficientes para la victoria.