Richard Ríos se siente frustrado con el Benfica por su mal momento en Champions: “Se complicó aún más”

El volante colombiano no tuvo un buen partido ante el Bayer Leverkusen, que ganó por 1-0 en Lisboa y complicó la situación para los portugueses, que se hunden en la tabla

Richard Ríos pasa por un mal momento con el Benfica, en el que no mejora en la Champions League y buena parte de las críticas van contra el volante - crédito Rita Franca/REUTERS

La noche en el Estádio da Luz resultó amarga para el Benfica y, especialmente, para Richard Ríos. El equipo portugués sufrió su cuarta derrota consecutiva en la fase de grupos de la Champions League al caer 0-1 ante el Bayer Leverkusen, un resultado que agrava la crisis del club en el torneo continental.

Es por eso que el volante colombiano afirmó que está frustrado en el cuadro portugués, que pese a la expectativa y la ilusión por su llegada en julio, actualmente los resultados no son los esperados y los aficionados exigen cambios para cambiar el rumbo de la temporada, que por ahora no es lo esperado.

“Una sensación de frustración”

Ríos, uno de los jugadores más destacados del partido, no ocultó su decepción y describió el momento como “una sensación de frustración”, según declaraciones recogidas por A Bola. El mediocampista, que llegó esta temporada procedente del Palmeiras, fue protagonista en el campo, pero su esfuerzo no bastó para cambiar el destino de su equipo.

Tras el pitido final, el volante colombiano compartió su sentir sobre el desarrollo del partido y la situación del Benfica: “Hicimos lo que nos pidió el entrenador, pero lamentablemente, en esa jugada cometimos un error y encajamos un gol. Es difícil para nosotros”.

Richard Ríos, junto a su compañero Heorhiy Sudakov, peleando el balón ante Claudio Echeverri e Ibrahim Maza - crédito Pedro Nunes/REUTERS

“Deberíamos haber sentenciado el partido. Creamos ocasiones desde el principio, pero no marcamos. Ellos llegaron una vez y marcaron. Se complicó aún más, seguimos intentándolo, pero no pudimos”, añadió Rios.

Sobre su rendimiento, el centrocampista sumó cinco pases clave, mostró precisión en la distribución, realizó un remate a portería y participó activamente en la recuperación del balón, con 80 intervenciones.

Los aficionados de Benfica exigen resultados en el corto plazo, además de mejorar el nivel de los jugadores como Richard Ríos - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Sin embargo, el esfuerzo individual no logró evitar que el Bayer Leverkusen, dirigido por Kasper Hjulmand, se llevara los tres puntos. El único gol del encuentro llegó tras un fallo defensivo de Samuel Dahl en el minuto 65, que permitió a Patrik Schick definir sin oposición. A pesar de los intentos del Benfica por igualar el marcador, la defensa alemana y la falta de claridad ofensiva impidieron cualquier reacción.

“El rendimiento del equipo fue bueno”

En la sala de prensa, José Mourinho ofreció su perspectiva sobre la derrota. El entrenador portugués valoró el rendimiento de sus dirigidos, aunque lamentó la falta de eficacia en el área rival y frente a sus aficionados en Lisboa.

“El rendimiento del equipo fue bueno, completo; lo que le impidió ser aún más completo fue la falta de goles. Hicimos bien lo que habíamos preparado”, afirmó el técnico, que reconoció la frustración por el resultado, pero destacó la calidad del juego desplegado: “La derrota es frustrante y no hay vuelta atrás, pero fue un partido muy, muy bien jugado. Les dije a los jugadores que, si jugábamos así y marcábamos goles, en diez partidos solo perderíamos uno. Y ese fue el de hoy (5 de noviembre)”.

José Mourinho, técnico de Benfica, lamentó la falta de efectividad para superar al Bayer Leverkusen - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El panorama para el Benfica en la Champions League se presenta complicado. El equipo ocupa la penúltima posición del grupo, sin puntos y con una diferencia de gol de -6. Aunque las opciones de avanzar a la siguiente ronda son mínimas, el club aún puede aspirar a un cupo en los playoffs.

Los próximos compromisos en el torneo continental serán ante Ajax, Napoli, Juventus y Real Madrid, rivales que exigirán el máximo del plantel. Mientras tanto, el siguiente reto será en la liga portuguesa, donde recibirá a Casa Pía el domingo 9 de noviembre en el Estádio da Luz.

A pesar del difícil momento, Richard Ríos mantiene la confianza en una reacción del equipo. El mediocampista colombiano, lejos de resignarse, transmitió un mensaje de esperanza al asegurar que el Benfica aún puede revertir la situación y buscar la victoria en los partidos restantes de la Champions League.

