Leyenda del Real Madrid y la selección de Alemania defendió a Luis Díaz por su expulsión en el PSG vs. Bayern: “Es un error”

Luis Díaz fue el protagonista del partido entre PSG y Bayern - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

La polémica arbitral en el duelo de Champions entre PSG y Bayern Múnich, el 4 de noviembre de 2025, generó un intenso debate, especialmente por la intervención del VAR que derivó en la expulsión de Luis Díaz.

En su pódcast Einfach mal Luppen, Toni Kroos ofreció una visión crítica sobre la decisión del árbitro italiano Maurizio Mariani, porque la gravedad de la lesión de Achraf Hakimi no debió condicionar la sanción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Maurizio Mariani mostrando la tarjeta roja a Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Para el excentrocampista alemán, retirado pero siempre atento al fútbol europeo, la jugada no merecía tarjeta roja.

“Para mí está claro: no es roja”, afirmó Kroos, quien consideró que la entrada del colombiano fue dura, aunque carente de mala intención.

El análisis de Kroos se centró en la gestión del VAR y en la influencia que ejercen las consecuencias físicas sobre la interpretación de las acciones.

Según el campeón del mundo de 2014, el árbitro permitió que la lesión de Hakimi pesara demasiado en su valoración.

“El árbitro dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada”, explicó Kroos en su análisis del partido en el podcast.

Además, el exjugador del Real Madrid sostuvo que si el lateral marroquí se hubiera reincorporado tras la acción, la jugada probablemente no habría sido revisada:.

“Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”, sentenció.

La postura de Kroos encontró eco en el vestuario del Bayern. Tanto Joshua Kimmich como Josip Stanišić compartieron la impresión de que la expulsión de Díaz estuvo condicionada por la lesión de Hakimi.

Kimmich, no obstante, detalló que tras ver la dura entrada de Díaz, Maurizio Mariani, árbitro del partido, se dejó llevar por la reacción de dolor del defensor marroquí:

“Viendo la imagen y cómo lo atrapa, se puede entender que el árbitro saque roja”.

Kroos, por su parte, insistió en que el árbitro debe juzgar la acción en sí misma y no sus consecuencias:

“En situaciones como estas, el árbitro debe juzgar la acción en sí, no las consecuencias”, reiteró.