Deportes

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro

El emblemático trazado de Interlagos, en São Paulo, será testigo de una batalla clave en el mundial de pilotos

Guardar
Lando Norris buscará defender su
Lando Norris buscará defender su liderato en el mundial de pilotos ante Oscar Piastri y Max Verstappen, sus más inmediatos perseguidores, en el Gran Premio de Brasil - crédito Jean Carniel/REUTERS

Lando Norris puso corte a la racha de victorias de Max Verstappen en México, cruzando primero la meta y convirtiéndose en el nuevo líder de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1, conteniendo (al menos en parte) el recorte de puntos del neerlandés a lo largo de la segunda parte del campeonato a los dos McLaren.

Norris, cuestionado en el pasado por su rendimiento en los momentos clave, ahora afronta un escenario en el que será él quien goce de la mejor opción para llevarse el título, el primero de la escudería desde 2008 con Lewis Hamilton.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ahora la acción se traslada al Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, un favorito de los amantes de la gran carpa del automovilismo que corresponde a la válida 21 de la temporada 2025.

Pese a que la superioridad de los McLaren ha sido una constante durante la presente temporada, las estadísticas de los últimos años favorecen a Verstappen, ganador de esta cita en tres oportunidades, de las cuales dos fueron las pasadas ediciones de 2023 y 2024.

Max Verstappen ganó las dos
Max Verstappen ganó las dos últimas ediciones del GP de Brasil de la Fórmula 1 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Sin embargo, en México quedó claro que las mejoras del Red Bull no fueron suficientes para competir con los McLaren, por lo que queda la incertidumbre sobre las posibilidades del cuatro veces campeón del mundo para revalidar su dominio en el trazado paulista.

En la ecuación también tiene relevancia Oscar Piastri, que presentó un claro bajón de rendimiento a partir del GP de Países Bajos. El australiano está a un punto de su compañero de equipo Norris en la claisficación, y un trazado tan complejo como Interlagos podría ser la gran oportunidad para que de un golpe sobre la mesa y se mantenga en pie de lucha hasta la última carrera.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil,
El Gran Premio de Brasil, caracterizado por su variedad, se desarrollará en 71 vueltas - crédito F1

El GP de Brasil está pactado para disputarse sobre un total de 71 vueltas. El trazado ubicado en São Paulo, es uno de los más emblemáticos de la parrilla y bien valorado por los amantes del automovilismo debido a que cuenta con una variedad en sus rectas y curvas que obligan a afinar la aerodinámica para responder igual de bien en los tres sectores de la pista.

El primer sector es la de mayor velocidad. Tras la recta principal se presenta una primera curva lenta, seguida de una seguidilla de curvas rápidas que anteceden una segunda recta ideal para sobrepasos y recortar tiempo.

En el segundo sector se reduce la velocidad de manera paulatina con una serie de curvas que exigen más frenado y precisión en el vértice. En contraste, el tercer sector va incrementando la velocidad con curvas cada vez más rápidas y en subida, hasta alcanzar el pico de velocidad llegando a la recta principal.

Interlagos cuenta con dos zonas de activación del Drag Reduction System (DRS), ubicadas en la recta principal y en la recta previa al sector 2. Estas zonas permiten reducir la resistencia aerodinámica del monoplaza y facilitan los adelantamientos.

Para este fin de semana, Pirelli anunció que llevará la gama de neumáticos C2, C3 y C4, buscando balancear durabilidad con variedad estratégica.

En cuanto al pronóstico del clima, el calor será protagonista en São Paulo, como es usual en esta época del año. Eso sí, también se espera lluvia el fin de semana. Los pronósticos apuntan a temperaturas promedio de 28 °C. Las posibilidades de lluvia, aunque escasas para el viernes de prácticas libres, se espera que incrementen hasta un 75% el sábado, y un 78% el domingo.

Hora y dónde ver el GP de Brasil de Fórmula 1 en Colombia

  • Lugar: Interlagos - São Paulo, Brasil.
  • Fecha y hora de las prácticas libres: viernes 24 de octubre, 1:30 p. m. y 5:00 p. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la clasificación: sábado 25 de octubre, 4:00 p. m., hora colombiana.
  • Fecha y hora de la carrera: domingo 26 de octubre, 3:00 p. m., hora colombiana.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Brasil

Luego de 20 carreras, Lando
Luego de 20 carreras, Lando Norris es el líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 - crédito Raquel Cunha/REUTERS
  1. Lando Norris - 357 puntos
  2. Oscar Piastri - 356 puntos
  3. Max Verstappen - 321 puntos
  4. George Russell - 258 puntos
  5. Charles Leclerc - 210 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Brasil

  1. McLaren - 713 puntos
  2. Ferrari - 356 puntos
  3. Mercedes - 355 puntos
  4. RedBull-Honda - 346 puntos
  5. Williams - 111 puntos

Temas Relacionados

Fórmula 1Hora y dónde verGP de BrasilCircuito de InterlagosLando NorrisMax VerstappenOscar PiastriColombia-Deportes

Más Noticias

Técnico argentino llegaría a la Liga BetPlay: este es el perfil del nuevo timonel que dirigiría en Bogotá

El club bogotano negocia la llegada del técnico argentino luego de una campaña desastrosa, para tratar de revertir la crisis y evitar el descenso en la próxima temporada

Técnico argentino llegaría a la

Juan Fernando Quintero respaldó a Marcelo Gallardo previo al Superclásico ante Boca: “Nunca le soltaríamos la mano”

El equipo de Marcelo Gallardo enfrenta el desafío de revertir su presente futbolístico en el superclásico, con Juan Fernando Quintero como voz de autocrítica y optimismo antes del partido

Juan Fernando Quintero respaldó a

Deportivo Pasto podría correr la misma suerte de Deportivo Pereira: Ministerio del Trabajo lo tiene en la mira

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales viene alertando desde hace varias semanas la falta de pagos de salario y seguridad social en el equipo volcánico

Deportivo Pasto podría correr la

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17

La selección Colombia empató en el debut 1-1 ante la selección de Alemania, vigente campeona, y es segunda en la tabla de posiciones del grupo G del Mundial Sub-17

Colombia vs. El Salvador: hora

Periodista marroquí que arremetió contra Luis Díaz se retractó en la prensa alemana: “No pretendía ser malicioso”

El comunicador, que había criticado duramente al delantero colombiano por su falta sobre Achraf Hakimi, reconoció su error y ofreció disculpas públicas

Periodista marroquí que arremetió contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Al Gobierno Trump no le

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Hija de Karina García por

Hija de Karina García por qué no comparte contenido de su mamá en ‘La mansión de Luinny’: “No se preocupen”

La Segura se refirió a su reciente cirugía estética: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”

Violeta Bergonzi recibió distinción en el Congreso y este fue su emotivo mensaje: “No tiene sentido vivir sin servir a los demás”

Melissa Gate le lanzó indirecta a Altafulla tras su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’: “Me gano este reality porque sí”

Carolina Sabino reveló cuál fue el peor plato que hizo en ‘Masterchef Celebrity’: “Los chefs me dijeron ¿qué es esa vaina?”

Deportes

Técnico argentino llegaría a la

Técnico argentino llegaría a la Liga BetPlay: este es el perfil del nuevo timonel que dirigiría en Bogotá

Juan Fernando Quintero respaldó a Marcelo Gallardo previo al Superclásico ante Boca: “Nunca le soltaríamos la mano”

Deportivo Pasto podría correr la misma suerte de Deportivo Pereira: Ministerio del Trabajo lo tiene en la mira

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17

Periodista marroquí que arremetió contra Luis Díaz se retractó en la prensa alemana: “No pretendía ser malicioso”