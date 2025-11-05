No solo la camiseta, Adidas también presentó toda una línea de prendas de Colombia para la Copa del Mundo

La tricolor volverá a jugar el mundial de naciones tras no haber estado en Qatar 2022 - crédito Adidas

En la mañana del 5 de noviembre, fue presentada de manera oficial la camiseta titular con la que la selección Colombia afrontará el mundial de 2026, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estadios Unidos.

Con un tono más claro que el amarillo de la versión anterior y varios detalles en honor al realismo mágico de Gabriel García Márquez, la prenda oficial fue compartida con una galería que tuvo a Luis Díaz como protagonistas.

“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más. Cada jugador que la vista y cada hincha que la lleve puesta estará representando la historia viva de Colombia”, declaró Tom Michiel Vinkenvleugel, director de Brand Activation de Adidas, sobre la prenda de la Tricolor.

Además, se reveló la lista de precios para los interesados en adquirir la camiseta original, que es la siguiente:

Camiseta Local Versión Jugador: $599.950

Camiseta Local Manga Larga Versión Jugador: $649.950

Camiseta Local Mujer: $379.950

Camiseta Local para Niños: $279.950

Conjunto Local para Niños: $339.950

Cuatro colores incluirá la línea de prendas para el mundial

La marca alemana presentó cuatro líneas de ropa de presentación y entrenamiento de Colombia - crédito Adidas

Como es costumbre, la presentación no solo se enfocó en la camiseta de competencia, también se añadieron diferentes productos que serán utilizados por los deportistas colombianos en los eventos públicos y en la llegada a los estadios antes de competir.

Con cuatro líneas enfocadas en los colores, azul oscuro, azul claro, amarillo y blanco, la marca alemana también expuso chaquetas, camisas de presentación, buzos y sudaderas que ya figuran en la página oficial de la marca.

A nivel de precios, la camiseta básica en tres colores disponibles es el producto más económico, avaluado en la página oficial de la marca en 139.950 pesos, seguido por la camiseta de entrenamiento (con y sin mangas) que cuesta 199.950 pesos.

La chaqueta de la imagen es el producto más costoso de la colección - crédito Adidas

A nivel intermedio se ubican las sudaderas y buzos de presentación, cuyos precios oscilan entre 269.000 y 350.000 pesos. El producto más costoso de la línea presentada es una chaqueta “All weather” azul oscura que cuesta 499.950 pesos.

Cabe recordar que los productos presentados no están a la venta en este momento y podrán comenzar a ser adquiridos en tiendas oficiales o de manera virtual desde el 6 de noviembre a las 4:00 a. m.

Presentación de las nuevas prendas pueden ser una oportunidad para los colombianos

Las figuras de la selección Colombia usarán las prendas en la fecha FIFA de noviembre - crédito Adidas

Debido a la expectativa que se tenía por parte de los hinchas de la selección Colombia por lo que sería la presentación de la ropa oficial de la Tricolor para la copa del mundo, esto también ha hecho que disminuya el valor comercial de las prendas de la edición anterior.

Es por ello que, además de la promoción que se le está haciendo a los nuevos productos, la marca alemana ha comenzado a vender la ropa de presentación y de competencia actual de la selección Colombia con un 50% de descuento.

Cabe aclarar que los productos especiales de la colección por los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol no tienen el descuento mencionado hasta el momento.

Se espera que la selección Colombia estrene por primera vez los productos estrenados durante la semana de preparación y en el encuentro contra Australia del 14 de noviembre, que se jugará en el estadio Citi Field de Nueva York, que será la última fecha FIFA del 2025.