Deportes

No solo la camiseta, Adidas también presentó toda una línea de prendas de Colombia para la Copa del Mundo

Además de la prenda titular de la Tricolor, la marca alemana ya habilitó la venta de chaquetas, buzos y camisas de presentación en cuatro colores

Guardar
La tricolor volverá a jugar
La tricolor volverá a jugar el mundial de naciones tras no haber estado en Qatar 2022 - crédito Adidas

En la mañana del 5 de noviembre, fue presentada de manera oficial la camiseta titular con la que la selección Colombia afrontará el mundial de 2026, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estadios Unidos.

Con un tono más claro que el amarillo de la versión anterior y varios detalles en honor al realismo mágico de Gabriel García Márquez, la prenda oficial fue compartida con una galería que tuvo a Luis Díaz como protagonistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más. Cada jugador que la vista y cada hincha que la lleve puesta estará representando la historia viva de Colombia”, declaró Tom Michiel Vinkenvleugel, director de Brand Activation de Adidas, sobre la prenda de la Tricolor.

Además, se reveló la lista de precios para los interesados en adquirir la camiseta original, que es la siguiente:

  • Camiseta Local Versión Jugador: $599.950
  • Camiseta Local Manga Larga Versión Jugador: $649.950
  • Camiseta Local Mujer: $379.950
  • Camiseta Local para Niños: $279.950
  • Conjunto Local para Niños: $339.950

Cuatro colores incluirá la línea de prendas para el mundial

La marca alemana presentó cuatro
La marca alemana presentó cuatro líneas de ropa de presentación y entrenamiento de Colombia - crédito Adidas

Como es costumbre, la presentación no solo se enfocó en la camiseta de competencia, también se añadieron diferentes productos que serán utilizados por los deportistas colombianos en los eventos públicos y en la llegada a los estadios antes de competir.

Con cuatro líneas enfocadas en los colores, azul oscuro, azul claro, amarillo y blanco, la marca alemana también expuso chaquetas, camisas de presentación, buzos y sudaderas que ya figuran en la página oficial de la marca.

A nivel de precios, la camiseta básica en tres colores disponibles es el producto más económico, avaluado en la página oficial de la marca en 139.950 pesos, seguido por la camiseta de entrenamiento (con y sin mangas) que cuesta 199.950 pesos.

La chaqueta de la imagen
La chaqueta de la imagen es el producto más costoso de la colección - crédito Adidas

A nivel intermedio se ubican las sudaderas y buzos de presentación, cuyos precios oscilan entre 269.000 y 350.000 pesos. El producto más costoso de la línea presentada es una chaqueta “All weather” azul oscura que cuesta 499.950 pesos.

Cabe recordar que los productos presentados no están a la venta en este momento y podrán comenzar a ser adquiridos en tiendas oficiales o de manera virtual desde el 6 de noviembre a las 4:00 a. m.

Presentación de las nuevas prendas pueden ser una oportunidad para los colombianos

Las figuras de la selección
Las figuras de la selección Colombia usarán las prendas en la fecha FIFA de noviembre - crédito Adidas

Debido a la expectativa que se tenía por parte de los hinchas de la selección Colombia por lo que sería la presentación de la ropa oficial de la Tricolor para la copa del mundo, esto también ha hecho que disminuya el valor comercial de las prendas de la edición anterior.

Es por ello que, además de la promoción que se le está haciendo a los nuevos productos, la marca alemana ha comenzado a vender la ropa de presentación y de competencia actual de la selección Colombia con un 50% de descuento.

Cabe aclarar que los productos especiales de la colección por los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol no tienen el descuento mencionado hasta el momento.

Se espera que la selección Colombia estrene por primera vez los productos estrenados durante la semana de preparación y en el encuentro contra Australia del 14 de noviembre, que se jugará en el estadio Citi Field de Nueva York, que será la última fecha FIFA del 2025.

Temas Relacionados

Selección ColombiaAdidasCamiseta de Colombia para el mundialPrendas de la selección ColombiaCopa del mundoPrecio de la camiseta de la selección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Ajax vs. Galatasaray, fecha 4 de la Champions League 2025/2026: siga el minuto a minuto de Dávinson Sánchez en Amsterdam

El defensor colombiano tendrá acción en el certamen europeo para buscar un triunfo que los acerque a los octavos de final, ante los neerlandeses, que son últimos

EN VIVO Ajax vs. Galatasaray,

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en el torneo

EN VIVO Benfica vs. Bayer

Luis Díaz es víctima de un ataque sistemático de marroquíes en redes sociales por la lesión de Achraf Hakimi

El colombiano fue expulsado en el triunfo 2-1 de Bayern Múnich ante PSG

Luis Díaz es víctima de

A Juan Pablo Montoya ahora lo odian en Argentina: dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores

El histórico expiloto colombiano comparó al argentino con Paul Aron, de quien aseguró si tuviera el apoyo financiero de Colapinto se quedaría con el puesto en la escudería de Alpine

A Juan Pablo Montoya ahora

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Harry Kane respaldó públicamente al colombiano Luis Díaz por su expulsión, destacando la dificultad de la jugada y celebrando el triunfo 2-1 sobre el París Saint-Germain en la ‘Champions League’

Compañero de Luis Díaz defendió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi generó suspenso antes

Violeta Bergonzi generó suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida: “Estoy tristonga”

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ”exnovia loca”: “Insultaba a la vieja”

Valentino Lázaro reveló detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Ajax vs. Galatasaray,

EN VIVO Ajax vs. Galatasaray, fecha 4 de la Champions League 2025/2026: siga el minuto a minuto de Dávinson Sánchez en Amsterdam

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Luis Díaz es víctima de un ataque sistemático de marroquíes en redes sociales por la lesión de Achraf Hakimi

A Juan Pablo Montoya ahora lo odian en Argentina: dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”