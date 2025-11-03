Deportes

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

El periodista caldense no fue ajeno a la victoria del cuadro Verdolaga 4-1 sobre los vallecaucanos en la semifinal de ida de la Copa BetPlay Dimayor

Alfredo Morelos marcó uno de
Alfredo Morelos marcó uno de los tantos en la goleada Verdolaga- crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional se impuso 4-1 sobre América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay.

El resultado acercó al conjunto paisa a una nueva final y puso en el centro de la conversación a dos de sus figuras más discutidas: Alfredo Morelos y Mateus Uribe, quienes se convirtieron en protagonistas de la noche y reavivaron el debate sobre su verdadero peso en el equipo.

El encuentro, disputado en Medellín, mostró a un Nacional decidido desde el primer minuto. Bajo la dirección técnica de Diego Arias, el equipo local desplegó una propuesta ofensiva que combinó intensidad, precisión y eficacia, marcando en momentos clave y dejando a América de Cali sin capacidad de reacción.

La contundencia en el marcador reflejó el dominio de los verdolagas y su ambición de volver a conquistar un título local a través de la Copa BetPlay.

En el plano individual, la actuación de Morelos resultó determinante. El delantero, que regresó al fútbol colombiano tras su paso por Europa, se consolidó como referente ofensivo al aportar goles, movilidad y sacrificio en el frente de ataque.

América de Cali dejó ver
América de Cali dejó ver todas sus falencias ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

La participación activa del “Búfalo” en la generación de juego y su capacidad para desmarcarse y abrir espacios fueron fundamentales para desarticular la defensa rival. La conexión de Morelos con los mediocampistas, especialmente con Uribe, mundialista con Colombia en 2018, se tradujo en jugadas de peligro y en una presencia constante en el área contraria.

Por su parte, Uribe volvió a brillar tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. El mediocampista antioqueño exhibió la jerarquía y el despliegue físico que lo caracterizaron en su paso por el Porto y la selección Colombia.

Mateus Uribe fue una de
Mateus Uribe fue una de las figuras de Nacional en el duelo con América- crédito Jorge Silva/X

El rendimiento integral del volante en el medio campo, tanto en labores defensivas como en la construcción de juego, fue clave para el funcionamiento colectivo de Nacional.

Y es que la reivindicación de ambos jugadores cobra especial relevancia, ya que han sido objeto de críticas en el pasado, pero su nivel actual los posiciona como piezas fundamentales en el esquema Verdolaga.

Frente a ello, el periodista Carlos Antonio Vélez fue claro y a través de sus redes sociales explicó: “Hay dos jugadores en Atlético Nacional rechazados por muchos, las razones las desconozco, pero igual no me interesan, pero que jugando al fútbol son de lo mejor hoy en el equipo verde. Morelos es el punta moderno, entra y sale, construye, apoya, se desmarca, genera grietas en defensa para utilidad de sus compañeros, hábil para ocupar espacios y define”.

Carlos Antonio Vélez destacó el
Carlos Antonio Vélez destacó el papel de Morelos y Mateus Uribe en Nacional- crédito @velezfutbol/X

Por otra parte, Vélez explicó:

“El otro es Mateus Uribe… tal vez satanizado por algunos errores en la selección, pero es un mediocampista integral. Con balón y sin balón es importante, fiel de balanza y equilibrio puro, además de tener buen juego aéreo. Y no es que los haya hecho mejores jugadores el encargado de la dirección técnica del equipo; es que son buenos por naturaleza y vienen jugando brillantemente, como en el caso de Morelos, desde antes”.

El periodista culminó con lo siguiente: “Uribe se lesionó y ahora está recuperado y en su mejor forma. Lo demás son adornos de color y folklore que, para efectos del análisis de juego, no caben”.

Así las cosas, con la ventaja obtenida en el partido de ida, Atlético Nacional se perfila como favorito para avanzar a la final de la Copa BetPlay. El reto será mantener la solidez y la concentración en el encuentro de vuelta, donde la afición espera que sus referentes sigan demostrando su valía y conduzcan al equipo hacia un nuevo logro en el fútbol colombiano.

