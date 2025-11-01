Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

La Selección Colombia sub-17 está lista para afrontar el Mundial de Qatar 2025 - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 se encuentra preparada para afrontar el Mundial de Qatar 2025, en el que se verán a las nuevas estrellas juveniles y que servirá como base para las escuadras nacionales en todo el mundo, gracias a la medida de la FIFA para que este certamen sea anual hasta 2029.

Para la Tricolor, espera que los aficionados la apoyen desde distintas partes, sea en territorio qatarí o por televisión, con los hinchas dando ánimos al combinado nacional en su objetivo de ser por primera vez campeón de este tipo de torneos, en los que ha destacado pocas veces.

Cabe recordar que lo más lejos a lo que ha llegado Colombia en un mundial sub-17 fue el cuarto puesto en las ediciones de Finlandia 2003 y Nigeria 2009, en las que dejó una buena base para las selecciones de años posteriores en las categorías sub-20, preolímpica y mayores.

Hora y dónde ver a Colombia en el mundial sub-17

Al ser el certamen en un país con mucha diferencia horaria al territorio colombiano, las personas que quieran ver al equipo del técnico Fredy Hurtado tendrán que levantarse temprano para no perderse ninguno de los compromisos en la fase de grupos, que arrancarán el lunes 3 de noviembre.

Para empezar, la señal de Directv será la encargada de transmitir todo el mundial sub-17, con respecto a América Latina, con muchos partidos en exclusiva y también por su aplicación DGO, para que sus usuarios de suscripción paga puedan seguir los compromisos en distintas plataformas.

Estos los canales y horarios en Colombia para los partidos de la fase de grupos en la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025 - crédito @TorresTavo/X

Con respecto a Colombia, los canales que emitirán los duelos de la Tricolor son Caracol, además de su plataforma Ditu, así como RCN, además de su página web y el canal de YouTube, para cubrir cada uno de los tres compromisos de la escuadra nacional en la fase de grupos.

Los colombianos debutarán ante Alemania el martes 4 de noviembre, desde las 9:45 a. m., en la cancha número 2 del Aspire Zone, un complejo deportivo en el que se desarrollará casi todo el certamen, cuenta con nueve campos de juego para profesionales y la final será en el estadio internacional Khalifa.

Colombia comparte grupo en el Mundial Sub-17 con Alemania, El Salvador y Corea del Norte - crédito FCF

El resto de partidos para la selección Colombia sub-17 serán frente a El Salvador, el 7 de noviembre, a las 7:30 a. m., y cerrará la primera ronda del grupo G contra Corea del Norte el 10 de noviembre, desde las 8:30 a. m. en el Aspire Zone.

Santiago Londoño, la estrella de la Tricolor

El delantero Santiago Londoño, originario de Medellín, lidera al conjunto colombiano tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17, en el que marcó 5 goles y ocupó el tercer lugar en la tabla de goleadores, solo por detrás de Thomas De Martis y Johan Mina. Su desempeño despertó el interés de clubes internacionales y reafirmó la reputación de Envigado como semillero de talento en Sudamérica.

Santiago Londoño marcó triplete en la semifinal ante Venezuela, en donde Colombia ganó 5-1 - crédito Conmebol

El traspaso de Londoño al grupo empresarial Pachuca, propietario de Real Oviedo, León y Pachuca, se concretó por una cifra cercana a 1,5 millones de euros, aunque el Naranja retendrá el 30% de los derechos deportivos del jugador en caso de una futura venta, que es la principal fuente de ingresos de la Cantera de Héroes, que estará en la Primera B en 2026.

El atacante, que este año jugó 24 partidos y anotó 3 goles pese al descenso de su club, será cedido hasta febrero de 2026, cuando cumpla los 18 años y pueda incorporarse a Real Oviedo, equipo que regresa a la Liga de España tras 24 años de ausencia en la máxima categoría.