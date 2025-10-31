Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

Rafael Dudamel es uno de los entrenadores más cotizados en el fútbol colombiano- crédito Colprensa

Rafael Dudamel se perfila como el próximo entrenador de Millonarios, tras un acuerdo que, según reportes recientes, estaría prácticamente cerrado.

Así las cosas, la llegada del técnico venezolano supondría el relevo anticipado de Hernán Torres, que había sido contratado para estabilizar al equipo tras la breve etapa de David González.

Además, la directiva del club Embajador negocia la incorporación de refuerzos destacados, entre ellos el experimentado delantero Carlos Darwin Quintero, con el objetivo de fortalecer la plantilla para la próxima temporada.

De acuerdo con la periodista María Chavarro, el empresario de Dudamel fue visto saliendo de las oficinas de Millonarios en Bogotá, lo que sugiere que el acuerdo entre ambas partes ya estaría firmado.

Chavarro afirmó: “Me acaban de contar, falta confirmación, que el nuevo técnico de @MillosFCoficial sería Rafael Edgar Dudamel, el empresario estuvo en las oficinas y creen que está acordado y listo; además como refuerzo negocian con Carlos Darwin Quintero y un defensa central”.

Dicha declaración refuerza la expectativa de un cambio relevante en la dirección técnica del club y anticipa movimientos importantes en el mercado de fichajes.

Periodista aseguró que Dudamel sería el nuevo técnico de Millonarios- crédito @negrachavarro/X

De esta manera, la salida de Hernán Torres se produciría tras una serie de resultados adversos para Millonarios. El equipo quedó eliminado de manera prematura tanto en la liga, sin lograr el acceso a los cuadrangulares, como en la Copa BetPlay, donde no pudo superar al descendido Envigado.

Estos resultados han generado presión sobre la directiva, que busca una reestructuración profunda para revertir la situación y devolver al club a los primeros planos del fútbol colombiano.

En paralelo a la posible llegada de Dudamel, la dirigencia de Millonarios mantiene negociaciones para reforzar el plantel. Carlos Darwin Quintero, delantero de amplia trayectoria, figura entre los principales objetivos, junto a un defensa central cuya identidad aún no se ha revelado.

La trayectoria reciente de Rafael Dudamel respalda la apuesta de Millonarios por un entrenador de perfil ganador. El técnico venezolano se consagró campeón con Deportivo Cali tras una remontada ante Deportes Tolima y logró una gesta similar con Bucaramanga frente a Independiente Santa Fe.

El técnico Hernán Torres es uno de los señalados por los hinchas de Millonarios, tras la eliminación en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El nombre del venezolano ha figurado entre los candidatos de los principales clubes del país, consolidándose como una de las figuras más solicitadas del fútbol colombiano.

No obstante, aún no hay confirmación oficial por parte de Millonarios, que afrontará, por lo menos, los dos partidos que le quedan en la Liga BetPlay bajo el mando de Hernán Torres.

Los embajadores visitarán a Envigado en la fecha 19, mientras que en la última jornada se medirán a Boyacá Chicó en condición de visitante.

Rafael Dudamel dejó de ser el técnico del Deportivo Pereira- crédito Colprensa

La trayectoria de Rafael Dudamel como técnico

Rafael Dudamel inició su carrera técnica tras colgar los guantes, primero dirigiendo al Estudiantes de Mérida en 2010 y posteriormente ocupando cargos en divisiones menores de la selección venezolana, como la sub-17 y sub-20. Con la sub-20, el venzolano logró llevar a Venezuela a la final del Mundial de esa categoría en 2017, lo que generó gran reconocimiento internacional.

En 2016, Dudamel fue nombrado entrenador de la selección mayor de Venezuela, donde su gestión se caracterizó por buscar un orden táctico más rígido y una mayor presencia internacional, aunque sin lograr clasificar a un mundial.

Luego, el venezolano dio el salto al fútbol de clubes, trabajando en equipos como Atlético Mineiro (Brasil), Universidad de Chile, y en Colombia donde dirigió al Deportivo Cali, con el que consiguió su primer título importante en diciembre de 2021.

Más recientemente, el DT ha continuado su trayectoria en Colombia con el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Pereira, lo que lo consolida como un técnico con experiencia tanto en selecciones como en clubes en varios países.