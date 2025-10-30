Boyacá Chicó vs. América de Cali tendría fecha y estadio: este es el día que se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Adrián Ramos en el partido de América ante Boyacá Chicó. Twitter América de Cali

La situación de Boyacá Chicó y América de Cali respecto al escenario de su encuentro por la fecha 18 de la Liga Betplay mantiene en vilo la programación del torneo.

Las dificultades para asignar una sede han repercutido incluso en el desarrollo de la jornada 19, y plantea un serio desafío logístico para la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

El calendario original establecía que el duelo se jugaría el jueves 30 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, con Chicó actuando como local ante la imposibilidad de usar el estadio de Tunja.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, confirmó la cancelación del evento por la agenda saturada de actividades en la ciudad.

Ante esta imposibilidad, el propio presidente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, relató el complicado escenario que surgió.

“Prácticamente, me quedé sin oportunidades. Si El Campín me dice que no con veinte días, yo trato de buscar qué hago, pero ¿cómo voy a buscar yo un estadio para jugar contra América en menos de dos días?”, expresó durante una entrevista con Sin Boleta.

La búsqueda de un estadio alternativo llevó a Chicó a gestionar posibles sedes en ciudades como Ibagué, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín, pero en todas ellas las administraciones locales rechazaron la solicitud para prestar sus escenarios deportivos.

Valledupar fue otra de las sedes en donde Boyacá Chicó pidió autorización para realizar el partido de la Fecha 18, recibiendo respuesta positiva por parte de las autoridades y de la División Mayor del Fútbol Colombiano. El periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, en su perfil de X dijo que el horario del juego en el estadio Armando Maestre Pavajeau es el de las 4:00 p. m. del sábado 1 de noviembre.

¿Por qué no jugo América en Palmira contra Boyacá Chicó?

La directiva del Boyacá Chicó recurrió a la Alcaldía de Palmira para solicitar permiso y disputar el encuentro en el estadio Francisco Rivera Escobar.

De acuerdo a información recabada por El País, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira (Imder) concedió la autorización para la realización del partido, conjunta a la condición de que Chicó cumpliera con todos los requisitos legales y logísticos: “plan de emergencia y contingencia, plan de manejo de tránsito, certificaciones de ambulancias, certificaciones de logística y trámites ante la Comisión Local de Fútbol”, detalló el gerente del Imder, Educleisxer Valencia, en comunicación oficial con el club.

A pesar de la luz verde desde Palmira y la disposición del Imder para que el compromiso se lleve a cabo el sábado 1 o el domingo 2 de noviembre, según decida la Dimayor, la resolución final del escenario sigue sin concretarse. Al consultar a la máxima entidad del fútbol profesional colombiano, su presidente indicó que Palmira figura registrada como sede alterna de América de Cali, lo cual imposibilitaría que Chicó utilice ese estadio en calidad de local.

Así va América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Medellín: 34 puntos / +15 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 34 puntos / +8 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +9 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Alianza FC: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.