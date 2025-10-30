Deportes

Boyacá Chicó vs. América de Cali tendría fecha y estadio: este es el día que se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Este duelo tiene en riesgo la programación de la fecha 19 de la Liga Betplay II-2025, porque los clubes de fútbol exigieron llegar a la penúltima fecha con el calendario al día para disputar los partidos

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Adrián Ramos en el partido
Adrián Ramos en el partido de América ante Boyacá Chicó. Twitter América de Cali

La situación de Boyacá Chicó y América de Cali respecto al escenario de su encuentro por la fecha 18 de la Liga Betplay mantiene en vilo la programación del torneo.

Las dificultades para asignar una sede han repercutido incluso en el desarrollo de la jornada 19, y plantea un serio desafío logístico para la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

El calendario original establecía que el duelo se jugaría el jueves 30 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, con Chicó actuando como local ante la imposibilidad de usar el estadio de Tunja.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de la capital, Gustavo Quintero, confirmó la cancelación del evento por la agenda saturada de actividades en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esta imposibilidad, el propio presidente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, relató el complicado escenario que surgió.

“Prácticamente, me quedé sin oportunidades. Si El Campín me dice que no con veinte días, yo trato de buscar qué hago, pero ¿cómo voy a buscar yo un estadio para jugar contra América en menos de dos días?”, expresó durante una entrevista con Sin Boleta.

La búsqueda de un estadio alternativo llevó a Chicó a gestionar posibles sedes en ciudades como Ibagué, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín, pero en todas ellas las administraciones locales rechazaron la solicitud para prestar sus escenarios deportivos.

Post de Alexis Rodríguez sobre
Post de Alexis Rodríguez sobre el partido de Boyacá Chicó vs. América de Cali - crédito X

Valledupar fue otra de las sedes en donde Boyacá Chicó pidió autorización para realizar el partido de la Fecha 18, recibiendo respuesta positiva por parte de las autoridades y de la División Mayor del Fútbol Colombiano. El periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, en su perfil de X dijo que el horario del juego en el estadio Armando Maestre Pavajeau es el de las 4:00 p. m. del sábado 1 de noviembre.

¿Por qué no jugo América en Palmira contra Boyacá Chicó?

La directiva del Boyacá Chicó recurrió a la Alcaldía de Palmira para solicitar permiso y disputar el encuentro en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Este es el Francisco Rivera
Este es el Francisco Rivera Escobar, ubicado en Palmira y casa del Orsomarso - crédito América de Cali

De acuerdo a información recabada por El País, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira (Imder) concedió la autorización para la realización del partido, conjunta a la condición de que Chicó cumpliera con todos los requisitos legales y logísticos: “plan de emergencia y contingencia, plan de manejo de tránsito, certificaciones de ambulancias, certificaciones de logística y trámites ante la Comisión Local de Fútbol”, detalló el gerente del Imder, Educleisxer Valencia, en comunicación oficial con el club.

A pesar de la luz verde desde Palmira y la disposición del Imder para que el compromiso se lleve a cabo el sábado 1 o el domingo 2 de noviembre, según decida la Dimayor, la resolución final del escenario sigue sin concretarse. Al consultar a la máxima entidad del fútbol profesional colombiano, su presidente indicó que Palmira figura registrada como sede alterna de América de Cali, lo cual imposibilitaría que Chicó utilice ese estadio en calidad de local.

Así va América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Luis Ramos, objeto de deseo
Luis Ramos, objeto de deseo en América de Cali con miras al próximo año. - Crédito: Difusión
  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 34 puntos / +15 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  3. Fortaleza CEIF: 34 puntos / +8 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Junior FC: 31 puntos / +9 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  7. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  8. Alianza FC: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  10. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.

Temas Relacionados

Boyacá ChicóAmérica de CaliLiga BetPlayFPCFecha 18Estadio Armando Maestre PavajeauColombia-Deportes

Más Noticias

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

El máximo ente del ciclismo nacional anunció que no realizará el Tour Colombia en 2026, por la imposibilidad de reunir los fondos requeridos para organizar la competencia bajo las normas internacionales

El Tour Colombia no se

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

El futbolista colombiano se adapta con rapidez al Bayern Múnich, y ha sido decisivo en las victorias ante Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach, y figura en la goleada frente al Eintracht Frankfurt

Luis Díaz suma reconocimientos en

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

La eliminación del 16 veces campeón del fútbol colombiano provocó una ola de críticas tanto en su hinchada, como en el periodismo deportivo

Iván Mejía lanzó fuerte crítica

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”

La frustración de la hinchada azul se tradujo en cánticos, reclamos y petición de una renovación profunda en la plantilla y la dirigencia del cuadro capitalino, además de críticas de la prensa

Periodista de Espn le lanzó

Atracado goleador del Independiente Medellín a la salida del Atanasio Girardot: marcó en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Francisco Fydriszewski es el goleador del segundo semestre de la Liga Betplay 2025 con once goles y recalcó el valor sentimental del objeto robado por hinchas del mismo equipo

Atracado goleador del Independiente Medellín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló detalles de

Karina García reveló detalles de su salida de la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y confesó por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla y con la bandera de Colombia en la cara”

La razón por la que Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron dando clases en el colegio de su hijo Río: así les fue

Yina Calderón y Karina García tienen una sola regla que no pueden romper durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

Deportes

El Tour Colombia no se

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”

Atracado goleador del Independiente Medellín a la salida del Atanasio Girardot: marcó en la victoria ante Atlético Bucaramanga