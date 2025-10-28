Deportes

Deportivo Cali celebró acuerdo de reestructuración del club con la Superintendencia de Sociedades: hizo importante anuncio

El club confirmó que en los próximos días brindará más detalles sobre la transición del cuadro Azucarero, que le permitirá transformarse en Sociedad Anónima

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Deportivo Cali celebró el inicio de una nueva etapa en su historia con la llegada del grupo IDC Network, aprobada por la Supersociedades - crédito Deportivo Cali

La aprobación del acuerdo de reestructuración por parte de la Superintendencia de Sociedades marca un momento crucial en la historia institucional del Deportivo Cali. Luego de una crisis económica que repercutió directamente en lo deportivo y hasta amenazó con ponerlos en situación de descenso, el cuadro Azucarero pudo alcanzar un acuerdo con la entidad de vigilancia y control, que permitirá el ingreso del Grupo IDC como nuevo socio mayoritario, en su afán de hacer la transición a sociedad anónima.

En la tarde del martes 28 de octubre de 2025, la junta directiva del club se pronunció poco después de conocerse la noticia a través de un comunicado difundido por las cuentas oficiales del cuadro verdiblanco.

“Este logro representa un hito histórico en el proceso de recuperación institucional, organizacional y deportiva de nuestra Asociación”, se lee en el documento. También destacó que el haber alcanzado este logro en un tiempo que el club consideró relativamente corto, “refleja el compromiso, eficiencia y trabajo articulado de todas las partes involucradas”, incluyendo a la administración del Deportivo Cali, la Superintendencia, el ministerio del Deporte y los acreedores.

El club anunció que en próximos días tendrá lugar una rueda de prensa en la que darán más detalles relacionados con el acuerdo de reestructuración alcanzado - crédito @AsoDeporCali/X

Cabe recordar que el acuerdo aprobado por la Superintendencia consiste en saldar el pasivo principal que asciende a $106.949 millones de pesos, monto que será cancelado en un periodo de diez años conforme a los términos pactados.

En el comunicado se expresó el agradecimiento a los asociados, a la hinchada y a los acreedores por la confianza, el respaldo y la paciencia brindadas durante este proceso complejo. La adhesión y el apoyo de estos grupos resultaron determinantes para alcanzar el objetivo, reiterando además su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento integral de los términos del acuerdo.

Al mismo tiempo, se dirigió un llamado a toda la comunidad “verdiblanca” a mantenerse unida y trabajar de manera coordinada por la sostenibilidad y el crecimiento, tanto en el ámbito deportivo como en el institucional. El club subraya que este resultado permite proyectar su futuro sobre bases renovadas y sólidas tras superar una etapa con significativos desafíos.

Por otra parte, el cuadro Azucarero confirmó que se darán a conocer nuevos detalles sobre esta nueva fase del club durante una rueda de prensa que se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre, en las instalaciones del club.

Las condiciones que impuso la Superintendencia para aprobar la reestructuración del Deportivo Cali

Los asociados del Deportivo Cali aprobaron por mayoría la conversión a S. A. y la llegada del grupo IDC, una de las condiciones exigidas por la Superintendencia para dar su aval - crédito Deportivo Cali

Sobre la relevancia social y económica del acuerdo alcanzado, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, puso de relieve durante su pronunciamiento oficial que “la reestructuración del Deportivo Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al club, de su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva, que afianza la protección del empleo y el crédito, lo cual evidencia la función social que cumplen las empresas, por cuya protección y fortalecimiento trabaja la Superintendencia de Sociedades”.

Escobar enfatizó además que este proceso de reorganización respalda la gestión institucional y procura crear un entorno de confianza para que el club cumpla con sus compromisos y avance hacia el equilibrio financiero.

Para ello, la Superintendencia impuso una serie de condiciones para que el grupo IDC Network asuma las riendas del club que ya fueron aceptadas, incluyendo asumir mediante cartas de intención las responsabilidades financieras del club con sus acreedores mediante créditos con al menos tres categorías de acreedores, contar con el apoyo del 50%+1 de los acreedores tanto para la llegada del nuevo grupo inversor como del plan de reestructuración.

Este anuncio se produce apenas unas horas antes de que Cali reciba en el estadio de Palmaseca a Alianza FC, por la fecha 18 de la Liga BetPlay. Los dirigidos por Alberto Gamero necesitan una victoria a toda costa para mantener vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares, a pesar de que dependerían de otros resultados para que esto se concrete.

