Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La selección Colombia jugará su último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur - crédito FCF

Con la mirada puesta en un nuevo hito para el fútbol femenino, la selección de Colombia Sub-17 se prepara para una cita definitoria ante Japón en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025, donde las jugadoras cafeteras buscarán afianzar su mejoría en el torneo y superar una etapa que apenas han alcanzado dos veces en su historia.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua afronta al conjunto asiático el miércoles 29 de octubre a las 2:00 p. m., tras un proceso creciente durante la fase de grupos.

La clasificación a octavos, considerada histórica por el medio, se logró con 6 puntos conseguidos sobre 9 posibles, igualando el mejor registro nacional en esta instancia, alcanzado también en la edición de 2022. Solo en dos de las últimas tres participaciones, la selección juvenil femenina ha llegado a esta ronda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección Colombia debe mejorar su diferencia de gol para no tener problemas con la clasificación a la ronda final - crédito FCF

La campaña empezó cuesta arriba, con una derrota frente a España —quienes lideraron el grupo E con 9 puntos en 9 posibles, 12 goles a favor y ninguno en contra—, pero las jugadoras colombianas cambiaron la historia al derrotar 3-0 a Costa de Marfil y vencer por la mínima diferencia a Corea del Sur, lo que les permitió asegurarse el segundo puesto de la zona. London Crawford ha sido clave al anotar dos goles decisivos y liderar la ofensiva.

Las tareas defensivas se vieron reflejadas en otro aspecto sin precedentes: tras culminar el encuentro ante las surcoreanas sin recibir anotaciones, Colombia logró —por primera vez en un Mundial Sub-17 femenino— sumar dos partidos consecutivos en fase de grupos con la valla invicta.

En la previa al decisivo duelo contra las niponas, la preparación se ha centrado tanto en la faceta física como táctica. El grupo de titulares trabajó en recuperación tras la victoria, mientras el resto de la plantilla ajustó las cargas con rutinas de resistencia y fortalecimiento, orientadas a maximizar la velocidad y el estado físico, ante un rival que se caracteriza por mantener la intensidad durante los 90 minutos.

La estrategia colombiana ha puesto énfasis en las bandas y en las transiciones veloces, a sabiendas del estilo asiático experimentado ante Corea del Sur y las amenazas que Japón representa. Noa Fukushima es la jugadora que más deberá controlar la Tricolor. En el torneo se ha destacado por el remate y su hábil regate. Además, selló el pase a octavos de Japón con su gol ante Paraguay.

Selección Colombia Femenina Sub 17 - crédito @lafcfem/Instagram

Por su parte, Japón, líder invicto del grupo F, llega con un saldo de seis goles marcados y solo uno recibido en la primera ronda. Además, las victorias por 3-0 sobre Nueva Zelanda y 2-0 ante Zambia, más el empate ante Paraguay, que las mantuvo primeras gracias a la diferencia de gol.

En cuanto a las opciones para el ataque colombiano, tanto María Baldovino como London Crawford destacan por su eficacia y control de balón. Aunque en el partido anterior ambas iniciaron desde el banco. En defensa, Laura Cano y Sofía García se han mostrado sólidas, mientras que la arquera Shaira Collazos buscará reivindicarse tras algunas imprecisiones recientes.

El esperado duelo se celebrará en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad marroquí de Salé, y estará bajo la conducción de la árbitra estadounidense Alyssa Pennington. Para quien logre avanzar, el siguiente rival surgirá del enfrentamiento entre la anfitriona Marruecos y Corea del Norte, cerrando así el cuadro de cuartos de final de un torneo que sigue abriendo puertas al histórico avance de las juveniles colombianas.

Estos serán los duelos de octavos de final en el Mundial Femenino Sub-17

La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA se jugará hasta el 8 de noviembre - crédito FIFA

Brasil vs. China

Día y hora: martes 28 de octubre - 10:30 a. m.

Estados Unidos vs. Países Bajos

Día y hora: martes 28 de octubre - 10:30 a. m.

Corea del Norte vs. Marruecos

Día y hora: martes 28 de octubre - 2:00 p. m.

Italia vs. Nigeria

Día y hora: martes 28 de octubre - 2:00 p. m.

España vs. Francia

Día y hora: miércoles 29 de octubre - 10:30 a. m.

México vs. Paraguay

Día y hora: miércoles 29 de octubre - 10:30 a. m.

Canadá vs. Zambia

Día y hora: miércoles 29 de octubre - 2:00 p. m.

Japón vs. Colombia

Día y hora: miércoles 29 de octubre - 2:00 p. m.