Selección Colombia Femenina recibió una particular invitación por parte de Karol G en Medellín

La selección Colombia Femenina inició su participación en la Liga de Naciones Conmebol con una victoria contundente de 4-1 frente a Perú, resultado que refuerza su posición en el torneo y eleva el ánimo del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

A este logro conseguido en el estadio Atanasio Girardot se sumó un gesto especial de Karol G, que invitó a las jugadoras a compartir un almuerzo en su restaurante Provenza en Medellín antes de que el equipo partiera hacia Ecuador para su próximo compromiso.

Y es que el triunfo de la Tricolor femenina se construyó con dos goles de Leicy Santos, acompañados por las anotaciones de Daniela Montoya e Ivone Chacón.

Este marcador marcó el inicio de la participación colombiana en la Liga de Naciones Conmebol y dejó al equipo con la moral en alto para los siguientes retos del torneo.

Antes de viajar, las jugadoras vivieron un momento diferente gracias a la invitación de Karol G. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Provenza, donde Guillermo Giraldo, padre de la artista, recibió al plantel.

El ambiente fue festivo: las futbolistas expresaron su entusiasmo al estar en el local de la reconocida cantante y se animaron a cantar algunos de sus éxitos mientras disfrutaban del almuerzo.

Durante la visita, las integrantes del equipo lucieron camisetas con el nombre de Karol G en la espalda, reforzando el vínculo entre la música y el deporte en un entorno de camaradería.

La Federación Colombiana de Fútbol resaltó la importancia de este tipo de experiencias para el grupo, destacando que el fútbol también implica compartir, reír y fortalecer los lazos familiares dentro del equipo.

Así las cosas, la selección Colombia Femenina se prepara para enfrentar a Ecuador en la segunda fecha de la Liga de Naciones Conmebol. El partido está programado para el martes 28 de octubre a las 6:00 p. m., una nueva oportunidad para consolidar el buen momento del equipo en el torneo.

El éxito en la cancha y el apoyo fuera de ella han fortalecido el espíritu de la selección Colombia Femenina, que encara su próximo reto con la motivación de haber compartido momentos que refuerzan la unidad del grupo.

Cómo se disputará la fecha dos de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol

La jornada se disputará el martes 28 de octubre de 2025, con varias selecciones sudamericanas en competencia por puntos claves rumbo al mundial de 2027.

Uno de los enfrentamientos más importantes será Ecuador Femenina vs. Colombia Femenina, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a las 6:00 p. m. (hora Colombia).

Otra cita destacada es Uruguay Femenina vs. Argentina Femenina, que se enfrentan en el estadio Centenario de Montevideo también el 28 de octubre, a partir de las 4:00 p. m. (hora Colombia).

Además, habrá otros duelos ese día: Chile Femenina vs. Bolivia Femenina en Rancagua, y Paraguay Femenina vs. Venezuela Femenina en Asunción.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol

Ecuador: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado. Colombia: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Argentina: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Chile: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado. Venezuela: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado. Uruguay: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados. Paraguay: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Perú: 0 puntos / -3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Bolivia: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.