Deportes

Selección Colombia Femenina recibió una particular invitación por parte de Karol G en Medellín

El combinado patrio permanece en la capital antioqueña, donde inició su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol, a la espera de viajar a Ecuador para afrontar su segundo juego en el certamen

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Jugadoras de la selección Colombia femenina visitaron restaurante de Karol G en Medellín- crédito @FCFSeleccionCol/X

La selección Colombia Femenina inició su participación en la Liga de Naciones Conmebol con una victoria contundente de 4-1 frente a Perú, resultado que refuerza su posición en el torneo y eleva el ánimo del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

A este logro conseguido en el estadio Atanasio Girardot se sumó un gesto especial de Karol G, que invitó a las jugadoras a compartir un almuerzo en su restaurante Provenza en Medellín antes de que el equipo partiera hacia Ecuador para su próximo compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el triunfo de la Tricolor femenina se construyó con dos goles de Leicy Santos, acompañados por las anotaciones de Daniela Montoya e Ivone Chacón.

Este marcador marcó el inicio de la participación colombiana en la Liga de Naciones Conmebol y dejó al equipo con la moral en alto para los siguientes retos del torneo.

Antes de viajar, las jugadoras vivieron un momento diferente gracias a la invitación de Karol G. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Provenza, donde Guillermo Giraldo, padre de la artista, recibió al plantel.

El ambiente fue festivo: las futbolistas expresaron su entusiasmo al estar en el local de la reconocida cantante y se animaron a cantar algunos de sus éxitos mientras disfrutaban del almuerzo.

Durante la visita, las integrantes del equipo lucieron camisetas con el nombre de Karol G en la espalda, reforzando el vínculo entre la música y el deporte en un entorno de camaradería.

La selección Colombia recibió un
La selección Colombia recibió un gesto de Karol G en Medellín- crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol resaltó la importancia de este tipo de experiencias para el grupo, destacando que el fútbol también implica compartir, reír y fortalecer los lazos familiares dentro del equipo.

Así las cosas, la selección Colombia Femenina se prepara para enfrentar a Ecuador en la segunda fecha de la Liga de Naciones Conmebol. El partido está programado para el martes 28 de octubre a las 6:00 p. m., una nueva oportunidad para consolidar el buen momento del equipo en el torneo.

El éxito en la cancha y el apoyo fuera de ella han fortalecido el espíritu de la selección Colombia Femenina, que encara su próximo reto con la motivación de haber compartido momentos que refuerzan la unidad del grupo.

Las jugadoras compartieron con el
Las jugadoras compartieron con el padre de la cantante antioqueña- crédito @FCFSeleccionCol/X

Cómo se disputará la fecha dos de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol

La jornada se disputará el martes 28 de octubre de 2025, con varias selecciones sudamericanas en competencia por puntos claves rumbo al mundial de 2027.

Uno de los enfrentamientos más importantes será Ecuador Femenina vs. Colombia Femenina, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a las 6:00 p. m. (hora Colombia).

Otra cita destacada es Uruguay Femenina vs. Argentina Femenina, que se enfrentan en el estadio Centenario de Montevideo también el 28 de octubre, a partir de las 4:00 p. m. (hora Colombia).

Además, habrá otros duelos ese día: Chile Femenina vs. Bolivia Femenina en Rancagua, y Paraguay Femenina vs. Venezuela Femenina en Asunción.

Daniela Montoya, Leicy Santos e
Daniela Montoya, Leicy Santos e Ivonne Chacón fueron las anotadoras para Colombia contra Perú - crédito FCF

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol

  1. Ecuador: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Colombia: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Argentina: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Chile: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  5. Venezuela: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  6. Uruguay: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
  7. Paraguay: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  8. Perú: 0 puntos / -3 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  9. Bolivia: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Temas Relacionados

Selección Colombia FemeninaLiga de Naciones ConmebolKarol GMedellínFederación Colombiana de FútbolColombia-Deportes

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo apunta a enfrentarse a grandes equipos como parte de su acondicionamiento de cara al mundial de 2026 en Norteamérica

Carlos Antonio Vélez reveló la

Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”

El volante antioqueño fue titular en el duelo entre el conjunto bonaerense e Independiente Rivadavia, club que, con gol de Sebastián Villa, se clasificó a la final de la Copa Argentina

Reconocido periodista argentino defendió a

Ecuador vs. Colombia: hora y dónde ver gratis el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025

Si la selección Colombia suma tres puntos en Quito será líder del campeonato clasificatorio al Mundial de Brasil 2027, siempre y cuando Argentina no haga lo propio y lo supere en la diferencia de gol

Ecuador vs. Colombia: hora y

Jugador de la selección Colombia de la Premier League recibió regaño de su entrenador: “Necesita respetar”

Yerson Mosquera ha jugado cuatro partidos en la temporada 2025-2026 con Wolverhampton, luego de su lesión de ligamento cruzado anterior que lo alejó de la selección y la titular en su club

Jugador de la selección Colombia

En duda partido entre Boyacá Chicó vs. América de Cali en Bogotá: Comisión no le habría dado el visto bueno

Aunque el equipo ajedrezado había oficializado la nueva sede del partido, las autoridades distritales habrían rechazado la solicitud para el encuentro del 30 de octubre

En duda partido entre Boyacá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de

‘Desafío Siglo XXI’: Familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Colombiano le cantó a Ester Expósito en España y la reacción de la actriz se viralizó

La rusa Yana Karpova regresó a su país y comparó los precios con los que encontró en esta parte del mundo: “Un sofá vale lo que un carro en Colombia”

Aida Victoria Merlano expuso más secretos de Juan David Tejada: “No eran dos hijos, eran cinco”

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló la

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”

Ecuador vs. Colombia: hora y dónde ver gratis el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025

Jugador de la selección Colombia de la Premier League recibió regaño de su entrenador: “Necesita respetar”

En duda partido entre Boyacá Chicó vs. América de Cali en Bogotá: Comisión no le habría dado el visto bueno