Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

Unión Magdalena remontó ante Águilas Doradas en la fecha 14 de la Liga BetPlay - crédito Unión Magdalena

El Unión Magdalena se convirtió oficialmente en el equipo con más descensos en la historia reciente del fútbol colombiano junto a Cúcuta, al perder la categoría tras su derrota ante Once Caldas en el estadio Palogrande. Este resultado decretó el quinto descenso del club de Santa Marta, que ahora deberá disputar el próximo año en la segunda división, acompañando a Envigado, el otro equipo que tampoco logró mantenerse en la máxima categoría.

El partido, correspondiente a la jornada 17 de la Liga BetPlay, estuvo marcado por la necesidad de ambos equipos de sumar puntos, aunque en circunstancias distintas: mientras Once Caldas buscaba aferrarse a una remota posibilidad de clasificación, Unión Magdalena luchaba por evitar otra caída al Torneo de Ascenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de ejercer dominio territorial y mayor posesión en los primeros minutos, el conjunto local no pudo convertir ese dominio en peligro concreto hasta el minuto 42, cuando Dayro Moreno finalizó dentro del área tras una asistencia de Juan Cuesta, rompiendo la resistencia defensiva visitante.

Unión Magdalena no duró más de un año en la primera división del fútbol profesional colombiano - crédito Unión Magdalena

Durante la primera mitad, la defensa de Unión Magdalena mantuvo el orden y limitó los espacios, apostando por aprovechar errores rivales, pero sin lograr profundidad ni ocasiones claras contra el arco defendido por James Aguirre.

En la segunda parte, el desarrollo no varió: Once Caldas persistió en su búsqueda del segundo tanto, pero la solidez defensiva y la falta de eficacia en la definición caracterizaron un encuentro donde las acciones ofensivas visitantes carecieron de claridad y continuidad. El resguardo en zona propia permitió a los samarios resistir un mar de llegadas, aunque, finalmente, no bastó para cambiar su destino en la tabla.

Tras este encuentro, Once Caldas ascendió al puesto 12 con 22 puntos, solo manteniendo opciones matemáticas de avanzar, mientras que Unión Magdalena quedó estacionado en la posición 16 con 18 unidades y sin posibilidades de permanencia. El nuevo descenso se suma a los de 1999, 2005, 2019 y 2023, insuflando un duro golpe a la historia del club, que pasa a compartir el récord con Cúcuta como el equipo con más descensos en el país.

Envigado volverá a la Primera B por tercera ocasión en su historia, luego de las ediciones de 1991 y 2007 - crédito Colprensa

Entretanto, la permanencia de Envigado en la máxima categoría del fútbol colombiano llegó a su fin tras caer 2-1 ante Bucaramanga en la jornada 14 de la Liga BetPlay. A falta de seis fechas para la conclusión del ‘todos contra todos’, la Cantera de Héroes certificó su descenso, convirtiéndose en el primer club en perder la categoría en 2025. Desde el próximo año, participará en el Torneo BetPlay con la expectativa de volver a la Primera División.

En la actualidad, Envigado ocupa el puesto 17 de la tabla, sumando 16 puntos tras 17 partidos, con un balance de tres victorias, siete empates y siete derrotas. Los dos clubes que ascenderán a la primera división se conocerán en diciembre, luego de finalizado el segundo semestre del Torneo BetPlay. Jaguares fue el campeón del primer semestre y puede asegurar su cupo repitiendo campeonato.

Así va la tabla del descenso en Colombia

Junto a Unión Magdalena, Envigado serán los dos clubes que bajen a la segunda división en 2026 - crédito Once Caldas

20) Unión Magdalena: 0,76 promedio / 29 puntos / 37 partidos jugados.

19) Envigado FC: 0,83 promedio / 96 puntos / 115 partidos jugados.

18) Boyacá Chicó: 1,03 promedio / 118 puntos / 115 partidos jugados.

17) La Equidad FC: 1,11 promedio / 128 puntos / 115 partidos jugados.

16) Deportivo Cali: 1,16 promedio / 133 puntos / 115 partidos jugados.

15) Llaneros FC: 1,22 promedio / 45 puntos / 37 partidos jugados

14) Alianza FC: 1,24 promedio / 143 puntos / 115 partidos jugados.

13) Deportivo Pasto: 1,26 promedio / 145 puntos / 115 partidos jugados.

12) Deportivo Pereira: 1,31 promedio / 151 puntos / 115 partidos jugados.