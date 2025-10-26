Deportes

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría

El Ciclón Bananero ascendió para el 2025, pero la mala gestión administrativa y deportiva sentenció su descenso al no superar más de 29 puntos en 37 partidos jugados

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Unión Magdalena remontó ante Águilas
Unión Magdalena remontó ante Águilas Doradas en la fecha 14 de la Liga BetPlay - crédito Unión Magdalena

El Unión Magdalena se convirtió oficialmente en el equipo con más descensos en la historia reciente del fútbol colombiano junto a Cúcuta, al perder la categoría tras su derrota ante Once Caldas en el estadio Palogrande. Este resultado decretó el quinto descenso del club de Santa Marta, que ahora deberá disputar el próximo año en la segunda división, acompañando a Envigado, el otro equipo que tampoco logró mantenerse en la máxima categoría.

El partido, correspondiente a la jornada 17 de la Liga BetPlay, estuvo marcado por la necesidad de ambos equipos de sumar puntos, aunque en circunstancias distintas: mientras Once Caldas buscaba aferrarse a una remota posibilidad de clasificación, Unión Magdalena luchaba por evitar otra caída al Torneo de Ascenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de ejercer dominio territorial y mayor posesión en los primeros minutos, el conjunto local no pudo convertir ese dominio en peligro concreto hasta el minuto 42, cuando Dayro Moreno finalizó dentro del área tras una asistencia de Juan Cuesta, rompiendo la resistencia defensiva visitante.

Unión Magdalena no duró más
Unión Magdalena no duró más de un año en la primera división del fútbol profesional colombiano - crédito Unión Magdalena

Durante la primera mitad, la defensa de Unión Magdalena mantuvo el orden y limitó los espacios, apostando por aprovechar errores rivales, pero sin lograr profundidad ni ocasiones claras contra el arco defendido por James Aguirre.

En la segunda parte, el desarrollo no varió: Once Caldas persistió en su búsqueda del segundo tanto, pero la solidez defensiva y la falta de eficacia en la definición caracterizaron un encuentro donde las acciones ofensivas visitantes carecieron de claridad y continuidad. El resguardo en zona propia permitió a los samarios resistir un mar de llegadas, aunque, finalmente, no bastó para cambiar su destino en la tabla.

Tras este encuentro, Once Caldas ascendió al puesto 12 con 22 puntos, solo manteniendo opciones matemáticas de avanzar, mientras que Unión Magdalena quedó estacionado en la posición 16 con 18 unidades y sin posibilidades de permanencia. El nuevo descenso se suma a los de 1999, 2005, 2019 y 2023, insuflando un duro golpe a la historia del club, que pasa a compartir el récord con Cúcuta como el equipo con más descensos en el país.

Envigado volverá a la Primera
Envigado volverá a la Primera B por tercera ocasión en su historia, luego de las ediciones de 1991 y 2007 - crédito Colprensa

Entretanto, la permanencia de Envigado en la máxima categoría del fútbol colombiano llegó a su fin tras caer 2-1 ante Bucaramanga en la jornada 14 de la Liga BetPlay. A falta de seis fechas para la conclusión del ‘todos contra todos’, la Cantera de Héroes certificó su descenso, convirtiéndose en el primer club en perder la categoría en 2025. Desde el próximo año, participará en el Torneo BetPlay con la expectativa de volver a la Primera División.

En la actualidad, Envigado ocupa el puesto 17 de la tabla, sumando 16 puntos tras 17 partidos, con un balance de tres victorias, siete empates y siete derrotas. Los dos clubes que ascenderán a la primera división se conocerán en diciembre, luego de finalizado el segundo semestre del Torneo BetPlay. Jaguares fue el campeón del primer semestre y puede asegurar su cupo repitiendo campeonato.

Así va la tabla del descenso en Colombia

Junto a Unión Magdalena, Envigado
Junto a Unión Magdalena, Envigado serán los dos clubes que bajen a la segunda división en 2026 - crédito Once Caldas

20) Unión Magdalena: 0,76 promedio / 29 puntos / 37 partidos jugados.

19) Envigado FC: 0,83 promedio / 96 puntos / 115 partidos jugados.

18) Boyacá Chicó: 1,03 promedio / 118 puntos / 115 partidos jugados.

17) La Equidad FC: 1,11 promedio / 128 puntos / 115 partidos jugados.

16) Deportivo Cali: 1,16 promedio / 133 puntos / 115 partidos jugados.

15) Llaneros FC: 1,22 promedio / 45 puntos / 37 partidos jugados

14) Alianza FC: 1,24 promedio / 143 puntos / 115 partidos jugados.

13) Deportivo Pasto: 1,26 promedio / 145 puntos / 115 partidos jugados.

12) Deportivo Pereira: 1,31 promedio / 151 puntos / 115 partidos jugados.

Temas Relacionados

Unión MagdalenaDescenso ColombiaFPCLiga BetPlayUnión vs. Once CaldasColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

El piloto colombiano partió desde la sexta casilla de la parrilla y remontó posiciones en el circuito de Sepang para escalar lugares en la clasificación general

David Alonso por segundo Gran

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

El delantero superó una dura lesión que lo alejó durante casi un año, pero sigue en proceso para quedar en óptimas condiciones para jugar en la Serie A

Duván Zapata sigue a la

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Faltando poco para terminar la fase de Todos contra Todos, ya se perfilan los clubes que entrarán en las semifinales, así como otros que se alejaron de la posibilidad

Cuatro equipos ya están en

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín

El extremo anotó sobre el final del encuentro, que fue muy enredado, para darle tres puntos vitales para los Embajadores que terminaron con 10 hombres y siguen vivos en la Liga BetPlay

Cristian Cañozales revivió a Millonarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Amaranta Hank defendió su precandidatura

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín