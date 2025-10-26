Deportes

Duras críticas a Wilmar Roldán tras ser designado para la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. LDU de Quito

El equipo ecuatoriano lidera la llave 3-0, por lo que tiene medio pie en la gran final que se jugará en el estadio Monumental de Lima, ante el ganador de la llave entre Racing de Argentina y Flamengo de Brasil

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El antioqueño estará a cargo
El antioqueño estará a cargo de impartir justicia en el clásico Paisa, previo a su viaje a Brasil para el partido de Copa Libertadores - crédito EFE

La reciente designación de Wilmar Roldán como árbitro central para el partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Palmeiras ha provocado intensos debates en Ecuador y Brasil, superando el interés meramente deportivo y marcando la antesala de un duelo cargado de expectativas y cuestionamientos.

El encuentro, que tendrá lugar el jueves 30 de octubre a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Parque de São Paulo, representa una oportunidad clave para ambos clubes: mientras los ecuatorianos llegan con ventaja tras imponerse 3-0 en la ida, el equipo brasileño se enfrenta a la necesidad de marcar al menos cuatro goles para aspirar a la final del torneo continental.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la elección de una terna arbitral completamente colombiana para este compromiso: además de Roldán como juez principal, estarán Jhon Gallego y David Fuentes como asistentes, Jhon Ospina como cuarto árbitro, y en el VAR, el propio David Fuentes junto a Leonard Mosquera y Alexander Guzmán.

El antioqueño ha tenido a
El antioqueño ha tenido a su cargo siete partidos de la Copa Libertadores 2025 - crédito Colprensa

La figura de Roldán se ha convertido en el epicentro de la polémica tras conocerse la noticia. La reacción adversa entre los aficionados ecuatorianos se ha volcado principalmente en la red social X, donde los seguidores de Liga de Quito expresaron su malestar:

  • “Liga a jugar teniendo el balón a favor, hacer pases seguros, hacerle que se desespere Palmeiras, este árbitro es localista va a favorecer en lo mínimo al verde. Este árbitro ya debe pensar en el retiro o jubilación, porque es pésimo dirigiendo los partidos” @Fabrizmb77
  • “El atraco que le van a hacer a Liga será histórico ¿No hay más árbitros en Sudamérica? Con todos los antecedentes que tiene este delincuente en contra de lo que representa el fútbol ecuatoriano se ensañan en ponerlo como juez” @GeremySigtu2005
  • “Saben que tenemos chances de ir a la final y nos ponen este arbitro. No les va a funcionar” @elmatazombis
  • “Siempre que Ecuador o un equipo Ecuatoriano está por lograr algo Conmebol mete a ese hp para que le joda la vida, Colombiano de a verga ya debería estar retirado” @CesarEPalma10

Estas dudas se alimentan, en parte, por antecedentes recientes: Roldán expulsó a Moisés Caicedo en el último partido de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina debido a una supuesta doble amarilla, lo que dejó al mediocampista fuera del debut en el Mundial 2026.

También pesa la memoria de la actuación de Roldán en un Ecuador vs. Brasil, donde expulsó a Alisson dos veces y luego rectificó sus decisiones, lo que provocó desconcierto tanto en jugadores como fanáticos. En el contexto de la Copa Libertadores, los hinchas en redes sociales sostienen que sus decisiones en duelos anteriores han influido en el desarrollo de los partidos.

Jeison Medina, el delantero colombiano que busca la final de la Copa Libertadores con LDU de Quito

Jeison Medina es uno de
Jeison Medina es uno de los atacantes titular en la Liga Deportiva Universitaria de Quito - crédito Cristina Vega/REUTERS

El sorpresivo protagonismo de Jeison Medina, delantero colombiano de Liga de Quito, ha captado la atención tras la victoria 3-0 ante Palmeiras en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, celebrado la noche del jueves en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito. Aunque no marcó goles, Medina, que mide 1,80 metros, fue clave en el ataque y la generación de juego para el club ecuatoriano, desempeñándose tanto en punta como retrocediendo para asociarse en la creación.

El encuentro se resolvió con tantos de Gabriel Villamil, autor de un doblete, y el argentino Lisandro Alzugaray, que firmó el resultado en favor del conjunto quiteño. El rendimiento del equipo local fue tan alto que, durante el primer tiempo, logró ahogar física y futbolísticamente al Palmeiras, según los datos de la crónica. “David, derrotó a Goliat”, se destacó al evaluar el desarrollo del enfrentamiento.

Jeison Medina marcó un gol
Jeison Medina marcó un gol en la edición 2025 de la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva/REUTERS

Las estadísticas individuales de Medina resaltan su aporte: realizó un remate al arco, acertó 13 pases —11 de ellos en campo rival— y fue señalado como uno de los futbolistas más destacados del compromiso, donde la diferencia de valoración económica entre los clubes era abismal. La plantilla de Palmeiras está tasada en 212,15 millones de euros (USD 227,3 millones), en contraste con los 18,45 millones de euros (USD 19,76 millones) de Liga de Quito, según cifras de Transfermarkt.

Formado en Itagüí, Antioquia, Jeison Medina inició su carrera profesional en 2017 junto a Leones. Posteriormente, jugó en América de Cali (2019), y Deportivo Pasto (2020-2021). Su trayectoria internacional lo llevó primero a España con el Zaragoza en 2018, luego a Al-Shamal en Qatar (2021-2022), y más tarde a Grecia con Lamia en 2023. En el mismo año, arribó a Ecuador, primero al Aucas, donde anotó 19 goles en 30 partidos, y después al Independiente del Valle, con 12 goles en 29 partidos entre 2024 e inicios de 2025.

