James Rodríguez vuelve a sus polémicas a nivel de clubes: dejaría botado a León de México

James Rodríguez no la pasa bien con León de México y terminaría la temporada con un fracaso en la Liga MX - crédito Club León

James Rodríguez pasó de vivir varios momentos buenos con el Club León en el inicio de la temporada 2025, a volver a pasar por la expectativa y la preocupación de lo que hará con su carrera, pues nuevamente entraría en ese círculo vicioso de quedarse sin equipo y sin saber para dónde partir.

Se conoció nueva información sobre lo que pasará con el contrato de James, el cual va hasta diciembre de 2025 y, por el momento, desde la junta directiva no deciden si lo renovarán o no, debido a los malos números de la plantilla en el Torneo Apertura 2025, en el que están prácticamente eliminados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, al colombiano le quedan tres partidos para definir si llega a los Play In, que es la fase previa a los cuartos de final en el certamen mexicano, pues de lo contrario, serían sus últimas presentaciones con la institución en la que recuperó su mejor versión, que no fue suficiente.

“Lejos hoy de la posibilidad”

Desde marzo que la emoción de los aficionados y directivos por tener al capitán de la selección Colombia bajó considerablemente, pues en ese momento comenzó la debacle de la plantilla por quedar descalificados del Mundial de Clubes, al violar la norme de multipropiedad, que tuvo consecuencias como la eliminación del Torneo Clausura y la Leagues Cup.

Según el periodista Paco Montes, todo indica que León y James Rodríguez tomarían caminos separados en diciembre de 2025, pues actualmente es mínima la posibilidad de que se sienten a negociar una extensión del contrato, que cuenta con una cláusula para renovarlo.

James Rodríguez no seguiría en León para la temporada 2026, debido a que la dirigencia tampoco querría renovarlo - crédito @PacoMontesLA/X

“James Rodríguez y Club León, lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definido al 100), pero ya hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”, fue lo que escribió el comunicador mexicano en su cuenta de X, añadiendo que aparecieron las primeras opciones.

Sin embargo, existe la esperanza de que James siga en la Fiera, por lo que comentó el portero Jordan García, que está a préstamo en Fortaleza y para 2026 se unirá a la institución, en charla con El VBar Caracol: “Tuve la oportunidad de hablar con James, me invitó a su casa y me dijo que ojalá pudiera estar el otro año allí (en León) para apoyarme; me habló de la institución, me dio muy buenas referencias del club y me animo a venir”.

James Rodríguez aún no sabe si seguirá en León para 2026, pese a que se encontraría con el portero colombiano Jordan García - crédito Club León

De esta manera, solo el tiempo dirá si el cafetero quiere seguir en un equipo en el que no cumplió las expectativas con la que lo contrataron en enero, pero en el que tuvo la oportunidad de ser titular, sumar minutos y ser protagonista en la mayoría de partidos que jugó en 2025.

Todo o nada en el Nou Camp

Desde las 8:00 p. m., hora colombiana, del sábado 25 de octubre, el Club León se juega todo para entrar a los Play In, en una de sus tres finales que le quedan en la fase regular de la Liga MX, pues el margen de error es mínimo y, en caso de perder, se despediría de la pelea.

León necesita de todo el apoyo de sus aficionados para buscar la victoria ante Pumas - crédito Club León

La Fiera recibirá a los Pumas de la Unam en el estadio Nou Camp, por la fecha 15 del Torneo Apertura y en el que ambos se juegan la posibilidad de subir a los 10 primeros puestos, pues están muy cerca y solo el triunfo les permitirá mantener esa esperanza hasta el final.

El técnico Ignacio Ambriz también quiere romper la mala racha de siete partidos sin ganar en León, con dos empates y cinco derrotas, la más reciente frente a Atlas por 2-0 y que lo tiene en el puesto 16 con 12 unidades, a cuatro del décimo puesto que está en propiedad de Atlético San Luis.