Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado

El combate estelar será entre el inglés Tom Aspinall y el francés Cyril Gane, que buscarán seguir con el legado de la mayor figura en la historia de la disciplina

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

La cartelera se llevará a
La cartelera se llevará a cabo en Abu Dabi, en donde se coronará al nuevo campeón del peso pesado - crédito UFC

El crecimiento de las artes marciales mixtas (MMA) en los últimos años se debe a la popularidad que han tenido varios deportistas de la UFC, que es la empresa más reconocida en el mundo de la disciplina.

Entre ellos se destacan nombres como el de Conor McGregor, Brock Lesnar o Jon “Bones” Jones, este último, uno de los campeones más consistentes de la empresa, que mantuvo el título de la categoría semipesada durante más de 10 años.

Después de parar durante tres años, Jones volvió en 2023 para pelear por el campeonato del peso pesado, que ganó y defendió en dos ocasiones para consolidarse como uno de los mejores peleadores de la historia. Tras derrotar a Stipe Miocic, Jones decidió retirarse del deporte y desde entonces el título de la categoría ha quedado vacante.

Jones se retiró tras derrotar
Jones se retiró tras derrotar a Stipe Miocic por nocaut - crédito AP

En el UFC 231 se conocerá al sucesor de Jones

A pesar de que el inglés Tom Aspinall ganó el título interino de la categoría, desde el retiro de Jones no se ha disputado ningún encuentro por el campeonato mencionado, por lo que en el UFC 231, que se llevará a cabo en Abu Dabi, se conocerá al sucesor del norteamericano.

En la pelea estelar del evento, Aspinall enfrentará al francés Ciryl Gane, que también ha sido campeón interino en el pasado; además, la tercera pelea de la cartelera, entre Alexander Volkov y Jailton Almeida, determinará al próximo contendiente.

Por otra parte, el título de la categoría de peso paja femenino estará en juego en el combate pre estelar, en el que lucharan las brasileñas Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern.

En el evento habrá dos
En el evento habrá dos peleas por título - crédito UFC

En otras peleas relevantes del evento, el ruso Umar Nurmagomedov enfrentará a Mario Bautista; además, la cartelera comenzará con el encuentro femenino entre Jaqueline Amorim Mizuki Inoue.

Esta es la cartelera oficial del UFC 321:

  • Tom Aspinall vs. Ciryl Gane.
  • Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern.
  • Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista.
  • Alexander Volkov vs. Jailton Almeida.
  • Aleksandar Rakic vs. Azamat Murzakanov.
  • Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld.
  • Ikram Aliskerov vs. JunYong Park.
  • Ludovit Klein vs. Mateusz Rbecki.
  • Abdul-Kareem Al-Selwady vs. Matheus Camilo.
  • Valter Walker vs. Louie Sutherland.
  • Nathaniel Wood vs. Jose Miguel Delgado.
  • Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett.
  • Azat Maksum vs. Mitch Raposo.
  • Jaqueline Amorim vs. Mizuki.

Hora y dónde ver el UFC 321

Aspinall es el campeón interino
Aspinall es el campeón interino de la categoría peso pesado de la UFC - crédito UFC

En Colombia este evento será transmitido a través de la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región; además, cabe recordar que debido a que será en los Emiratos Árabes Unidos, la velada comenzará más temprano de lo habitual,

Horario de la cartelera preliminar:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 9:00 a. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 10:00 a. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 11:00 a. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 8:00 a. m.

Horario de la cartelera esteral:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 1:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 2:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 3:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 12:00 p. m.

Además de asegurar que le ganará a Gane, en la rueda de prensa previa al evento, Tom Aspinall se enojó por ser comparado con Jon Jones, por lo que declaró que espera forjar su propio camino en la disciplina.

“Quiero crear mi propio camino y seguirlo. No intento compararme con nadie más. Hay que recordar que mi objetivo en este deporte era dedicarme a tiempo completo. Ese era mi objetivo. Lo he estado haciendo a tiempo completo durante mucho tiempo. Así que cualquier cosa más allá de eso ha sido increíble”, indicó el inglés.

UFCUFC 321Tom AspinallCiryl GaneAbu DabiJon JonesHorarioCartelera del UFC 321Disney+Colombia-Deportes

