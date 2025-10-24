El ciclista colombiano Kevin Quintero sufrió fuerte caída en el Mundial de Pista: perdió el podio y abandonó la carrera

Este fue el momento cuando el colombiano Kevin Quintero sufre la caída, y pierde la posibilidad de pelear el podio - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 en Santiago de Chile, el 23 de octubre de 2025, estuvo marcada por la fuerte caída de Kevin Quintero, quien perdió la oportunidad de repetir el podio alcanzado en la edición anterior del certamen.

El ciclista colombiano, considerado uno de los favoritos por sus destacadas actuaciones en las rondas previas, se vio involucrado en un accidente en los últimos metros de la final del keirin masculino, al enredarse con la rueda del japonés Kaiya Ota.

A pesar del impacto, Quintero solo tuvo algunos raspones, pero no sufrió lesiones de gravedad, aunque quedó fuera de la disputa por las medallas.

El ciclista colombiano disputaba la final para revalidar su medalla en la modalidad de Keirin, pero sufrió una fuerte caída a pocas vueltas del remate final de la prueba - crédito @DSports / X

En el desarrollo de la carrera, el neerlandés Harrie Lavreysen se consagró como el gran protagonista de la jornada al adjudicarse la medalla de oro en la final del keirin.

Lavreysen, múltiple campeón mundial, registró un tiempo de 9,901 segundos, sumando así el título número 18 de su carrera. El australiano Leigh Hoffman obtuvo la medalla de plata al cruzar la meta apenas 0,107 segundos después, mientras que el bronce quedó en manos de otro neerlandés, Jeffrey Hoogland, conformando un podio completamente renovado respecto al del año anterior.

El momento de la caída de Quintero se presentó durante la última vuelta para definir al ganador, y cuando el colombiano intentaba acercarse al japonés Kaiya Ota.

En ese instante, la rueda delantera del colombiano se enredó, lo que provocó una dura caída, y no le permitió terminar la competencia.

Así fueron los resultados de la prueba:

Harrie Lavreysen (Países Bajos): 9,9 segundos Leigh Hoffman (Australia): a 0,107 milésimas Jeffer Hoogland (Países Bajos): 0,187 milésimas Kaiya Ota (Japón): a 0,207 milésimas Mikhail Yakovlen (Israel): a 1,449 segundos Kevin Quintero (Colombia): abandono de carrera

Más detalles de la caída de Kevin Quintero y balance de los otros corredores colombianos

Así quedó Kevin Quintero después de la dura caída que sufrió - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Mientras se espera el reporte médico de Kevin Quintero, en la red social de X se analizó a detalle lo que fue la dura caída del colombiano durante la prueba de Keirin.

Así se analizó desde otra óptica la caída de Kevin Quintero - crédito @santiagopajaro / X

Uno de ellos fue el periodista Santiago Hernández, que explicó a detalle que la caída del colombiano se dio por un simple detalle: el enredo de la rueda delantera de su bicicleta con la del japonés:

“La caída de Kevin Santiago Quintero en la final del keirin en el Mundial de ciclismo en pista en Peñalolén. Enredo con la rueda del japonés cuando peleaba por el podio. No se vio bonito, claramente, pero hay que esperar noticias. Una cagada”, dijo.

Por otra parte, los colombianos Santiago Morales compitió en la prueba de Keirin, pero quedó eliminado en el heat 5, en donde el japonés Shiji Nakano ganó.

Kevin Santiago Quintero y Santiago Ramirez Morales compitiendo en el Mundial de Chile de Ciclismo - crédito Pilar Olivares / REUTERS

Shinji Nakano (Japón): 9,9 segundos Ryan Dodyk (Canadá): a 0,689 milésimas Lowie Nulens (Bélgica): a 0,725 milésimas Santiago Morales (Colombia): a 0,824 milésimas

Por otra parte, Cristian Ortega, tampoco tuvo suerte en su salida (HEAT 6), que vio como ganador al francés Tom Derache:

Tom Derache (Francia): 10,14 segundos Maximilian Dorbach (Alemania): 0,022 milésimas Njisane Phillip (Trinidad y Tobago): 0,123 milésimas Cristian Ortega (Colombia): a 0,142 segundos

Más detalles del Mundial de Ciclismo de pista

Las italianas Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni Federica Venturelli celebrando junto a su técnico Marco Villa la medalla de oro, en la modalidad persecución por equipos - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

En la rama femenina, el equipo de Italia brilló en la persecución por equipos, logrando el oro con un tiempo de 4 minutos, 9 segundos, y 5 milésimas. El cuarteto integrado por Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini y Federica Venturelli superó a Alemania, que repitió la medalla de plata obtenida en 2024. El bronce fue para Gran Bretaña, que se impuso ante Bélgica.

La jornada también destacó la victoria del alemán Moritz Augenstein en el scratch de 10 kilómetros, seguido por el neerlandés Yanne Dorenbos y el neozelandés Campbell Stewart. Este podio resultó completamente distinto al del Mundial de Ballerup, donde el japonés Kazushige Kuboki había dominado la prueba.

En la velocidad femenina individual, la rusa Iana Burlakova (AIN) sorprendió al avanzar a semifinales tras eliminar a la actual campeona, Emma Finucane. Las semifinales enfrentarán a Burlakova con la neerlandesa Hetty van de Wouw, mientras que la japonesa Mina Sato competirá contra la también rusa Alina Lysenko por un lugar en la final.

Por otra parte, la decisión sobre la sede de la próxima cota orbital se tomó en el congreso de la UCI en Kigali, Ruanda, según reportó Antena 2. En el ámbito continental, Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se adjudicaron el primer lugar en la prueba de la madison, mientras que la Selección Colombia de Ciclismo en Pista ocupa actualmente la tercera posición en el medallero general del Panamericano, cuya última jornada se celebrará el domingo 6 de abril en Asunción (Paraguay).