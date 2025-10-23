Prensa brasileña resalta la labor del colombiano Jorge Carrascal tras su gol en el Flamengo vs. Racing: “Pasa de la sorpresa a la certeza”

El momento de emoción de Jorge Carrascal al marcar el único gol ante Racing, por las semifinales de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Las semifinales de la Copa Libertadores de América comenzaron de la mejor forma para el Flamengo de Brasil: el 22 de octubre de 2025, y con protagonismo colombiano de Jorge Carrascal, el equipo dirigido por el brasileño Filipe Luis dio un paso clave para clasificar a la final de la Copa Libertadores que se jugará en Lima el 29 de noviembre.

El partido de principio a fin fue complicado para los brasileños, por el buen trabajo defensivo del equipo dirigido por Gustavo Costas, pero se destrabó a falta de tres minutos para el final del tiempo reglamentario en el Maracaná.

Globo Esporte, uno de los portales deportivos más importantes de Brasil, título su artículo “Carrascal pasa de la sorpresa a la certeza y lidera a Flamengo en una dura semifinal de Copa Libertadores”, y en él detalla que el colombiano se ganó un puesto en la titular del equipo de Río.

“Algunos aficionados del Flamengo quizá se hayan acostumbrado a los goles abultados en las semifinales de la Libertadores, pero el partido contra Racing cumplió con las expectativas. En un encuentro reñido y disputado, prevaleció la estrellato de un jugador que fue la mayor incorporación a la alineación, pero dejó el mensaje más claro que nunca: Carrascal merece ser titular", dice el artículo.