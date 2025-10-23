Deportes

Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y dónde ver en Colombia el otro partido de las semifinales de la Copa Libertadores

La segunda llave, que define al otro finalista del torneo internacional conocido como la “Gran Conquista”, tendrá su inicio en territorio ecuatoriano

La Casa blanca recibe al O Verdão en un partido de infarto por la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva - Ricardo Moraes / REUTERS

La Copa Libertadores ya comenzó de forma oficial la fase de semifinales con la victoria de Flamengo 1-0 ante Racing de Avellaneda, el 22 de octubre de 2025.

Ahora, el turno será para dos gigantes del fútbol sudamericano: por un lado, Liga de Quito, que cuenta con la presencia del delantero colombiano Jeison Medina, recibirá al Palmeiras de Abel Ferreira, equipo protagonista en los últimos años de la Copa Libertadores.

La Casa Blanca recibe al verde de São Paulo

La Casa blanca recibe al O Verdão en un partido de infarto por la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva - Ricardo Moraes / REUTERS

El partido se jugará el 23 de octubre de 2025 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva desde las pantallas de Espn y de la aplicación digital de Disney Plus (Estándar y Premium).

Ficha del partido

Liga de Quito (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil)

  • Fecha: 23 de octubre de 2025
  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro

Liga de Quito

El cuadro ecuatoriano viene de
El cuadro ecuatoriano viene de eliminar a uno de los rivales del cuadro brasileño de turno que tendrá - crédito Jorge Silva / REUTERS

La campaña de Liga de Quito viene siendo más que destacada, ya que suma cinco partidos con invicto y solo perdió un duelo de los últimos 10.

En su más reciente salida por la Liga Pro de Ecuador, derrotó por 3-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a Barcelona de Guayaquil, el 17 de octubre de 2025.

Con goles de Carlos Gruezo al minuto 18, de Bryan Ramírez al 63 y de José Quintero al 69, los dirigidos por Tiago Nunes, se consolidaron en el segundo lugar, y asegurarían cupo a la próxima Copa Libertadores de 2026 en caso de no repetir la hazaña que lograron en 2008, cuando derrotaron a Fluminense en el Estadio Maracaná.

Así viene en sus últimos cinco partidos el cuadro ecuatoriano:

  • 17 de octubre de 2025 - Liga Pro de Ecuador: Liga de Quito 3-0 Barcelona
  • 9 de octubre de 2025 - Copa Ecuador: San Antonio 0-4 Liga de Quito
  • 4 de octubre de 2025 - Liga Pro de Ecuador: Liga de Quito 4-2 Universidad Católica
  • 28 de septiembre de 2025 - Liga Pro de Ecuador: Técnico Universitario 1-3 Liga de Quito
  • 25 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores: São Paulo 0-1 Liga de Quito

En lo que se refiere al último partido de Copa Libertadores que disputó el “Rey de Copas de Ecuador”, hay que recordar que venció por 1-0, el 25 de septiembre de 2025, con gol del atacante Jeison Medina, al minuto 41 de partido en el estadio Morumbí a los brasileños del São Paulo.

A continuación, así fue el camino de los ecuatorianos para llegar a dicha instancia:

  • 25 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Vuelta: São Paulo 0-1 Liga de Quito
  • 18 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Ida: Liga de Quito 2-0 São Paulo
  • 21 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Vuelta: Liga de Quito 2-0 Botafogo
  • 14 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Ida: Botafogo 1-0 Liga de Quito
  • 28 de mayo de 2025 - Fecha 6 Fase de grupos: Liga de Quito 3-0 Central Córdoba
  • 15 de mayo de 2025 - Fecha 5 Fase de grupos: Flamengo 2-0 Liga de Quito (Ecuador)
  • 7 de mayo de 2025 - Fecha 4 Fase de grupos: Deportivo Táchira 2-3 Liga de Quito
  • 22 de abril de 2025 - Fecha 3 Fase de grupos: Liga de Quito (Ecuador) 0-0 Flamengo
  • 9 de abril de 2025 - Fecha 2 Fase de grupos: Liga de Quito 2-0 Deportivo Táchira
  • 3 de abril de 2025 - Fecha 1 Fase de grupos: Central Córdoba 0-0 Liga de Quito

Palmeiras

Palmeiras ahora tendrá un mano
Palmeiras ahora tendrá un mano a mano con Flamengo por la lucha del campeonato brasileño - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Por los lados del Palmeiras, viene de caer n el estadio Maracanã ante Palmeiras por la Serie A de Brasil, el 19 de octubre de 2025.

Con una derrota por 3-2, los dirigidos por Abel Ferreira protagonizarán un auténtico mano a mano con Palmeiras hasta el final del campeonato por el título.

Al minuto 24, el atacante Vitor Roque empató las acciones de juego, pero un tiro penal que cobró Jorginho al minuto 42 y Pedro al 45 adelantaron al cuadro carioca.

En dicho partido, Jorge Carrascal entró al minuto 90 en lugar de Samuel Lino (exjugador del Atlético de Madrid) y vio la tarjeta amarilla al minuto 84. El descuento para los paulistas llegó por medio de Gustavo Gómez al 90+4, mientras que el uruguayo Joaquín Piquerez salió expulsado.

A continuación, así viene Palmeiras en sus últimos cinco partidos:

  • 19 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Flamengo 3-2 Palmeiras
  • 15 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Palmeiras 5-1 Bragantino
  • 11 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Palmeiras 4-1 Juventude
  • 5 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: São Paulo 2-3 Palmeiras
  • 1 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Palmeiras 3-0 Vasco da Gama

En lo que se refiere al último partido por Copa Libertadores, los dirigidos por Abel Ferreira fueron superiores a lo largo de los 90 minutos ante River Plate, y derrotaron en el estadio Allianz Parque de São Paulo por 3-1 al equipo argentino, el 24 de septiembre de 2025.

A continuación, así fue el camino de los brasileños para llegar a dicha instancia:

  • 24 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Vuelta: Palmeiras 3-1 River Plate
  • 17 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Ida: River Plate 1-2 Palmeiras
  • 21 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Vuelta: Palmeiras 0-0 Universitario
  • 14 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Ida: Universitario 0-4 Palmeiras
  • 28 de mayo de 2025 - Fecha 6 Fase de grupos: Palmeiras 6-0 Sporting Cristal
  • 15 de mayo de 2025 - Fecha 5 Fase de grupos: Palmeiras 2-0 Bolívar
  • 7 de mayo de 2025 - Fecha 4 Fase de grupos: Cerro Porterño 0-2 Palmeiras
  • 24 de abril de 2025 - Fecha 3 Fase de grupos: Bolívar 2-3 Palmeiras
  • 9 de abril de 2025 - Fecha 2 Fase de grupos: Palmeiras 1-0 Cerro Porteño
  • 3 de abril de 2025 - Fecha 1 Fase de grupos: Sporting Cristal 2-3 Palmeiras

