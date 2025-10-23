Benfica empezará a recuperar a sus jugadores por mal estado físico: José Mourinho tendría plan con Richard Ríos

La mala presentación del Benfica ante el Newcastle por la Champions, en especial de Richard Ríos, provocó que el club anunciara un cambio en la temporada - crédito Scott Heppell/REUTERS

Sigue la polémica por el nivel actual de Richard Ríos en el Benfica, equipo que lo compró por 22 millones de euros al Palmeiras para que mostrara ese mismo rendimiento que lo hizo figura en Brasil, pero con el paso de los partidos pasó de ser estrella a quedar en el ojo del huracán.

Es por eso que Benfica cambiará la manera como Ríos y sus compañeros venían trabajando, empezando por la parte física, pues los directivos y el cuerpo técnico reconocen que hay muchos detalles por corregir desde la llegada de José Mourinho al banquillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La idea es que las Águilas puedan mejorar y volver a la victoria, empezando el sábado 25 de octubre ante el Arouca, por la fecha nueve de la Primeira Liga y que ayudará para que el equipo del volante colombiano se acerque al líder Porto, que suma 22 puntos en ocho jornadas y aventaja por cuatro unidades a los de Lisboa.

“Sacar lo mejor de Richard Ríos”

El volante no tuvo una buena presentación en el partido frente al Newcastle por la Champions League, en la que los portugueses perdieron por 3-0 y el colombiano fue uno de los peores calificados por la cantidad de balones que perdió y los duelos frente a sus rivales.

Es por eso que, según el medio ESPN Brasil, el técnico José Mourinho tiene un plan para recuperar el nivel de Ríos, con el objetivo de que sea determinante para lo que queda de la temporada, en la que está obligado a salir campeón con las Águilas de la liga y la copa en ese país.

José Mourinho no quiere otro fracaso en la Champions como en el Fenerbahce, por lo que quiere mejorar a toda la plantilla del Benfica - crédito Scott Heppell/REUTERS

La cuenta de X llamada Planeta do Futebol citó al canal de televisión, mencionando que el entrenador le daría una oportunidad al colombiano y apostaría todo para que sea clave en los próximos partidos, en especial porque fue una enorme inversión de la institución en el pasado mercado de fichajes.

“José Mourinho ‘abrazó’ a Richard Ríos en el Benfica. El técnico portugués asumió la responsabilidad de recuperar y sacar lo mejor del volante colombiano. Ríos fue el fichaje más caro en la historia del Benfica. Incluyendo primas por goles, el valor total supera los 30 millones de euros (189 millones de reales)“, informó.

José Mourinho haría todo lo posible para recuperar el nivel de Richard Ríos, en medio del mal momento en Benfica - crédito @futebol_info/X

Queda por saber si Ríos continuará como titular o habrá partidos en los que se quedará en el banco de suplentes, como parte del proceso para que pelee por el puesto, todo dependerá de lo que Mou haga con el cafetero en las siguientes semanas, pues también es clave para la selección Colombia.

“El equipo se vino abajo físicamente”

Rio Costa, presidente del Benfica, también se refirió al rendimiento del club y anunció que se trabajará mucho en la parte física, que es la principal debilidad y que les costó las tres derrotas en la Champions, para que el equipo sea último de la tabla de posiciones entre 36 participantes.

“Tiene una buena plantilla, cuenta con grandes jugadores y, por el hecho de estar más castigado físicamente que otros equipos, también merece ese apoyo. Al no haber tenido pretemporada, ni vacaciones, ni nada, es natural que en muchos partidos… como en el del 21 de octubre, me pareció evidente que, cuando el partido se aceleró, el equipo se vino abajo físicamente. La gente también tiene que entender eso, aunque no sea agradable“, dijo.

Rui Costa confía en que el técnico José Mourinho recupere al Benfica en los próximos partidos de la temporada 2025/2026 - crédito Pedro Nunes/REUTERS

De otro lado, Rui Costa respaldó a José Mourinho en sus decisiones: “No voy a discutir las decisiones del entrenador, como es lógico y como comprenderán. Si solo hizo un cambio, es porque entendió que solo debía hacer uno. Los cambios no son obligatorios, son opciones”.

“¿Una plantilla mal construida? Hablaremos de eso internamente, pero no voy a discutir las decisiones del entrenador. Repito: los cambios son opciones, no obligaciones. José Mourinho tiene experiencia más que suficiente para saber si tiene que hacer uno o diez, que no puede hacerlos", finalizó.