Flamengo vs. Racing: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal y Duván Vergara por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Uno de los cupos para la gran final de la “gran conquista”, lo definirán dos equipos históricos del fútbol sudamericano y, además, protagonistas en los últimos años

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El cuadro argentino y brasileño
El cuadro argentino y brasileño contará con la presencia de varios colombianos en sus nóminas - crédito Sergio Moraes / REUTERS - @RacingClub / X

El fútbol sudamericano llega en su recta final con las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana, y con los ocho equipos que buscarán los cuatro cupos en los torneos Conmebol, la presencia colombiana no faltará.

Por los lados del Flamengo de Río de Janeiro, contará con la presencia de Jorge Carrascal, refuerzo proveniente del fútbol ruso, mientras que en el Racing de Avellaneda de Gustavo Costas, la presencia de Duván Vergara podría ser una alternativa para la “Academia” (apodo por el cual es conocido Racing).

El Mengão y la Academia quieren dar el primer golpe para soñar con la final de la Copa Libertadores

Los equipos de Jorge Carrascal
Los equipos de Jorge Carrascal y de Duván Vergara lucharán por un cupo a la gran final de la Copa Libertadores - crédito Rodrigo Valle / REUTERS - @RacingClub / X

El partido se jugará el 22 de octubre de 2025 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn, de la aplicación de Disney Plus (Premium y estándar), Pluto TV y el canal de Youtube de Telefé.

El juez central del encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela.

Ficha del partido

Flamengo (Brasil) vs. Racing de Avellaneda (Argentina)

  • Fecha: 23 de octubre de 2025
  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium), Pluto TV y Telefé YouTube

FlamengoCopa LibertadoresRacing ClubFlamengo vs. RacingDuván VergaraColombia-Deportes

