EN VIVO l Medellín vs. Santa Fe: los Cardenales buscan un resultado positivo en el Atanasio para pelear por la Liga Betplay

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre el Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, e Independiente Santa Fe, en cabeza de Francisco López.
Los Poderosos buscan afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los bogotanos quieren meterse de lleno en el grupo de los ocho clasificados.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Terminó el primer tiempo: DIM 0-1 Santa Fe.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Tres minutos de adición: DIM 0-1 Santa Fe.
Minuto 41: Amonestado Esneyder Mena. El extremo Poderoso recibió tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre Cristian Mafla.
Minuto 37: Se acercó el Medellín. El conjunto antioqueño estuvo cerca de igualar el marcador con un remate de Leider Berrío.
Minuto 34: Santa Fe controla el partido. Luego de una “ráfaga” de oportunidades del cuadro local, los bogotanoa mantienen el control del balón.
¡GOOOOL de Santa Fe! Hugo Rodallega abrió el marcador para los Cardenales tras una gran asistencia de Jhojan “Kanté” Torres.
Minuto 24: Amonestado Brayan León en el DIM. El delantero recibió tarjeta amarilla y también se perderá el clásico con Atlético Nacional.
Minuto 21: Amonestado Leider Berrío en el Medellín y se perderá el clásico frente a Atlético Nacional.
Minuto 19: Otro acercamiento del Medellín. Brayan León se acercó al área de Independiente Santa Fe y remató al arco, en la segunda opción de peligro real para los locales en menos de dos minutos.
Minuto 16: Lo tuvo el DIM, otra vez. Brayan León remató desde fuera del área y obligó a la reacción de Weibmar Asprilla, que contuvo el disparo.