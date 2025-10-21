Deportes

EN VIVO l Medellín vs. Santa Fe: los Cardenales buscan un resultado positivo en el Atanasio para pelear por la Liga Betplay

El equipo de Francisco López debe conseguir aunque sea un empate para sacar una diferencia importante con respecto a sus inmediatos perseguidores en el grupo de los ocho

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Medellín y Santa Fe vuelven
Medellín y Santa Fe vuelven a verse las caras en el máximo escenario deportivo de los antioqueños - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre el Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, e Independiente Santa Fe, en cabeza de Francisco López.

Los Poderosos buscan afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los bogotanos quieren meterse de lleno en el grupo de los ocho clasificados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

02:01 hsHoy

Terminó el primer tiempo: DIM 0-1 Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Medellín cae 0-1 con Santa
Medellín cae 0-1 con Santa Fe en el Atanasio- crédito @wbeimarlodice/X
01:57 hsHoy

Tres minutos de adición: DIM 0-1 Santa Fe.

01:54 hsHoy

Minuto 41: Amonestado Esneyder Mena. El extremo Poderoso recibió tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre Cristian Mafla.

01:51 hsHoy

Minuto 37: Se acercó el Medellín. El conjunto antioqueño estuvo cerca de igualar el marcador con un remate de Leider Berrío.

01:48 hsHoy

Minuto 34: Santa Fe controla el partido. Luego de una “ráfaga” de oportunidades del cuadro local, los bogotanoa mantienen el control del balón.

01:40 hsHoy

¡GOOOOL de Santa Fe! Hugo Rodallega abrió el marcador para los Cardenales tras una gran asistencia de Jhojan “Kanté” Torres.

Hugo Rodallega volvió a anotar
Hugo Rodallega volvió a anotar contra el DIM- crédito EFE
01:37 hsHoy

Minuto 24: Amonestado Brayan León en el DIM. El delantero recibió tarjeta amarilla y también se perderá el clásico con Atlético Nacional.

01:34 hsHoy

Minuto 21: Amonestado Leider Berrío en el Medellín y se perderá el clásico frente a Atlético Nacional.

01:32 hsHoy

Minuto 19: Otro acercamiento del Medellín. Brayan León se acercó al área de Independiente Santa Fe y remató al arco, en la segunda opción de peligro real para los locales en menos de dos minutos.

01:30 hsHoy

Minuto 16: Lo tuvo el DIM, otra vez. Brayan León remató desde fuera del área y obligó a la reacción de Weibmar Asprilla, que contuvo el disparo.

Temas Relacionados

DIMIndependiente MedellínIndependiente Santa FeFrancisco LópezDIM vs. Santa FeLiga Betplay DimayorColombia-Deportes

Últimas noticias

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

El delantero tolimense no ha sido tenido en cuenta por el cuadro Albo, que pelea por clasificar a los cuadrangulares, por presuntos problemas de indisciplina tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Dayro Moreno salió al paso

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

El delantero colombiano no ha tenido mayor protagonismo con el cuadro turco, al que llegó en condición de préstamo proveniente del Al Nassr de Arabia Saudita

Jhon Jader Durán volvió a

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

El reconocido relator, que ha sido blanco de críticas por distintas posturas desde que abandonó Caracol Televisión, dio la cara luego de que no hizo parte del equipo de transmisión del mundial sub-20 de Chile

Javier Fernández, ‘El cantante del

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

La víctima fatal recibió un golpe en la cara, que lo dejó tendido sobre el suelo. Su acompañante fue detenida bajo cargos de homicidio culposo

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en

Este será el próximo partido de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17: duelo para aspirar a la clasificación

El equipo dirigido por Carlos Paniagua perdió ante España, favorita al título, en su primera salida, y está obligada a ganar para seguir con vida en el certamen que se juega en Marruecos

Este será el próximo partido

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ingenieros de Apple expresan dudas

Ingenieros de Apple expresan dudas sobre el desempeño del nuevo Siri con IA

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

SpaceX es señalada por transmitir señales desde sus satélites Starshield en frecuencias no autorizadas

La palabra de Valentina Cervantes sobre la polémica versión de que Wanda Nara le escribía a Enzo Fernández

INFOBAE AMÉRICA

Clima Reston mañana: lo que

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este martes 21 de octubre

EEUU cambió el registro de género en vuelos internacionales: las aerolíneas no admitirán la designación “X”

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana martes 21 de octubre en Ashburn

Clima en San Antonio mañana: conoce el pronóstico completo para este martes 21 de octubre

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

DEPORTES

Mike Tyson reveló la lección

Mike Tyson reveló la lección que aprendió de la caída ante Jake Paul y aplicará contra Floyd Mayweather

Es cantante, modelo, actriz de contenido para adultos y marcó un hito en el culturismo brasileño: “Lo imposible se hace real”

El nuevo apodo que le puso la prensa francesa a Franco Colapinto tras la polémica con Pierre Gasly en Austin

Las tres fotos que publicó Antonela Roccuzzo de sus hijos jugando en el Inter Miami: los sutiles guiños a Messi

Riestra ganó, Tigre rescató un empate ante Barracas y lo sufre Boca: así están las posiciones, el ingreso a las Copas y el descenso