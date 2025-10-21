EN VIVO l Medellín vs. Santa Fe: los Cardenales buscan un resultado positivo en el Atanasio para pelear por la Liga Betplay

Medellín y Santa Fe vuelven a verse las caras en el máximo escenario deportivo de los antioqueños - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre el Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, e Independiente Santa Fe, en cabeza de Francisco López.

Los Poderosos buscan afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que los bogotanos quieren meterse de lleno en el grupo de los ocho clasificados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel