Críticas contra Luis Díaz por no hablar con medios colombianos tras la victoria del Bayern al Dortmund: “Así quedamos”

El futbolista de la selección nacional no participó de la zona mixta una vez concluyó el clásico alemán, disputado en el estadio del conjunto Bávaro en la tarde del sábado 18 de octubre de 2025

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

El guajiro fue titular frente
El guajiro fue titular frente al equipo de Niko Kovac en territorio alemán- crédito EFE

La victoria 2-1 del Bayern Múnich sobre Borussia Dortmund —con la participación estelar de Luis Díaz– dejó un sabor agridulce, que va más allá del marcador, en algunos periodistas que se hicieron presentes en el Allianz Arena.

Todo está basado en la presencia silenciosa del colombiano en la zona mixta del escenario deportivo del cuadro Bávaro, uno de los más representativos en el continente europeo.

Según explicó el periodista colombiano Cristian Mejía, el extremo de la selección nacional no quiso compartir con los medios de comunicación, una vez concluido el duelo frente al Borussia Dortmund.

“Así quedamos ayer. Luis Díaz no quiso hablar, ni siquiera con los medios de SU país. Tres o cinco minutos, en una zona mixta, no te cambian la vida. Era un poco de respeto por nuestro trabajo. Nada más”, comentó el comunicador, que difundió además una imagen de él dentro de la zona mixta del Allianz Arena de Múnich.

Y es que el duelo disputado entre Bayern y Borussia Dortmund fue clave en la temporada de la Bundesliga. De hecho, Díaz jugó todo el partido en su primera experiencia en ‘Der Klassiker’.

Periodista colombiano criticó a Luis
Periodista colombiano criticó a Luis Díaz por no hablar con los medios nacionales- crédito @cmejia26/X

El colombiano, fichado en julio de 2025 procedente del Liverpool, llegó a Alemania como una apuesta de impacto y sus buenas actuaciones le han valido la atención. Sin embargo, al final del partido, la ausencia de respuestas suyas en la zona mixta generó un eco mayor que el habitual.

Que rabia da cuando pasa eso y más si uno viaja tantos kilómetros. Los que estuvimos ahí sabemos lo que se siente. Fuerte abrazo querido Cris”, “Creo que desde el club asignan a un jugador para que hable en zona mixta , y si a él no lo sl designans es porque la mayoría de medios son alemanes y el apenas llega a poco tiempo allá así que ponen a alguien más políglota (sic)”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Luis Díaz fue títular contra
Luis Díaz fue títular contra el Borussia Dortmund- crédito Angelika Warmuth/ Reuters

No obstante, también hubo internautas que salieron en defensa del futbolista, que tuvo que viajar desde Estados Unidos a Alemania a mitad de semana tras lo que fue su participación con la selección Colombia.

Si salgo cansado de trabajar, y me quiero ir a descansar, lo último que quiero es que me salga un periodista en frente a hacerme preguntas”, “Él no tiene la obligación de darle notas a ningún medio. Si la prensa local no le gusta, pues, tendrá sus razones”, “Es obligatorio que lo haga? , en otra ocasión será, la vida da muchas vueltas y puede que en unas de esas vueltas se crucen nuevamente y ojalá sea levantado un trofeo, siga con su vida periodística y que el jugador con su vida futbolística, y otra cosa, deje la pataleta”, dijeron algunos internautas en redes sociales.

Vincent Kompany si salió a
Vincent Kompany si salió a la rueda de prensa tras la victoria del Bayern Munich- crédito Angelika Warmuth/ Reuters

Luis Díaz destacó en la victoria del Bayern en el clásico alemán

Díaz fue titular y disputó los 90 minutos del clásico alemán, cumpliendo así con la confianza del técnico. Durante gran parte del encuentro, el impacto real del colombiano fue limitado debido a la firmeza defensiva que le opuso Dortmund, que dejó poco espacio por su costado.

No obstante, en los minutos decisivos, Díaz apareció con acierto: recibió un pase largo de Harry Kane, superó al defensor directo y ejecutó un centro atrás que terminó, tras un error defensivo rival, en el gol del 2-0 para Bayern.

Pese a que no logró anotar, la participación del guajiro estuvo detrás de la jugada clave que rompió el partido a favor del equipo Bávaro, lo que demostró su valor ofensivo y capacidad para desequilibrar frente a uno de los máximos rivales para el Bayern en Alemania.

