Luis Díaz en el top 5 de los mejores definidores del mundo: supera a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo

En apenas diez partidos jugados con el Bayern Múnich, el atacante ha marcado seis goles, mientras que con la selección Colombia en 2025 ha marcado cuatro goles en siete partidos jugados

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Luis Díaz celebra su gol
Luis Díaz celebra su gol con la selección Colombia contra Argentina - Crédito: AFP

El reciente análisis del Centro Internacional de Estudios del Deporte (Cies) situó a Luis Díaz entre los mejores finalizadores del planeta, superando incluso a figuras consagradas como Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski.

Según datos divulgados por el Cies, el extremo colombiano logró un índice de precisión en la finalización de jugadas de 92,3, nivel solo alcanzado por otros cuatro futbolistas en el ranking.

La metodología empleada en este informe, según explicó el Cies, pondera “los valores de cada dominio (en este caso la finalización) según el nivel deportivo de los partidos jugados”.

Este criterio favoreció el rendimiento de Díaz en Premier League y Bundesliga, consideradas ligas de máxima exigencia a nivel internacional, por encima de certámenes como la liga saudí, donde compite Cristiano Ronaldo.

Entre abril y la fecha de corte del estudio, Luis Díaz contabilizó 9 goles (4 en Premier y 5 en Bundesliga), ligeramente por debajo de los 10 goles de Cristiano. Sin embargo, la diferencia de nivel competitivo entre las ligas fue determinante para situar al colombiano por encima del portugués en el ranking.

Luis Díaz marcó el 2-0
Luis Díaz marcó el 2-0 parcial ante México en el partido amistoso de la fecha FIFA de octubre - crédito FCF

En el listado general, Díaz ocupa la quinta posición global, solo superado por Kylian Mbappé (Real Madrid, índice 100), Harry Kane (Bayern Múnich, 96,6), Lionel Messi (Inter Miami, 92,5) y Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 92,3). Díaz empata en puntuación con este último, quien será adversario en el próximo enfrentamiento entre sus respectivos equipos.

La clasificación completa muestra, además, la presencia de otros delanteros destacados: Julián Álvarez (Atlético de Madrid, 91,4), Viktor Gyökeres (Arsenal, 90,9), y Cristiano Ronaldo (Al Nassr), relegado al puesto 19 con un 88,6. Más abajo figuran Victor Osimhen (Galatasaray, 87,8), Robert Lewandowski (Barcelona, 87,2) y otros goleadores de relevancia en el ámbito europeo.

La representación colombiana no se limita a Díaz. En los primeros treinta puestos aparece también El Cucho, quien milita actualmente en el Betis, ocupando la posición 23 con un índice de 87,8, por encima incluso de Lewandowski. Por su parte, Luis Suárez (Sporting) se ubica en el lugar 29, con un 87,0, considerando también sus actuaciones previas en el Almería, donde sumó 5 goles, a los que añade 9 anotaciones en Portugal.

El CIES aclaró que la cantidad de goles influye en la elaboración del índice, pero no determina automáticamente la posición en el ranking, resaltando que el nivel de los campeonatos y la consistencia en la finalización son elementos clave para definir la clasificación final.

Luis Díaz entrena con el Bayern Múnich y piensa en el Borussia Dortmund

Luis Díaz entrena con el
Luis Díaz entrena con el Bayern Múnich luego de los partidos amistosos con la selección Colombia - crédito Bayern Múnich

Concluida la fecha FIFA de octubre, los futbolistas internacionales retomaron los entrenamientos con sus respectivos clubes de cara a la reanudación de la temporada 2025/26. En el caso de Luis Díaz, el extremo se reincorporó este jueves a las prácticas del Bayern Múnich, tras participar en la gira norteamericana de la Selección Colombia.

A pesar de las dudas generadas en Alemania sobre su disponibilidad para el clásico ante Borussia Dortmund, ya que se preveía que regresaría recién el viernes por el extenso trayecto entre New Jersey y Múnich, finalmente Díaz completó la sesión de este jueves junto al grupo dirigido por Vincent Kompany. El club bávaro no detalló el tipo de ejercicios realizados aunque, por la acumulación de viajes, la jornada estuvo centrada en adaptación y recuperación.

Luis Díaz marcando gol con
Luis Díaz marcando gol con Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt en la Bundesliga - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

El último ensayo del Bayern de cara a Der Klassiker está previsto para el viernes, con toda la plantilla a disposición. El enfrentamiento frente al Borussia Dortmund, uno de los encuentros más esperados de la Bundesliga, se disputará el sábado 18 de octubre a las 11:30 a.m. (hora colombiana), en el Allianz Arena, correspondiente a la séptima jornada liguera.

Durante el parón internacional, Harry Kane y Luis Díaz destacaron entre los atacantes del Bayern como los que menos minutos acumularon en el campo. Sin embargo, el colombiano debió afrontar un mayor recorrido aéreo por sus compromisos en Estados Unidos, mientras que Olise y Gnabry tuvieron mayor carga competitiva con sus selecciones.

En su participación con Colombia, Díaz fue titular en los dos partidos amistosos: disputó 66 minutos y anotó un gol en la victoria por 0-4 ante México, y sumó 60 minutos en el empate sin goles frente a Canadá, totalizando 126 minutos de juego con la camiseta nacional antes de su retorno a Alemania.

