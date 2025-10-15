James Rodríguez tras el partido de Colombia vs. Canadá se acercó a récord de David Ospina

Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 serían los últimos de James Rodríguez con la selección Colombia - crédito James Rodríguez

Al concluir la reciente doble fecha Fifa, James Rodríguez alcanzó un registro significativo dentro de la Selección Colombia, consolidándose como el segundo jugador con más presencias históricas en el equipo nacional.

El mediocampista de León de Guanajuato llegó a 120 partidos luego de disputar el amistoso sin goles frente a Canadá en territorio estadounidense. Esta cifra lo aproxima de manera notable al récord absoluto de David Ospina, quien suma 130 encuentros vistiendo la camiseta amarilla.

Desde el 11 de octubre de 2011, fecha de su debut ante Bolivia en La Paz bajo la conducción de Leonel Álvarez, James ha integrado el plantel en diferentes etapas, siendo pieza clave tanto con el actual seleccionador Néstor Lorenzo como en ciclos previos dirigidos por José Néstor Pékerman, Arturo Reyes, Carlos Queiroz, Reinaldo Rueda y Héctor Cárdenas.

James Rodríguez jugó 45 minutos ante Canadá en el último partido de la fecha FIFA de octubre - crédito FCF

Con 34 años, el volante mantiene vigentes sus posibilidades de superar la marca de Ospina, considerando los compromisos restantes del año, partidos preparatorios de 2026 y el calendario del próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

En el escalafón histórico, detrás de Ospina y James, figuran Juan Guillermo Cuadrado con 116 presentaciones y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama con 111. Sin embargo, James destaca no solo en cantidad sino en producción dentro de la cancha. Hasta la actualidad, el cucuteño acumula 9.151 minutos, con 30 goles y 41 asistencias en todas las competencias con la Selección.

Sus participaciones se distribuyen en 56 partidos de Eliminatorias (14 goles, 14 asistencias, 3 amarillas), 36 amistosos (7 goles, 14 asistencias, 2 amarillas), 20 juegos de Copa América (3 goles, 9 asistencias, 5 amarillas) y 8 duelos mundialistas (6 goles, 4 asistencias, 2 amarillas).

La recomendación del ‘Pibe’ Valderrama a James Rodríguez

El "Pibe" Valderrama habló sobre lo que debe hacer Colombia en el Mundial de 2026 - crédito Jesús Aviles / Infobae

A menos de seis meses del arranque del Mundial 2026, el futuro de James Rodríguez en el Club León de México permanece incierto, mientras las voces más emblemáticas del fútbol colombiano insisten en la importancia del mediocampista para la Selección Colombia. En este contexto, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aconsejó públicamente al máximo asistidor de la última Eliminatoria, generando resonancia sobre su continuidad deportiva y contractual.

La reciente clasificación directa de la Selección Colombia a la cita mundialista, tras obtener el tercer lugar en las Eliminatorias Sudamericanas, permitió poner el foco en los interrogantes fuera del campo.

Aunque James se consolidó como el jugador con más asistencias del torneo (7 pases de gol) y mantuvo su relevancia junto a Luis Díaz, su permanencia en el club mexicano no está asegurada. Según reportó el diario Récord, “no hay nada de nada con la renovación”, pese a las declaraciones optimistas del técnico Ignacio Ambriz, quien señaló que el colombiano “se va a divertir” en León.

Carlos "Pibe" Valderrama es uno de los exjugadores más reconocidos en el mundo por su talento con Colombia en los años 90 - crédito Daniel Becerrill/REUTERS

Ante esta situación, el ex capitán y referente histórico Valderrama manifestó su punto de vista en la emisora ‘Fútbol de Primera’, destacando la necesidad de contar tanto con James como con Díaz en el plantel mundialista.

“James y Luis Díaz no pueden faltar. El primero es la calidad de la selección, cuando la selección juega sin James, juega distinto, y no para mejor sino para peor”, afirmó Valderrama. Además, sugirió una solución simbólica para que el volante mantenga su nivel en los clubes: “¿Sabe lo que tiene que hacer en los equipos? Como hacía ‘El Loco’ Abreu jugaba con la camiseta de la selección abajo de la de los equipos. Entonces, James tiene que hacer lo mismo, porque él siempre con la camiseta de la selección es figura”.

Durante una entrevista con Andrés Cantor, el emblemático exfutbolista puso una dura meta a la Tricolor para el próximo Mundial: “La final, sí. Yo siempre he sido serio y ustedes saben que yo siempre me comprometo, siempre. No es presión, ya es hora”, al ser consultado sobre hasta dónde podría llegar la Tricolor en el Mundial de 2026.