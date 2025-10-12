Deportes

Streamer argentino se burló de los mexicanos tras goleada con Colombia: “Salí con tu mujer”

El combinado patrio se impuso 0-4 a los norteamericanos en un duelo amistoso disputado en territorio estadounidense, como parte de la preparación rumbo al mundial de 2026

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
La Cobra se burló de México tras goleada contra Colombia- crédito Kick

La selección Colombia continúa afinando sus piezas de cara al mundial de 2026. En una nueva salida amistosa, a pocos meses de que comience la próxima cita orbital –a disputarse en territorio norteamericano– el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso 0-4 a su similar de México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos).

Fue con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero que la Tricolor venció al equipo de Javier “El Vasco” Aguirre, que terminó fuertemente señalado por la prensa Manita una vez finalizado el compromiso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Y es que la apabullante derrota a manos del combinado colombiano generó una ola de reacciones, no solo en el territorio nacional sino en todo Sudamérica. Por ejemplo, en Argentina, hubo personas que no dejaron pasar por alto la goleada de la Tricolor y se burlaron de lo que fue la actuación del equipo mexicano.

Una de las reacciones más comentadas fue la del streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como “La Cobra”, que, incluso, sacó a relucir una reconocida canción de reguetón para hacer alusión al juego disputado en Texas.

En medio de la transmisión en su cuenta de Kick en la noche del sábado 11 de octubre de 2025, el creador de contenido tomó con gracia lo sucedido y comenzó a reproducir la canción Ella y Yo, éxito de Don Omar y Romeo Santos a mediados de los 2000s, a medida que nombraba cada una de las figuras de la selección nacional.

Miles de sudamericanos celebraron la
Miles de sudamericanos celebraron la goleada del equipo de Néstor Lorenzo sobre los de Javier Aguirre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas- crédito Jesús Avilés/ Infobae

“¿Qué me decís, James? (música), ¿Qué me decís, Luis Díaz? (música), ¿Qué me decís, (Luis) Suárez (música), ¿Qué me decís, Carbonero? (música), ¿Qué me decís, Richard Ríos? (música), ¿Qué me decís, Lerma?, ¿Qué me decís (David) Ospina?“.

En ese momento, “La Cobra” dejó reproducir la estrofa más famosa de aquella canción en la que Don Omar dice: “Salí con tu mujer”. Acto seguido, al momento en el que Romeo Santos “responde” diciendo “que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer ......”, Del Campo actuó como si estuviera molesto con los colombianos.

Colombia venció 0-4 a México
Colombia venció 0-4 a México en Estados Unidos- crédito Chris Jones/ Imagen Images

Y es que el contexto de esta escena está basado en que Argentina goza de una superioridad en los recientes duelos contra el combinado mexicano, teniendo en cuenta, por ejemplo, el duelo en la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, en el que la Albiceleste se consagró campeona.

En aquella ocasión, el equipo argentino se impuso al cuadro de Gerardo Martino 0-2 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, en una de las ediciones más recordadas de uno de los enfrentamientos con mayor “rivalidad” de las últimas décadas.

Por tal motivo, la actuación de Del Campo está basada en que Colombia goleó a una de las presas favoritas para los tricampeones del mundo.

Argentina venció 2-0 a México
Argentina venció 2-0 a México en el Mundial de Qatar 2022- crédito Pedro Nunes/ Reuters

Colombia goleó a México y se prepara para el mundial de 2026

Y es que, desde los primeros minutos, Colombia mostró una estructura precisa: Jhon Lucumí abrió el marcador tras una salida dubitativa del portero Luis Ángel Malagón, que después protagonizaría varios errores.

La ventaja se amplió con un gol de Luis Díaz al inicio del segundo tiempo, luego Jefferson Lerma aprovechó un rebote para colocar el tercero, y Johan Carbonero cerró la cuenta en el minuto 87 con una definición sobre portería rival.

México nunca logró ordenarse: su ofensiva fue tibia, sus líneas desordenadas, y los cambios de Javier Aguirre no surtieron efecto.

Colombia, en cambio, navegó con tranquilidad, explotando espacios, sabiendo sufrir y definiendo con eficacia. Esta goleada no solo es un golpe en la preparación rumbo al mundial: es un espejo que obliga a México a replantear urgencias.

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su próxima salida el martes 14 de octubre de 2025, cuando se mida con su similar de Canadá desde las 7:00 p. m.

Temas Relacionados

La CobraLautaro del CampoSelección ColombiaSelección MéxicoMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Este será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre: es otra selección anfitriona del Mundial

Mientras la Tricolor viene motivada por la victoria contra México en Texas, la selección de Canadá perdió de local ante Australia en el primer partido amistoso del mes

Este será el próximo partido

En video quedó registrado pelea entre hinchas colombianos y mexicanos tras amistoso en Texas, Estados Unidos

Grupos de aficionados intercambiaron empujones e insultos en una de las gradas. Personal del estadio intervino y la situación no pasó a mayores

En video quedó registrado pelea

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

Los de Néstor Lorenzo se impusieron por 4-0 al Tri en Arlington, en un juego donde aprovecharon cada espacio que les permitieron los futuros anfitriones de la Copa del Mundo

Colombia barrió a México en

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Tras vencer a España en Talca, la Tricolor conoció a segunda hora su contrincante en Santiago, para el próximo 15 de octubre

La selección Colombia ya conoce

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

La prensa ibérica reaccionó con sorpresa, críticas al arbitraje y elogios a Néiser Villarreal, el colombiano que firmó un triplete histórico

Así titularon los medios españoles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

El comentario de Melissa Gate

El comentario de Melissa Gate que causó reacciones de Karina García: “Con los niños no”

Ali Stone compite en los Latin Grammy por tercer año consecutivo con su canción “TRNA”: “Me emocionaría mucho llevármelo”

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Bogotá será sede del Festival de Danza Contemporánea FUDC 2025: una semana gratuita de arte y reconexión

Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Deportes

Este será el próximo partido

Este será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre: es otra selección anfitriona del Mundial

En video quedó registrado pelea entre hinchas colombianos y mexicanos tras amistoso en Texas, Estados Unidos

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España