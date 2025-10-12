Streamer argentino se burló de los mexicanos tras goleada con Colombia: “Salí con tu mujer”

La Cobra se burló de México tras goleada contra Colombia- crédito Kick

La selección Colombia continúa afinando sus piezas de cara al mundial de 2026. En una nueva salida amistosa, a pocos meses de que comience la próxima cita orbital –a disputarse en territorio norteamericano– el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso 0-4 a su similar de México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos).

Fue con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero que la Tricolor venció al equipo de Javier “El Vasco” Aguirre, que terminó fuertemente señalado por la prensa Manita una vez finalizado el compromiso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Y es que la apabullante derrota a manos del combinado colombiano generó una ola de reacciones, no solo en el territorio nacional sino en todo Sudamérica. Por ejemplo, en Argentina, hubo personas que no dejaron pasar por alto la goleada de la Tricolor y se burlaron de lo que fue la actuación del equipo mexicano.

Una de las reacciones más comentadas fue la del streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como “La Cobra”, que, incluso, sacó a relucir una reconocida canción de reguetón para hacer alusión al juego disputado en Texas.

En medio de la transmisión en su cuenta de Kick en la noche del sábado 11 de octubre de 2025, el creador de contenido tomó con gracia lo sucedido y comenzó a reproducir la canción Ella y Yo, éxito de Don Omar y Romeo Santos a mediados de los 2000s, a medida que nombraba cada una de las figuras de la selección nacional.

Miles de sudamericanos celebraron la goleada del equipo de Néstor Lorenzo sobre los de Javier Aguirre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas- crédito Jesús Avilés/ Infobae

“¿Qué me decís, James? (música), ¿Qué me decís, Luis Díaz? (música), ¿Qué me decís, (Luis) Suárez (música), ¿Qué me decís, Carbonero? (música), ¿Qué me decís, Richard Ríos? (música), ¿Qué me decís, Lerma?, ¿Qué me decís (David) Ospina?“.

En ese momento, “La Cobra” dejó reproducir la estrofa más famosa de aquella canción en la que Don Omar dice: “Salí con tu mujer”. Acto seguido, al momento en el que Romeo Santos “responde” diciendo “que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer ......”, Del Campo actuó como si estuviera molesto con los colombianos.

Colombia venció 0-4 a México en Estados Unidos- crédito Chris Jones/ Imagen Images

Y es que el contexto de esta escena está basado en que Argentina goza de una superioridad en los recientes duelos contra el combinado mexicano, teniendo en cuenta, por ejemplo, el duelo en la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, en el que la Albiceleste se consagró campeona.

En aquella ocasión, el equipo argentino se impuso al cuadro de Gerardo Martino 0-2 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, en una de las ediciones más recordadas de uno de los enfrentamientos con mayor “rivalidad” de las últimas décadas.

Por tal motivo, la actuación de Del Campo está basada en que Colombia goleó a una de las presas favoritas para los tricampeones del mundo.

Argentina venció 2-0 a México en el Mundial de Qatar 2022- crédito Pedro Nunes/ Reuters

Colombia goleó a México y se prepara para el mundial de 2026

Y es que, desde los primeros minutos, Colombia mostró una estructura precisa: Jhon Lucumí abrió el marcador tras una salida dubitativa del portero Luis Ángel Malagón, que después protagonizaría varios errores.

La ventaja se amplió con un gol de Luis Díaz al inicio del segundo tiempo, luego Jefferson Lerma aprovechó un rebote para colocar el tercero, y Johan Carbonero cerró la cuenta en el minuto 87 con una definición sobre portería rival.

México nunca logró ordenarse: su ofensiva fue tibia, sus líneas desordenadas, y los cambios de Javier Aguirre no surtieron efecto.

Colombia, en cambio, navegó con tranquilidad, explotando espacios, sabiendo sufrir y definiendo con eficacia. Esta goleada no solo es un golpe en la preparación rumbo al mundial: es un espejo que obliga a México a replantear urgencias.

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su próxima salida el martes 14 de octubre de 2025, cuando se mida con su similar de Canadá desde las 7:00 p. m.