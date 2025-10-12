Deportes

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

La Tricolor clasificó a la Copa del Mundo del 2026 tras terminar en el tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana y aguarda por el sorteo del 5 de diciembre

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
James Rodríguez fue la gran
James Rodríguez fue la gran figura de la selección Colombia con dos asistencias - crédito FCF

Mientras la selección de Colombia ya selló su clasificación al Mundial de 2026, la atención se centra ahora en el Ránking FIFA, en donde la Tricolor tiene aspiraciones de ser cabeza de grupo en el próximo sorteo del Mundial 2026 y así evitar rivales de peso como España, Francia o Inglaterra.

El sistema actual del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, reconoce 48 selecciones y distribuye 12 grupos, con los países anfitriones asegurando automáticamente su lugar en el Bombo 1 del sorteo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El último avance de Colombia en el Ranking FIFA, donde ascendió al puesto 13 tras superar a Venezuela por 6-3 en Maturín y derrotar a Bolivia, alimenta la posibilidad, aunque el reto sigue siendo considerable. Según la última actualización oficial del Ranking emitida el 17 de septiembre, la Tricolor quedó ubicada detrás de Alemania y por delante de México con 1.692 puntos.

Kevin Serna en una disputa
Kevin Serna en una disputa de balón en el amistoso contra México. - Crédito: EFE

Como el combinado mexicano ya tiene garantizado su puesto entre los cabezas de serie por su condición de anfitrión, no entra en la disputa de los nueve cupos restantes que se asignan según la posición en el ranking.

Eso significa que Colombia necesita superar al menos a cuatro selecciones europeas y africanas que están por delante en la tabla: Marruecos, Italia, Alemania y Croacia. Los resultados recientes favorecen a algunos rivales directos.

Por ejemplo, Alemania logró una victoria de 4-0 ante Luxemburgo en la fecha FIFA de octubre, mientras que Italia y Croacia esperan completar sus partidos del periodo durante el fin de semana. Marruecos, por otra parte, solo enfrentará un compromiso más antes del sorteo definitivo: se medirá con la República del Congo el 14 de octubre.

Jhon LucumÍ anotó su primer
Jhon LucumÍ anotó su primer gol con la camiseta de la selección Colombia con pase de James Rodríguez - crédito FCF

Ahora, con la victoria 4-0 de la selección Colombia ante la selección de México, la Tricolor sigue en la pelea por un cupo en el Bombo 1 del sorteo al llegar a 1.967 puntos, quedando a 15 unidades del noveno lugar en el ránking, que pertenece a Italia. Este sería el Ránking FIFA tras los partidos del sábado 11 de octubre:

  1. España: 1879 puntos.
  2. Francia: 1872 puntos.
  3. Argentina: 1872 puntos.
  4. Inglaterra: 1823 puntos.
  5. Portugal: 1784 puntos.
  6. Brasil: 1765 puntos.
  7. Países Bajos: 1755 puntos.
  8. Bélgica: 1732 puntos.
  9. Italia: 1712 puntos.
  10. Croacia: 1709 puntos.
  11. Alemania: 1709 puntos.
  12. Marruecos: 1708 puntos.
  13. Colombia: 1697 puntos.
  14. México: 1683 puntos.

Así se calcula el ránking FIFA

La última derrota de la
La última derrota de la selección Colombia fue en marzo del 2025 ante la selección de Brasil - crédito FCF

El reciente cambio al sistema SUM en el Ranking FIFA pretende corregir los desequilibrios que persistieron durante décadas bajo el modelo anterior y establecer criterios “más justos y equitativos” en la evaluación de las selecciones nacionales, según la propia revisión institucional realizada por la FIFA tras el Mundial de Rusia 2018.

Para desarrollar este método, el organismo llevó a cabo un análisis que se extendió durante dos años y en el cual examinó diversas fórmulas matemáticas, hasta hallar una que representara “igualdad de oportunidades para todas las selecciones, sin que la confederación condicionara las posibilidades de escalar”.

A diferencia del procedimiento anterior, que promediaba resultados a lo largo del año, el sistema SUM, construido a partir del modelo Elo —reconocido en el mundo del ajedrez y previamente aplicado al ranking femenino— suma o resta puntos a cada equipo nacional después de cada encuentro internacional.

Esta evaluación tiene en cuenta tanto el desenlace del partido como la fortaleza del contrincante, lo que obliga a las selecciones mejor clasificadas a respaldar su posición con buenos resultados ante adversarios con menor reputación para evitar caer en la tabla. Por otro lado, los equipos que logran triunfos ante rivales más poderosos reciben un incremento de puntaje mayor.

La actualización del Ranking FIFA con SUM también distingue la importancia de los distintos partidos: los amistosos reportan menos unidades, en tanto los compromisos de las rondas finales de torneos oficiales, como la Copa del Mundo, otorgan una valorización más elevada.

Temas Relacionados

Selección ColombiaRánking FIFAColombia vs.Mundial 2026Copa Mundial de la FIFA 2026Sorteo Copa del MundoColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

El colombiano, al servicio del Club León, ha manifestado abiertamente su deseo de retirarse a temprana edad, por lo que la Copa del Mundo 2026 sería la última oportunidad de sumar en este ránking

James Rodríguez en el top

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El jugador guajiro ha disputado 67 partidos con la camiseta amarilla y disputará su primera copa del mundo durante el torneo que se desarrolle en Estados Unidos, México y Canadá

Luis Díaz igualó al “Tino”

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Entre las selecciones sudamericanas se definirá una de las finalistas del torneo juvenil de la FIFA que se juega en Chile. En 32 partidos en la categoría, la Tricolor solo ganó 8 partidos

El temor del DT de

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025

El torneo, en el que la Tricolor fue subcampeona en 2022, se jugará del 17 de octubre al 8 de noviembre en Marruecos

Estas son las 21 jugadoras

Neiser Villarreal se pierde la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 con la selección Colombia ante Argentina: esta es la razón

El máximo goleador del Mundial será baja junto a Carlos Sarabia tras ver la tarjeta amarilla ante España, ambos en jugadas irrelevantes en el trámite del partido

Neiser Villarreal se pierde la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Bus de la agrupación de

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

La impactante confesión de Rogelio Mastracci: “B King y Regio Clown querían más”

Johana Velandia le respondió a ‘Jeringa’ por polémica sobre su presencia en festival: “Todas las historias tienen dos versiones”

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Deportes

James Rodríguez en el top

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025

Neiser Villarreal se pierde la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 con la selección Colombia ante Argentina: esta es la razón