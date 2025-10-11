Deportes

Este fue el último partido de David Ospina con la selección Colombia: regresó al arco al año tras superar dura lesión

El portero de Atlético Nacional vivirá un partido especial ante la “Tri” en Los Angeles

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Brayan Vera y David Ospina
Brayan Vera y David Ospina saludándose en el último Colombia vs. México-crédito Orlando Ramirez/USA TODAY Sports

El 10 de octubre de 2025, en la previa del partido entre México y Colombia, el argentino Néstor Lorenzo confirmó la presencia de tres titulares en el partido que se llevará a cabo en Los Angeles.

Luis Díaz, James Rodríguez y David Ospina serán de la partida inicial ante el cuadro centroamericano, y justamente el partido para el portero de Atlético Nacional y mundialista con la “Tricolor” en Brasil 2014 y Rusia 2018, será muy especial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ospina también regresará a atajar ante México como en 2023

El último partido de David
El último partido de David Ospina fue también ante la selección de México-crédito Orlando Ramirez/USA TODAY Sports

El regreso de David Ospina al arco nacional fue una de las novedades más destacadas del partido que se disputó de 2026.

Tras un año de ausencia debido a una lesión sufrida en el codo mientras atajaba en el Al-Nassr, el guardameta volvió a defender la portería de Colombia, después de un año.

El último partido que tuvo Ospina antes del amistoso ante México, el 16 de diciembre de 2023, fue el 20 de noviembre de 2022, también en un amistoso internacional donde los “Cafeteros” vencieron por 2-0 a Paraguay en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).

Los goles en aquella ocasión fueron del defensor Davinson Sánchez al minuto 14 de cabeza, y de Radamel Falcao García al 22 de partido.

En ese momento, el portero de Atlético Nacional recibió el llamado de Lorenzo en varias convocatorias, y también estuvo presente en la Copa América, pero la titularidad de Camilo Vargas, gracias a su buen rendimiento, no le permitió tener minutos durante 2024.

Por otra parte, en medio de ese camino, antes de la confirmación de Néstor Lorenzo sobre su titularidad el 11 de octubre de 2025 ante México, el arquero de 37 años también se perdió las convocatorias de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre y octubre, debido a una lesión muscular.

David Ospina ha sido un
David Ospina ha sido un convocado habitual de Néstor Lorenzo, pero desde el banco de los suplentes-crédito Luisa González/REUTERS

Así lo informó Atlético Nacional en su momento sobre la lesión del “Rey David” (apodo que se ganó el portero en Atlético Nacional):

“Sufrió una lesión muscular del aductor izquierdo. El retorno a entrenamientos será según resultados de estudios”, detallaron.

Finalmente, Ospina pudo estar en las últimas cuatro convocatorias de Néstor Lorenzo durante las Eliminatorias Sudamericanas, y como fue habitual desde la llegada de Camilo Vargas, en el banco de los suplentes.

Estadísticas de David Ospina con la selección Colombia de Néstor Lorenzo

David Ospina ha sido uno
David Ospina ha sido uno de los jugadores referentes de la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

El portero antioqueño jugó 4 partidos en 270 minutos (todos amistosos), y allí recibió cinco goles durante sus encuentros, defendiendo el arco nacional, camino al Mundial de Norteamérica de 2026.

A continuación, estos fueron los detalles de los partidos que jugó, recibiendo cinco goles y dejando su arco en 0 en una ocasión:

  • 25 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el Colombia 4-1 Guatemala
  • 28 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el México 2-3 Colombia
  • 20 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el Colombia 2-0 Paraguay
  • 16 de diciembre de 2023 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el México 2-3 Colombia

Así confirmó Néstor Lorenzo la titularidad de David Ospina

El entrenador argentino se refirió a las declaraciones del exjugador samario, sobre las expectativas que él tiene del papel de la “Tricolor” en el Mundial 2026

El 10 de octubre de 2025, Néstor Lorenzo confirmó en la rueda de prensa, que David Ospina junto a James Rodríguez y Luis Díaz serán parte de la titular ante México:

“Atajará David Ospina, es hora de que tenga su partido y bueno, está trabajando muy bien. Jugará James Rodríguez y Luis Díaz también jugará”, dijo.

Además, halagó el proceso de la selección mexicana, diciendo que es un equipo serio y disciplinado:

“No viene de jugar la Eliminatoria, pero ganó la Copa de Oro, entonces eso les da una categoría de lo mejor de Concacaf. Han sido los mejores. Su técnico tiene mucha experiencia mundialista, que no deja nada al azar, que aprovecha el potencial de sus jugadores y que tienen una actualidad importante”, resaltó.

Comienza la puesta en puesto para el Mundial 2026

La selección Colombia es uno
La selección Colombia es uno de los 48 participantes en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, comenzará el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México en el estadio de estadio AT&T de Arlington, Dallas (Texas) a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia
  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeria

Temas Relacionados

Selección ColombiaDavid OspinaMéxico vs. ColombiaFecha FIFAAmistosos internacionalesSelección MéxicoColombia-Deportes

Más Noticias

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Los dirigidos por César Torres buscarán la clasificación entre las cuatro mejores selecciones juveniles del mundo

España vs. Colombia EN VIVO:

Bolillo Gómez se mostró furioso tras la derrota de El Salvador en las Eliminatorias Concacaf: “Quedé berraco”

El entrenador expresó su descontento por las decisiones arbitrales, tras la caída en la cuarta jornada de las Eliminatorias

Bolillo Gómez se mostró furioso

Técnico de México elogió el nivel de la selección Colombia: “Queremos rivales de talla mundial y que nos exijan”

El entrenador mexicano destaca la importancia de enfrentar selecciones clasificadas al Mundial

Técnico de México elogió el

La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional

El club paisa y Alfredo Morelos son objeto de investigación tras la polémica decisión arbitral en el partido ante Boyacá Chicó, con la Comisión Arbitral remitiendo el caso a la Dimayor

La Comisión Disciplinaria de Dimayor

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

Durante un debate sobre cómo debería enfrentar Néstor Lorenzo a El Tri, el presentador sorprendió con su propuesta, y provocó una airada reacción del Tino

Antonio Casale propuso polémica formación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes responde a Betsy

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Yina Calderón confiesa temor antes de Stream Fighters 4: “Mi mamá está preocupada”

Melissa Gate revive la rivalidad con Yina Calderón tras fuertes declaraciones en redes sociales: “Fiona, te di la oportunidad”

Violeta y Michelle tienen tenso cruce en ‘MasterChef Celebrity’ tras reto de postres: “Groserita”

Conoce las 10 mejores series de Netflix Colombia que puedes disfrutar este fin de semana

Deportes

España vs. Colombia EN VIVO:

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Bolillo Gómez se mostró furioso tras la derrota de El Salvador en las Eliminatorias Concacaf: “Quedé berraco”

Técnico de México elogió el nivel de la selección Colombia: “Queremos rivales de talla mundial y que nos exijan”

La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado