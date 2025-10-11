Este fue el último partido de David Ospina con la selección Colombia: regresó al arco al año tras superar dura lesión

Brayan Vera y David Ospina saludándose en el último Colombia vs. México-crédito Orlando Ramirez/USA TODAY Sports

El 10 de octubre de 2025, en la previa del partido entre México y Colombia, el argentino Néstor Lorenzo confirmó la presencia de tres titulares en el partido que se llevará a cabo en Los Angeles.

Luis Díaz, James Rodríguez y David Ospina serán de la partida inicial ante el cuadro centroamericano, y justamente el partido para el portero de Atlético Nacional y mundialista con la “Tricolor” en Brasil 2014 y Rusia 2018, será muy especial.

Ospina también regresará a atajar ante México como en 2023

El último partido de David Ospina fue también ante la selección de México-crédito Orlando Ramirez/USA TODAY Sports

El regreso de David Ospina al arco nacional fue una de las novedades más destacadas del partido que se disputó de 2026.

Tras un año de ausencia debido a una lesión sufrida en el codo mientras atajaba en el Al-Nassr, el guardameta volvió a defender la portería de Colombia, después de un año.

El último partido que tuvo Ospina antes del amistoso ante México, el 16 de diciembre de 2023, fue el 20 de noviembre de 2022, también en un amistoso internacional donde los “Cafeteros” vencieron por 2-0 a Paraguay en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).

Los goles en aquella ocasión fueron del defensor Davinson Sánchez al minuto 14 de cabeza, y de Radamel Falcao García al 22 de partido.

En ese momento, el portero de Atlético Nacional recibió el llamado de Lorenzo en varias convocatorias, y también estuvo presente en la Copa América, pero la titularidad de Camilo Vargas, gracias a su buen rendimiento, no le permitió tener minutos durante 2024.

Por otra parte, en medio de ese camino, antes de la confirmación de Néstor Lorenzo sobre su titularidad el 11 de octubre de 2025 ante México, el arquero de 37 años también se perdió las convocatorias de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre y octubre, debido a una lesión muscular.

David Ospina ha sido un convocado habitual de Néstor Lorenzo, pero desde el banco de los suplentes-crédito Luisa González/REUTERS

Así lo informó Atlético Nacional en su momento sobre la lesión del “Rey David” (apodo que se ganó el portero en Atlético Nacional):

“Sufrió una lesión muscular del aductor izquierdo. El retorno a entrenamientos será según resultados de estudios”, detallaron.

Finalmente, Ospina pudo estar en las últimas cuatro convocatorias de Néstor Lorenzo durante las Eliminatorias Sudamericanas, y como fue habitual desde la llegada de Camilo Vargas, en el banco de los suplentes.

Estadísticas de David Ospina con la selección Colombia de Néstor Lorenzo

David Ospina ha sido uno de los jugadores referentes de la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

El portero antioqueño jugó 4 partidos en 270 minutos (todos amistosos), y allí recibió cinco goles durante sus encuentros, defendiendo el arco nacional, camino al Mundial de Norteamérica de 2026.

A continuación, estos fueron los detalles de los partidos que jugó, recibiendo cinco goles y dejando su arco en 0 en una ocasión:

25 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el Colombia 4-1 Guatemala

28 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el México 2-3 Colombia

20 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el Colombia 2-0 Paraguay

16 de diciembre de 2023 - Amistosos internacionales: 90 minutos en el México 2-3 Colombia

Así confirmó Néstor Lorenzo la titularidad de David Ospina

El entrenador argentino se refirió a las declaraciones del exjugador samario, sobre las expectativas que él tiene del papel de la “Tricolor” en el Mundial 2026

El 10 de octubre de 2025, Néstor Lorenzo confirmó en la rueda de prensa, que David Ospina junto a James Rodríguez y Luis Díaz serán parte de la titular ante México:

“Atajará David Ospina, es hora de que tenga su partido y bueno, está trabajando muy bien. Jugará James Rodríguez y Luis Díaz también jugará”, dijo.

Además, halagó el proceso de la selección mexicana, diciendo que es un equipo serio y disciplinado:

“No viene de jugar la Eliminatoria, pero ganó la Copa de Oro, entonces eso les da una categoría de lo mejor de Concacaf. Han sido los mejores. Su técnico tiene mucha experiencia mundialista, que no deja nada al azar, que aprovecha el potencial de sus jugadores y que tienen una actualidad importante”, resaltó.

Comienza la puesta en puesto para el Mundial 2026

La selección Colombia es uno de los 48 participantes en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, comenzará el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México en el estadio de estadio AT&T de Arlington, Dallas (Texas) a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia

15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeria