España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

La "Tricolor" quiere hacer historia y volver a unas semifinales de la copa del mundo de la categoría después de 22 años de ausencia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Continúa la recta final del Mundial Sub-20 de Chile, y Colombia quiere marcar un antes y después en la cita orbital.

Los dirigidos por César Torres, que recientemente declaró que el objetivo de la “Amarilla” en la cita deber ser el título, enfrentará a España, rival que justamente fue verdugo en la mejor participación en mundiales de la categoría hace 22 años, en Emiratos Árabes Unidos.

La “Tricolor” quiere seguir soñando en alto

El partido se jugará el 11 de octubre de 2025, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Fiscal de Talca y se podrá ver en las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN y de Dsports.

Ficha del partido

España vs. Colombia

Fecha: 11 de octubre de 2025

Estadio: Fiscal de Talca

Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Gol Caracol, Deportes RCN, como también desde las aplicaciones de Ditu, la aplicación del canal RCN, Dsports y Dgo.