Deportes

España vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

El equipo de César Torres se enfrenta a una de las mejores selecciones del torneo y que hace 22 años eliminó a Colombia en su mejor participación en mundiales de la categoría hace 22 años

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
La "Tricolor" quiere hacer historia
La "Tricolor" quiere hacer historia y volver a unas semifinales de la copa del mundo de la categoría después de 22 años de ausencia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Continúa la recta final del Mundial Sub-20 de Chile, y Colombia quiere marcar un antes y después en la cita orbital.

Los dirigidos por César Torres, que recientemente declaró que el objetivo de la “Amarilla” en la cita deber ser el título, enfrentará a España, rival que justamente fue verdugo en la mejor participación en mundiales de la categoría hace 22 años, en Emiratos Árabes Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La “Tricolor” quiere seguir soñando en alto

La "Tricolor" quiere hacer historia
La "Tricolor" quiere hacer historia y volver a unas semifinales de la copa del mundo de la categoría después de 22 años de ausencia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 11 de octubre de 2025, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Fiscal de Talca y se podrá ver en las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN y de Dsports.

Ficha del partido

España vs. Colombia

  • Fecha: 11 de octubre de 2025
  • Estadio: Fiscal de Talca
  • Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Gol Caracol, Deportes RCN, como también desde las aplicaciones de Ditu, la aplicación del canal RCN, Dsports y Dgo.

Temas Relacionados

Selección Colombia Sub-20Colombia vs.Mundial Sub-20Chile 2025España vs. ColombiaSelección España Sub-20Copa Mundial Sub-20 FIFAMundial Sub-20 de ChileFIFANéiser VillarrealÓscar PereaColombia-Deportes

Más Noticias

México vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en su primer amistoso camino al Mundial 2026

La preparación para el Mundial de 2026 comenzará en Estados Unidos, donde el equipo de Néstor Lorenzo espera seguir en la buena tónica con la que terminó las Eliminatorias Sudamericanas

México vs. Colombia: hora y

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

El entrenador salió en defensa de los cafeteros, que dirigía en Rosario Central en ese momento

Miguel Ángel Russo y ‘las

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios: “Fue una cosa única”

El técnico argentino y exjugador falleció a los 69 años rodeado de su familia y amigos, mientras rezaban juntos, lo que provocó la emoción de su círculo cercano

Así fueron los últimos minutos

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay

Edwin Cardona de pena máxima le dio la ventaja al Rey de Copas en el primer partido de la serie, disputado en el estadio Palogrande de Manizales

Nacional superó a Once Caldas

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

El colombiano dio su concepto sobre los resultados del GP de Singapur, y destacó el trabajo del ganador de la carrera, el británico George Russell

Juan Pablo Montoya descartó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Mánager de B King pidió

Mánager de B King pidió perdón en medio del llanto a la familia del cantante tras su muerte en México: “Lo siento mucho, no fue mi intención”

Luto en la televisión colombiana por la partida de Carlos Barbosa Romero: celebridades y fans rinden homenaje al actor

La ola de cancelaciones en la agenda musical en Colombia: estos son los conciertos que ya no se realizarán en el país en 2025

Juan David Tejada dio detalles de la separación de Aida Victoria Merlano: “Cosas que como no cuadran”

Violeta Bergonzi es la primera en pasar al top 10 de ‘MasterChef Celebrity 2025′: “Soñaba con este momento”

Deportes

México vs. Colombia: hora y

México vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en su primer amistoso camino al Mundial 2026

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios: “Fue una cosa única”

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”